Είδαμε το “Hotel Amour” και θυμηθήκαμε τα μιούζικαλ του West End

Όταν οι Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Θέμης Καραμουρατίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σμαράγδα Καρύδη - ως σκηνοθέτιδα - και μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, το αποτέλεσμα δεν θα γινόταν να μην είναι άρτιο.

Αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων, που είχαν παρακολουθήσει την «Απλή μετάβαση» - το πρώτο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία - τότε ξέρεις τι να περιμένεις από το «Hotel Amour». Οι ταλαντούχοι δημιουργοί επιστρέφουν αυτή τη θεατρική σεζόν στη σκηνή του Ακροπόλ, παρουσιάζοντας ένα μιούζικαλ για τις ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα, την ανάγκη για σεξ, την αγάπη, τον χρόνο που φθείρει όλα τα προηγούμενα και τη δύναμη της θέλησης, που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Σμαράγδας Καρύδη. Μια παράσταση που καθρεφτίζει τη σύγχρονη κοινωνία, θίγοντας θέματα που αφορούν όλους μας. Πώς, λοιπόν, θα γινόταν να τη χάσουμε;

Βράδυ Δευτέρας, στην «καρδιά» της Αθήνας, εκεί όπου ο παλμός της τέχνης χτυπάει δυνατά. Μπαίνοντας στη θεατρική αίθουσα, η εικόνα της σκηνής τραβάει το βλέμμα σου. Το «Hotel Amour» δείχνει έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του. Οι μουσικοί Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος και Δημήτρης Τσόλης, έχουν πάρει τις θέσεις τους και παίζουν ζωντανά μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης. Και σιγά - σιγά, η ιστορία ξεδιπλώνεται. Κάθε ζευγάρι βρίσκεται σε διαφορετική φάση ζωής, ωστόσο ο στόχος είναι κατά κάποιον τρόπο κοινός: είτε να ανανεώσουν είτε να απολαύσουν τον έρωτά τους.

@Χρήστος Συμεωνίδης

Αυτή η νύχτα μπορεί να μοιάζει σαν όλες τις άλλες, αλλά δεν είναι. Το «Hotel Amour» θα αποτελέσει έδαφος για εξομολογήσεις, σκληρές αλήθειες, συνειδητοποιήσεις και αποκαλύψεις, που θα προκαλέσουν αλλαγές, εσωτερικές μετατοπίσεις και ξεκαθαρίσματα. Και όλα αυτά, με φόντο την υπέροχη μουσική και τους εύστοχους στίχους, που φανερώνουν όσα κρύβονται στην καρδιά και στο μυαλό - μάλλον όλων μας. Σε αυτή την παράσταση, δεν θα βαρεθείς στιγμή. Χορός, μουσική και τραγούδι «δένουν» με τη ροή του έργου και συμβάλλουν στην εξέλιξή του με τρόπο συμπληρωματικό και αρμονικό.

Όλοι γνωρίζουμε το ταλέντο της Σμαράγδας Καρύδη στην υποκριτική. Με αυτή την παράσταση, όμως, επιβεβαιώνει γι’ ακόμα μια φορά, πόσο δυνατή είναι στη σκηνοθεσία. Δεν ντύνει απλώς τις σκηνές με κινήσεις, αλλά φτιάχνει εικόνες που «μιλούν» χωρίς λόγια, δίνει βάθος με ουσία και εστιάζει ταυτόχρονα στη λεπτομέρεια και στο σύνολο, γεμίζοντας το βλέμμα του θεατή. Άρτια δουλειά. Οι ηθοποιοί, από την άλλη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη σε συνεπαίρνουν με το ταλέντο, τις φωνές και τις εκφράσεις τους.

@Χρήστος Συμεωνίδης

Σε αυτή την παράσταση, θα γελάσεις πολύ (μα πολύ) - ακόμα και σε σημεία, που δεν το περιμένεις. Το έξυπνο χιούμορ που διαχέεται μέσα από στους διαλόγους - σε έντονες, συγκινητικές και άβολες στιγμές - είναι ακόμα ένα στοιχείο που μας άρεσε πολύ. Το μεράκι των συντελεστών σε συνδυασμό με τη διάθεση και τα προσόντα των ηθοποιών, είναι τα υλικά που κάνουν το «Hotel Amour» τόσο ξεχωριστό. Είτε αγαπάς είτε όχι τα μιούζικαλ, αυτή η δουλειά είναι δύσκολο να μην σε κερδίσει. Η έκρηξη των συναισθημάτων και ο ρεαλισμός που τη χαρακτηρίζουν, θα σε κάνουν να βρεις τον εαυτό σου μέσα σε όλη αυτή την ιστορία - ίσως στο παρελθόν σου, ίσως στο παρόν ή μπορεί και στο μέλλον.

Στο «Hotel Amour», θα ταυτιστείς, θα θυμηθείς, θα γελάσεις, θα συγκινηθείς, θα αναπολήσεις και θα έρθεις αντιμέτωπος με τις πιο βαθιές σκέψεις σου. Όλα αυτά, σε μια παράσταση γεμάτη μουσική, συναισθήματα, παραδεδεγμένες αλήθειες, σεξ και αγάπη. Αυτή τη σεζόν, ο δρόμος σου πρέπει να σε βγάλει στο Ακροπόλ. Κι αν κρίνω από τον εαυτό μου, θα παρακολουθήσεις αυτή τη δουλειά, έχοντας ένα μόνιμο χαμόγελο στα χείλη.