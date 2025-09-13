6 υπέροχες ταινίες να δεις στα θερινά σινεμά της Αθήνας τον Σεπτέμβριο

Τα θερινά σινεμά της πόλης συνεχίζουν τις προβολές και τον Σεπτέμβριο, συνεπώς τι καλύτερο από το να περάσεις το βράδυ σου, βλέποντας ταινία σε μια αθηναϊκή αυλή, με φόντο τα φώτα της πρωτεύουσας.

Μπορεί το καλοκαίρι επισήμως να έχει τελειώσει, ωστόσο στην Ελλάδα έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα: οι υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν τον Οκτώβριο, δίνοντας έτσι παράταση στη θερινή περίοδο. Ακόμα κι αν το τέλος των διακοπών και η επιστροφή σου στην πόλη δεν σε βρήκε όσο έτοιμο ευελπιστούσες να είσαι, υπάρχουν μερικές συνήθειες, που θα «ξυπνήσουν» ξανά την καλοκαιρινή διάθεσή σου. Αυτή την περίοδο, τα βράδια στην πόλη - εκεί όπου τα μπαράκια ξεπηδούν μέσα από τα στενά και τα δροσερά άπερολ αποτελούν απαραίτητο συνοδευτικό για να κλείσει η ημέρα - έχουν μια όμορφη ανεμελιά, συνεπώς εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα: πάμε σε κάποιο θερινό σινεμά να δούμε παλιές και νέες ταινίες;

Αν η απάντησή σου είναι καταφατική, βρίσκεσαι στο σωστό άρθρο. Τα βράδια στην Αθήνα μπορούν να γίνουν πράγματι πολύ όμορφα. Πώς; Σκέψου αυτό: γιγαντοθόνη στη μέση μιας αυλής, ενός κήπου, ενός αμφιθεατρικού χώρου, άπερολ, φρέσκα ποπ κορν, αναπαυτικές καρέκλες και στο βάθος τα φώτα της πόλης. Κι όλα αυτά, ενώ μία ακόμα κινηματογραφική ιστορία ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σου. Αν αυτό το σενάριο σε «έψησε», παρακάτω θα βρεις πού μπορείς να το ζήσεις. Εμείς στο JennyGr κάναμε μια βόλτα στις γειτονιές της Αθήνας και σου παρουσιάζουμε ποιες ταινίες μπορείς να δεις στα αγαπημένα μας θερινά σινεμά της πρωτεύουσας μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ποιες ταινίες να δεις στα θερινά σινεμά της Αθήνας μέσα στον Σεπτέμβριο

1. «Ταιριάζουμε;» στο Cine Paris (Αθήνα)

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Celine Song.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

Ηθοποιοί: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal.

2. «F1: Η Ταινία» στο Cine Πέραν (Περιστέρι)

Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Sonny Hayes, ενός χαρισματικού πιλότου της Formula 1 τη δεκαετία του 1990, του οποίου η καριέρα διακόπηκε από ένα σοβαρό ατύχημα. Τριάντα χρόνια μετά, ως περιπλανώμενος οδηγός αγώνων, δέχεται μια πρόταση από τον παλιό του teammate Ruben Cervantes (Javier Bardem), που πλέον είναι ιδιοκτήτης μιας ομάδας Formula 1 στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο Hayes επιστρέφει στις πίστες για μια τελευταία ευκαιρία να σώσει την ομάδα και να διεκδικήσει ξανά την κορυφή. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος, καθώς δίπλα του αγωνίζεται ο ανερχόμενος ταλαντούχος οδηγός Joshua Pearce, που είναι αποφασισμένος να χαράξει τη δική του πορεία.

Σκηνοθεσία: Joseph Kosinski.

Σενάριο: Ehren Kruger, Joseph Kosinski, Ehren Kruger.

Διάρκεια: 155 λεπτά.

Ηθοποιοί: Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies.

3. «Υπάρχω» στο Δημοτικό σινεμά Ηλιούπολης

H συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μια ταινία σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του "μίλησε" στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη-για όσους τον αγάπησαν, και όσουν θέλουν να τον γνωρίσουν.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσεμπερόπουλος.

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη.

Διάρκεια: 132 λεπτά.

Ηθοποιοί: Χρήστος Μάστορας, Κλέλια Ρενέση, Ασημένια Βουλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δημήτρης Καπουράνης, Άννα Συμεωνίδου, Γιώργος Γάλλος, Γιώργος Καραμίχος, Νίκος Ψαρράς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Διαμαντής Καραναστάσης, Ηλίας Βαλάσης, Περικλής Σιούντας.

