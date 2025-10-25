Το Ertflix θα σου κρατήσει την τέλεια συντροφιά το Σαββατοκύριακο

Αν αυτό το Σαββατοκύριακο δεν σε βρίσκει σε κάποιο ταξίδι (εκτός αν δεν έβαλες άδεια τη Δευτέρα για να το κάνεις τετραήμερο), τότε δύο πράγματα θα απολαύσεις: μία ηλιόλουστη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και μία καλή ταινία στο Ertflix. Ή και όχι μόνο μία. Το πρώτο το αφήνω πάνω σου, για το δεύτερο έχω να σου προτείνω τέσσερις πολύ καλές.

Molly's Game

Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία, αυτή της Μόλλυ Μπλουμ, της πρώην αθλήτριας που κατέληξε να γίνεται διοργανώτρια παράνομων παιχνιδιών πόκερ με υψηλά πονταρίσματα για διασημότητες και μαφιόζους. Το Molly's Game θα το απολαύσεις στο Ertflix.

Υπήρξε χαρισματική αθλήτρια σκι, με όνειρό της να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα ατύχημα όμως έβαλε πρόωρο τέλος στην καριέρα της. Η νέα της δουλειά όμως, ως βοηθός ενός διοργανωτή παιχνιδιών πόκερ, θα της αλλάξει τη ζωή. Θα τη βυθίσει σε έναν παράνομο κόσμο, θα τη γοητεύσει και θα την οδηγήσει να δημιουργήσει μια “αυτοκρατορία”, στην οποία συμμετέχουν διάσημοι ηθοποιοί και επιχειρηματίες. Όταν το FBI τη συλλαμβάνει, έρχεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες, έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο τον δικηγόρο της.

Bend it Like Beckham

Δεν θυμάμαι ποια στιγμή στη ζωή μου είδα την ταινία Bend It Like Beckham, αλλά την είχα απολαύσει. Η ταινία που κυκλοφόρησε το 2002, με πρωταγωνίστριες την Κίρα Νάιτλι και την Παρμίντερ Νάγκρα, έδωσε έμπνευση σε μια ολόκληρη γενιά κοριτσιών να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο - σε μια εποχή που ουδεμία σχέση έχει με το σήμερα. Και ναι θα την βρεις στο Ertflix.

Η ταινία ακολουθεί την Τζες, κόρη μιας αυστηρής οικογένειας Ινδών που ακολουθεί πιστά τους κανόνες. Εκείνη ονειρεύεται να παίξει ποδόσφαιρο και να γίνει σαν τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά οι γονείς της έχουν αντιρρήσεις. Δεν είναι άθλημα για γυναίκες, άλλωστε. Η γνωριμία της με την Τζουλς όμως, θα της ανοίξει έναν νέο κόσμο, γεμάτο φιλοδοξίες. Παίζει κρυφά ποδόσφαιρο, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με τα συναισθήματά της για τον προπονητή της.

Beanpole

Η δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του Kantemir Balagov βρίσκεται στο Ertflix και αφηγείται μια βαθιά ανθρώπινη και τρυφερή ιστορία, που διαδραματίζεται στη μεταπολεμική Σοβιετική Ένωση.

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει καταστρέψει το Λένινγκραντ, αφήνοντας τους πολίτες της σωματικά και ψυχικά καταρρακωμένους. Η Ίγια, μια ψηλή και αδύνατη γυναίκα, εργάζεται σε νοσοκομείο. Παλεύει με τραύματα, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Η Μάσα είναι φίλη και πρώην συναγωνίστριά της στον πόλεμο. Η ταινία ακολουθεί αυτές τις δύο γυναίκες, καθώς προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα στα ερείπια. Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια περίπλοκη σχέση αγάπης, καθώς μοιράζονται ένα τραγικό μυστικό.

The Social Network

Σου έχω ξαναμιλήσει για την εν λόγω ταινία. Θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στο Ertflix, οπότε αν δεν την έχεις δει, μη χάνεις άλλο χρόνο. Κυκλοφόρησε το 2010 - μια εποχή που το Facebook είχε μπει για τα καλά στην ζωή μας. Ο Ντέιβιντ Φίντσερ δημιούργησε μια χιουμοριστική ταινία για την ίδρυση του κοινωνικού δικτύου και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ (τον υποδύθηκε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ), που ουσιαστικά δεν ήταν μια βιογραφία, αλλά περισσότερο μια αποδόμηση. Ο πρωταγωνιστής του Φίντσερ, καταλήγει δισεκατομμυριούχος μεν, αλλά πιο μόνος από ποτέ.