Είδα την πρώτη μου κορεάτικη σειρά και κατάλαβα γιατί όλοι έχουν κολλήσει με τις K-drama παραγωγές

Δεν ξέρω για τις υπόλοιπες, αλλά το Queen of Tears είναι πραγματικά καλό

Οι αργίες είναι για να ξεκουράζεσαι. Να παίρνεις τον απαραίτητο χρόνο με τον εαυτό σου και τους δικούς σου και να ευγνωμονείς για αυτές τις λίγες ήρεμες στιγμές. Είναι φυσικά και για να φεύγεις μακριά από την Αθήνα και την κίνησή της, αλλά προφανώς έχουν όλοι την ίδια σκέψη, οπότε το να νιώσεις έστω και για δύο τρεις ημέρες πως η πρωτεύουσα είναι βιώσιμη είναι σίγουρο πιο θελκτικό. Οι αργίες είναι, επίσης, για να απολαμβάνεις μια καλή σειρά, που δεν είχες ιδέα ότι υπήρχε στο Netflix. Κάτι τέτοιο μου συνέβη, χθες.

Αποφάσισα να δω την πρώτη μου κορεάτικη σειρά (εντάξει το Squid Game δεν το μετράω, δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό των εν λόγω παραγωγών) και μετά από μπόλικα επεισόδια της μίας ώρας, κατάλαβα γιατί οι περισσότεροι γνωστοί μου έχουν κολλήσει με σειρές και ταινίες της Κορέας. Το Queen of Tears είναι αυτή η σειρά, η οποία είναι διαθέσιμη στο Netflix με 16 επεισόδια.

Αφορμή για την εν λόγω σειρά, στάθηκε η αντίστοιχη τούρκικη παραγωγή, την οποία σχολιάζουν πολλοί στο TikTok. Το Queen of Tears κυκλοφόρησε το 2024 και έκανε επιτυχία. Μπήκε στο Top10 του Netflix σε 68 χώρες και έγινε η πιο δημοφιλής σειρά στην πλατφόρμα το πρώτο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Αν και δεν έχω βαθμό σύγκρισης, η σειρά είναι πραγματικά απολαυστική.

Imdb

Η υπόθεση του Queen of Tears

Η δραματική κορεάτικη σειρά καταπιάνεται με τη δύναμη της αγάπης, τη φθορά του γάμου, αλλά και την πίεση της κοινωνικής τάξης. Ναι, είναι γνωστό πως οι K-drama παραγωγές καταφέρνουν να τα χωρέσουν όλα. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Hae-in και ο Baek Hyun-woo, που προέρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους.

Αν και ο γάμος τους μοιάζει βγαλμένος από παραμύθι για τους τρίτους, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Μεταξύ τους έχουν μια απόσταση που μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Όταν ο Baek Hyun-woo αποφασίζει να ζητήσει διαζύγιο, η Hae-in του ανακοινώνει πως έχει τρεις μήνες ζωής. Μαζί με την πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, στο παρασκήνιο εκτυλίσσεται μια συνωμοσία, η οποία οδηγεί σε απώλειες.

Το πολύ ωραίο με αυτή τη κορεάτικη σειρά είναι πως ξεκινά μετά το happy end, όταν δηλαδή το παραμύθι έχει τελειώσει. Ξεφεύγει από τα κλισέ των rom-com που έχουμε συνηθίσει. Αλλά προφανώς το Queen of Tears είναι ένα μελόδραμα, αφού στον πυρήνα του κρύβει μάχες εξουσίας, ίντριγκες και προδοσίες. Δεν σε κάνει να βαρεθείς ούτε σε ένα επεισόδιο.

Αν λοιπόν σου αρέσουν οι κορεάτικες σειρές ή θέλεις να ξεκινήσεις από μία, τότε το Queen of Tears στο προτείνω ανεπιφύλακτα.