4. «Νυχτερινός Εκφωνητής» στον Θερινό Κινηματογράφο Ναταλί

Ενας βετεράνος νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής την βραδιά που γίνεται 50 και συνειδητοποιεί με αμηχανία ότι πια δεν συγκαταλέγεται στους νέους, ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του. Άξονας της εκπομπής είναι η αναζήτησης ενός ξεχασμένου έρωτα σε εκκρεμότητα από την εποχή που υπηρετούσε ως εύζωνας, μέσα από τα ερωτικά και όχι μόνο μηνύματα που διέσωσε ένας παλιός τηλεφωνητής. Βγάζοντας στον αέρα τα παθιασμένα ηχογραφημένα μηνύματα από τις αρχές του ‘90, θα προσπαθήσει να εντοπίσει αυτήν την γυναίκα και να την πείσει από το μικρόφωνο να του τηλεφωνήσει.

Ανάμεσα σε απαρχαιωμένα τεχνικά μέσα (κασετόφωνο, μπομπινόφωνο, πικάπ, τηλεφωνητή) και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, στέλνει τα ραδιοκύματα για να διαχυθούν στην αθηναϊκή́ νύχτα και να ανασύρουν ξεχασμένα πρόσωπα, αστικά́ τοπία, τα ερείπια της αρχαίας Αθήνας ονειρικά́ ιδωμένα με νοσταλγία και ραδιοφωνικό ρεμβασμό́, τις αναμνήσεις ενός μακρινού έρωτα και της θητείας του στην προεδρική φρουρά, καθώς εξελίσσεται ένας μεταμεσονύχτιος μαραθώνιος που μια συνομήλικη δρομαίας τον ακούει και περιμένει την κατάλληλη στιγμή να του τηλεφωνήσει.

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Ρένος Χαραλαμπίδης.

Διάρκεια: 74 λεπτά.

Ηθοποιοί: Ρένος Χαραλαμπίδης, Μαργαρίτα Αμαραντίδη, Ελευθερία Στάμου.

5. «Οι άγριες μέρες μας» στο Cinobo Opera (Αθήνα)

Όταν η Χλόη μένει άστεγη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Καθ' οδόν, συναντάει μια ομάδα νέων ανθρώπων που γυρίζουν την Ελλάδα με ένα τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Χλόη γοητεύεται αμέσως από τα ιδανικά και τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής της ομάδας και γίνεται μέλος της. Το ταξίδι της Χλόης στον ξέφρενο δρόμο της επανάστασης την οδηγεί στο κατώφλι της πραγματικής ενηλικίωσης.

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Βασίλης Κεκάτος.

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Ηθοποιοί: Δάφνη Πατακιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Εύα Σαμιώτη, Σταύρος Τσουμάνης, Ναταλία Σουίφτ, Πόπη Σεμερλίογλου, Ιώκο Ιωάννης Κοττίδης, Emmanuel Elozieuwa, Σοφία Κόκκαλη, ΛΕΞ, Άννα Μάσχα, Fathia Ojikutu, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Βασίλης Μίχας, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Πανίνος Δαμιανός, Πολύδωρος Βογιατζής, Βέρα Βασιλάτου, Δημήτρης Καπουράνης, Δώρα Πανουσοπούλου.

6. «Η Γεύση του Κερασιού» στο Σινέ Όασις (Παγκράτι)

Ο κύριος Μπάντι είναι ένας μεσήλικας που επιθυμεί να αυτοκτονήσει. Προσφέροντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αναζητά κάποιον να τον βοηθήσει στις τελευταίες του στιγμές, που θα μπορούσε να θάψει το σώμα του όταν καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή του ή να τον σώσει αν αποτύχει. Πρώτα απευθύνεται σε έναν Κούρδο στρατιώτη και στη συνέχεια σε έναν Αφγανό φοιτητή, που προσπαθούν να τον πείσουν να μην το κάνει. Τελικά, συναντά έναν Τούρκο ταριχευτή, που απρόθυμα δέχεται την προσφορά, μόνο επειδή έχει την ανάγκη των χρημάτων, αν και αυτός προσπαθεί να τον πείσει να μην το κάνει.

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Abbas Kiarostami.

Διάρκεια: 99 λεπτά.

Ηθοποιοί: Homayoun Ershadi, Abdolrahman Bagheri, Safar Ali Moradi

