Τετραήμερο 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα: 4 παραστάσεις - hidden gems για να απολαύσεις τα βράδια σου στην πρωτεύουσα

Μπορεί αυτό το τετραήμερο να μην προγραμμάτισες καμία εξόρμηση - είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος - ωστόσο εμείς στο JennyGr ξέρουμε πώς θα ομορφύνεις τα βράδια σου στην πόλη: πηγαίνοντας θέατρο.

Το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου είναι μια καλή ευκαιρία για μια μικρή ανάπαυλα, σχεδόν δύο μήνες μετά το τέλος του καλοκαιριού. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων άδραξε την ευκαιρία και άφησε την πρωτεύουσα για χωριά, νησιά και πόλεις του εξωτερικού. Ένα άλλο, πάλι, παρέμεινε στη βάση του και θα απολαύσει τις ερχόμενες ημέρες στη φανερά πιο άδεια Αθήνα μας. Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, ξέρουμε πώς θα περάσεις καλά ή μάλλον πώς θα ομορφύνεις τα βράδια σου στην πρωτεύουσα. Εμείς στο JennyGr, αγαπάμε πολύ το θέατρο και έτσι αυτές οι χαλαρές ημέρες θα μας βρουν σίγουρα σε κάποιο φουαγέ να πίνουμε το κρασί μας, περιμένοντας την έναρξη της παράστασης.

Αν αυτό το σενάριο σου φαίνεται θελκτικό, δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις το παράδειγμά μας. Και πριν αναρωτηθείς «σε ποια παράσταση να πάω;», είμαι εδώ για να σου δώσω απαντήσεις. Η επίσημη έναρξη της θεατρικής σεζόν έχει πραγματοποιηθεί από τις αρχές Οκτώβρη, συνεπώς οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές. Ενδεχομένως, να έχεις ακούσει για κάποιες παραστάσεις, να σου έχουν προτείνει κάποιες άλλες ή να έχεις κρατήσει στα notes αυτές που σου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Κάθε επαφή με την τέχνη είναι σεβαστή. Αν σε ενδιαφέρει η δική μας λίστα, αυτή τη φορά θα σου προτείνουμε 4 παραστάσεις που θεωρούνται «κρυφά διαμαντάκια» - είτε γιατί ξεχώρισαν την περσινή σεζόν είτε γιατί έχουν προκαλέσει αίσθηση φέτος.

Από κλασικά έργα, μέχρι ιστορίες που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα και πρωτότυπα ελληνικά κείμενα, η λίστα μας περιλαμβάνει επιλογές για κάθε γούστο. Ιδού, λοιπόν, οι επιλογές μας.

4 παραστάσεις να δεις στην Αθήνα το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου

#1 Σπυριδούλες στο θέατρο Βασιλάκου - Μαριάννα Τόλη

Οι «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, η παράσταση που συ-σκηνοθέτησαν ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας για την ομάδα 4Frontal, επιστρέφει δυναμικά τη φετινή θεατρική σεζόν, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, παλεύοντας για την αυτοδιάθεσή τους. Το έργο βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας - μιας 12χρονης υπηρέτριας που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία με τα βιώματά της. Η παράσταση την αθέατη πλευρά της ζωής των γυναικών που αναγκάζονταν να εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί, αντλώντας υλικό από πραγματικά γεγονότα, εξομολογήσεις γυναικών της εποχής και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά τους.

Ηθοποιοί: Ελένη Βλάχου, Σταύρος Γιαννουλάδης, Τάσος Δημητρόπουλος, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου.

Εισιτήρια εδώ

#2 Οι ερωτευμένοι του Σαμ Σέπαρντ στο BIOS

Η Μέι και ο Έντι - οι κεντρικοί χαρακτήρες του έργου - είναι παγιδευμένοι σε έναν έρωτα, που έχει τη δύναμη να τους καταστρέψει. Συναντιούνται ξανά σ’ ένα παλιό μοτέλ, στην έρημο της Καλιφόρνιας, και η μεταξύ τους σχέση εξελίσσεται σε ένα πεδίο μάχης, που τα συναισθήματα μοιάζουν να βρίσκονται συνεχώς σε ένα rolley coaster. Πάθος, ζήλια, αγάπη, έλξη, πόθος, θυμός και οργή εναλλάσσονται, τη στιγμή που οι δυο τους παλεύουν να ξεφύγουν από τον έρωτά τους. Κρυμμένες αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια και όλα αλλάζουν. Ή μήπως όχι;

Σκηνοθεσία: Ελένα Πέγκα.

Ηθοποιοί: Μελία Κράιλινγκ, Παναγιώτης Γαβρέλας, Δημήτρης Καραβιώτης, Νίκος Βατικιώτης.

Εισιτήρια εδώ

#3 Hotel amour στο Ακροπόλ

Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο και γεμάτο ζωντάνια, συναίσθημα και μηνύματα μιούζικαλ, το οποίο υπογράφει σκηνοθετικά η Σμαράγδα Καρύδη. Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τί είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τί κόστος; Το έργο εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ανάγκη όλων μας για επαφή και σύνδεση, με έναν σύγχρονο τρόπο.

Ηθοποιοί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Εισιτήρια εδώ

#4 Blue Train στο θέατρο Άλμα

Το θεατρικό έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, μετά την περσινή επιτυχία που σημείωσε. Μια φαινομενικά συνηθισμένη Κυριακή, λίγο πριν τα 45α του γενέθλια, ο Μιχάλης δέχεται διαδοχικές επισκέψεις τεσσάρων κομβικών προσώπων της ζωής του, που τον φέρνουν αντιμέτωπο με τις επιλογές και τις φοβίες του.​ Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο που με χιούμορ, συγκίνηση και τρυφερότητα, αποτυπώνει την πρώιμη υπαρξιακή κρίση μιας γενιάς που παλεύει να διατηρήσει την αθωότητά της, προσπαθώντας παράλληλα να συμβαδίσει με τον χρόνο.

Ηθοποιοί: Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Μαριλού Κατσαφάδου, Λάμπρος Κωνσταντέας, Γιάννης Τσουμαράκης, Μαρία Αλιφέρη.

Εισιτήρια εδώ