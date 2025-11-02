Οι σειρές που δεν χάνουμε με τίποτα τον Νοέμβριο

Για δύο από τις ακόλουθες σειρές, ανυπομονούν οι περισσότεροι

Ο Νοέμβριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας για τις streaming πλατφόρμες, κυρίως για το Netflix και το Disney+, που θα κάνουν διαθέσιμες τις δύο σειρές που οι περισσότεροι ανυπομονούν. Αναφέρομαι φυσικά στο Stranger Things, που έρχεται με την πέμπτη και τελευταία σεζόν, και το All's Fair, τη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι.

Βέβαια, έρχονται και σειρές που δείχνουν πολλά υποσχόμενες και που ενδεχομένως να μας κλείσουν και εκείνες σπίτι μας αυτόν τον μήνα. Έχουμε δράμα, εκδίκηση, ίντριγκες και αγωνία. Με λίγα λόγια θα κάνουμε binge-watching.

4 σειρές που θα μας κλείσουν σπίτι τον Νοέμβριο

All's Fair

Όταν είχα δει το trailer για τη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, στο Disney+, σκέφτηκα πως τον Νοέμβριο θα μιλάνε όλοι γι’αυτή. Βλέποντας αποκλειστικά το πρώτο επεισόδιο στην avant premiere, μπορώ να πω με σιγουριά πως το νέο δικαστικό δράμα All's Fair, υπόσχεται να μας δώσει μπόλικο δράμα, ίντριγκες, αλλά φυσικά και γυναικεία ενδυνάμωση. Δηλαδή το τρίπτυχο της επιτυχίας.

Έχουμε επίσης ένα all-star cast, με Κιμ Καρντάσιαν, Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πόλσον, Νίσι Νας, Τιάνα Τέιλορ και Μάθιου Νόσκα. Ακολουθούμε μια ομάδα γυναικών δικηγόρων, που είναι πολύ καλές στα διαζύγια, να εγκαταλείπουν την ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία και να δημιουργούν τη δική τους. Το All's Fair έχει φοβερή μουσική και υπέροχα outfits, εκτός των άλλων.

Σίγουρα θα είναι από τις σειρές που θα απολαύσουμε. Πρεμιέρα στο Disney+ στις 4 Νοεμβρίου, με τρία επεισόδια διαθέσιμα.

Death By Lightning

Το νέο ιστορικό δράμα του Netflix ζωντανεύει ξανά τον Τζέιμς Γκάρφιλντ, τον Πρόεδρο του ΗΠΑ που έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους τέσσερις προέδρους που δολοφονήθηκαν και μάλιστα, μόλις έξι μήνες αφότου ανέλαβε καθήκοντα. Είναι από τις σειρές που έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον, κυρίως γιατί οι Ντέιβιντ Μπενιόφ και Ντ. Μπ. Γουάις, που μας χάρισαν το Game of Thrones, είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Στον ρόλο του Τζέιμς Γκάρφιλντ θα δούμε τον Μάικλ Σάνον, με την Πρώτη Κυρία να υποδύεται η Μπέτι Γκίλπιν. Ο Μάθιου ΜακΦάντιεν ανέλαβε να ενσαρκώσει τον Τσαρλς Γκιτό, τον άνθρωπο που από θαυμαστής κατέληξε να γίνει ο δολοφόνος του Αμερικανού προέδρου.

Ο δημιουργός Μάικ Μακόφσκι, βασίστηκε στο βιβλίο της Κάντις Μίλαρντ, Destiny of the Republic. Η σειρά αφηγείται την πορεία του Τζέιμς Γκάρφιλντ, από την άνοδο του στην προεδρία και τις μεταρρυθμιστικές του προσπάθειες, μέχρι τη δολοφονία του. Το Death By Lightning θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 6 Νοεμβρίου.

Stranger Things

Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της πιο δημοφιλούς σειράς στο Netflix και επιτέλους, σε λίγες ημέρες έρχεται να μπει ένα τέλος στην ανυπομονησία. Στις 26 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πέμπτη σεζόν, με τα γεγονότα να εκτυλίσσονται πλέον στο 1987.

Στο Χόκινς επικρατεί το απόλυτο χάος. Η κυβέρνηση έχει επιβάλλει στρατιωτική καραντίνα και οι πρωταγωνιστές μας προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν και να νικήσουν τον Βέκνα. Τέσσερα επεισόδια θα γίνουν διαθέσιμα, ενώ άλλα τρία ανήμερα των Χριστουγέννων. Το μεγάλο φινάλε, που θα διαρκέσει δύο ώρες, θα κάνει πρεμιέρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Malice

Η δραματική σειρά με πρωταγωνιστή τον Τζακ Γουάιτχολ που γυρίστηκε και στην Ελλάδα, έρχεται στο Amazon Prime στις 14 Νοεμβρίου. Ο πυρήνας του νέου θρίλερ κρύβει την εκδίκηση που θέλει να πάρει ο Άνταμ, ο οποίος εμφανίζεται σαν από μηχανής Θεός στην οικογένεια Τάνερ, για να φροντίσει τα τρία παιδιά. Όλα δείχνουν τέλεια πάνω του, αλλά προφανώς δεν είναι.

Καταφέρνει μεθοδικά να γίνει κομμάτι της οικογένειας, προκειμένου να πάρει την πολυπόθητη εκδίκησή του. Φυσικά, δεν έχει βάλει τους Τάνερ στο στόχαστρο, τυχαία. Κρίνοντας και από το trailer, η σειρά θα χαρίσει αγωνία και ίσως αποτελέσει την φθινοπωρινή έκπληξη της τηλεοπτικής σεζόν.

The Beast in Me

Είναι από τις σειρές που μου έχουν κινήσει πολύ έντονα το ενδιαφέρον. Το εν λόγω θρίλερ έχει στους πρωταγωνιστικούς ρόλους δύο πολύ δυνατά ονόματα: την Κλερ Ντέινς και τον Μάθιου Ρις. Το The Beast in Me θα γίνει διαθέσιμο στις 13 Νοεμβρίου, στο Netflix.

Η ιστορία ακολουθεί την Άγκι Γουιγκς, μία συγγραφέα που πενθεί τον θάνατο του μικρού της γιου, και τον Νάιλ Τζάρβις, τον νέο της γείτονα. Ένας άνδρας που υπήρξε βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της γυναίκας του, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Η Άγκι αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο με την ιστορία του, αλλά αυτή δεν είναι μια καλή ιδέα. Σύντομα τα πράγματα θα γίνουν περίπλοκα, ειδικά μετά την ανάμειξη του FBI.