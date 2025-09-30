Η Tilly Norwood θέλουν να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον. Κι αυτό είναι βαθιά προβληματικό

Αν δεν γνωρίζεις ποια είναι η Tilly Norwood, λογικό. Δεν υπάρχει καν

Η Tilly Norwood είναι αυτή τη στιγμή η πιο αμφιλεγόμενη φιγούρα στο Χόλιγουντ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την καριέρα της στην υποκριτική, αλλά οι βλέψεις κάποιων είναι να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον. Και όταν λέμε “κάποιων” εννοούμε εκείνους που τη δημιούργησαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μιας και δεν πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο.

Οφείλει την ύπαρξή της στο στούντιο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης, Xicoia, όπως γράφει ο Guardian. Επίσημα στο κοινό η Tilly Norwood συστήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης και ήδη κάποια στούντιο έχουν δείξει ενδιαφέρον συνεργασίας, ακόμα και πρακτορείο μοντέλων.

Γιατί η ύπαρξή της είναι βαθιά προβληματική

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως διευκόλυνση σε ορισμένες, είναι κατανοητό. Βασικά, όχι κατανοητό, αλλά συμβαίνει ήδη επομένως δεν υπάρχει γυρισμός. Η χρήση της όμως για τη δημιουργία γυναίκας ηθοποιού, είναι σε κάθε περίπτωση προβληματικό σε γενικότερο πλαίσιο, αλλά κυρίως για το που οδεύει η ανθρωπότητα. Ενόσω ακόμα οι γυναίκες παλεύουν για την ισότητα, είναι τρομερό το πώς ένα στούντιο αποφασίζει να προωθήσει μία ανύπαρκτη γυναίκα, υποβαθμίζοντας τις υπάρχουσες ηθοποιούς.

Ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν αντιδράσεις από ηθοποιούς του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων και η Melissa Barrera από το Scream, που έγραψε στο Instagram: «Ελπίζω όλοι οι ηθοποιοί που εκπροσωπούνται από τον ατζέντη που έκανε αυτό το πράγμα να τον παρατήσουν». Ενώ η Mara Wilson από το Matilda αναρωτήθηκε: «Και τι γίνεται με τις εκατοντάδες ζωντανές νέες γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα συνδυάστηκαν για να φτιαχτεί αυτή; Δεν μπορούσατε να προσλάβετε καμία από αυτές;».

Το σίγουρο είναι πως η Tilly Norwood ήρθε για να μείνει, αφού πολλοί στο Χόλιγουντ πιστεύουν θα αποτελεί το ιδανικό πρότυπο ηθοποιού για σκηνοθέτες και τους παραγωγούς. Ποιο είναι αυτό; Μία γυναίκα δηλαδή χωρίς απαιτήσεις, χωρίς τεράστιο μισθό και φυσικά δίχως ρυτίδες. Γιατί μην ξεχνάμε πως οι γυναίκες πρέπει να παραμένουν αψεγάδιαστες και όταν αυτό αλλάξει, ο χώρος δεν είναι για εκείνες. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει με τους άντρες, αφού το πέρασμα του χρόνου σε εκείνους μεταφράζεται ως γοητεία.