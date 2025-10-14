4 αριστουργηματικά έργα με σύγχρονη ματιά, που αξίζει να δεις στο θέατρο αυτή την εβδομάδα

Τέσσερις λόγοι για να πας θέατρο αυτή την εβδομάδα.

Αθήνα, φθινόπωρο και θέατρο πάνε μαζί. Η νέα θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει δυναμικά, με σκηνοθέτες και ηθοποιούς να ανανεώνουν τη συνάντησή τους με το κοινό πάνω και κάτω από τη σκηνή. Κλασικά έργα με σύγχρονη ματιά, ανατρεπτικές σκηνοθεσίες, αλλά και ερμηνείες που έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης, συνθέτουν μια πλούσια θεατρική εβδομάδα που αξίζει να σημειώσεις στην ατζέντα σου.

Μπορεί μερικές ημέρες πριν, να σου παρουσιάσαμε τις παραστάσεις που ξεχωρίσαμε να δούμε στο θέατρο τον Οκτώβριο, ωστόσο η λίστα μας εμπλουτίζεται, διότι αυτή την εβδομάδα τα κλασικά έργα μονοπωλούν την προσοχή μας. Η ατζέντα της εβδομάδας φέρνει στο προσκήνιο έργα που δεν περιορίζονται απλώς στην καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά προκαλούν σκέψη, συναίσθημα και τροφοδοτούν μια εσωτερική συζήτηση με τον εαυτό μας.

Αν, λοιπόν, επιθυμείς να παρακολουθήσεις μια παράσταση που θα σε προβληματίσει, θα σε ταρακουνήσει και θα φέρει στο επίκεντρο της σκέψης νέους συλλογισμούς, η παρακάτω λίστα είναι φτιαγμένη για εσένα. Εμείς, στο JennyGr, ξεχωρίσαμε τέσσερις παραστάσεις που συνδέονται μέσα από το κοινό νήμα της υπαρξιακής αναζήτησης και της εστίασης σε κοινωνικά θέματα, που πρέπει πάντα να απασχολούν. Παραστάσεις με ουσία, σύγχρονη σκηνοθετική ματιά και διαχρονικά θέματα, που θα σε αγγίξουν.

4 παραστάσεις να δεις αυτή την εβδομάδα στο θέατρο

Φάουστ - Εθνικό Θέατρο (Κεντρική Σκηνή), σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη

Βασισμένο στο αριστούργημα του Γκαίτε, η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου επιχειρεί μια σύγχρονη προσέγγιση στο αιώνιο ερώτημα: αξίζει να θυσιάσεις την ψυχή σου για να ξεπεράσεις τα όριά σου; Αυτή η φρέσκια εκδοχή εστιάζει στην εσωτερική πάλη του ήρωα ανάμεσα στις αντιφατικές δυνάμεις της ψυχής του. Μέσα από μια βαθιά εξερεύνηση του ανθρώπινου ψυχισμού, το έργο αναδεικνύει τις συγκρούσεις ανάμεσα στην επιθυμία για γνώση, την ανάγκη για ελευθερία και τα όρια της ανθρώπινης φύσης.

Ηθοποιοί: Κατερίνα Αμπλιανίτη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ηλέκτρα Καρτάνου, Ειρήνη Κατσινούλα, Νάντια Κατσούρα, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανδρέας Κοντόπουλος, Μαρία Μαντά, Ιωάννα Μαυρέα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Στέφανος Πίττας, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ειρήνη Τσέλλου, Χάρης Φραγκούλης, Αλεξάνδρα Χασάνι.

Ο Πουπουλένιος - Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη

Στην παράσταση «Ο Πουπουλένιος», ο Μάρτιν ΜακΝτόνα συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ με μαύρη κωμωδία, δημιουργώντας μια συναρπαστική ατμόσφαιρα που κρατά τον θεατή σε εγρήγορση. Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν συγγραφέα, ο οποίος ζει υπό ένα αυταρχικό καθεστώς και ανακρίνεται για το σκληρό και σκοτεινό περιεχόμενο των διηγημάτων του. Οι αναφορές του στα φρικιαστικά περιστατικά μιας σειράς ανεξιχνίαστων παιδοκτονιών στην πόλη, θολώνουν τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, δημιουργώντας ένα σύμπαν, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ηθοποιοί: Δημήτρης Πιατάς, Νίκος Πουρσανίδης, Αργύρης Αγγέλου, Γεράσιμος Σκαφίδας.

Οι Τρεις Αδελφές - Εθνικό Θέατρο (Πλάγια Σκηνή), σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη

Οι «Τρεις Αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, επιστρέφουν με μια βαθιά μελέτη για τον χρόνο, την προσδοκία και την ανθρώπινη ύπαρξη. Μέσα από τις καθημερινές τελετουργίες και τις αλληλεπιδράσεις των τριών αδελφών, το έργο αποτυπώνει την πάλη ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, καθώς και την επιθυμία για μια καλύτερη ζωή. Με λεπτό χιούμορ και συγκίνηση, το έργο αναδεικνύει τη μοναξιά, τη ματαίωση και την αέναη αναζήτηση του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ηθοποιοί: Μαρία Γεωργιάδου, Αντώνης Γκρίτσης, Θανάσης Δήμου, Τρύφωνας Ζάχαρης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Κλίνης, Κώστας Κορωναίος, Ανδρέας Νάτσιος, Νικόλας Ντούρος, Νάνσυ Σιδέρη, Μαρία Σκουλά, Θάλεια Συκιώτη, Γιωργής Τσαμπουράκης, Ανδριάνα Χαλκίδη.

Vanya - Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν (Υπόγειο), σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου

Η παράσταση Vanya, σε διασκευή του Simon Stephens, είναι εμπνευσμένη από τον «Θείο Βάνια» του Αντόν Τσέχωφ. Ένα έργο-καθρέφτης της σύγχρονης υπαρξιακής κρίσης, που μιλά με απλότητα για τη μοναξιά, τις χαμένες ευκαιρίες και την ανάγκη για επανεκκίνηση. Ο Γιώργος Καραμίχος υποδύεται με μαεστρία οκτώ διαφορετικούς ρόλους - που είναι ταυτόχρονα τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι μεταξύ τους, αφού όλοι θέλουν να ξεφύγουν από τη στασιμότητα της ζωής τους και να απεγκλωβιστούν από την προσωπική φυλακή τους.

Καλή θέαση!