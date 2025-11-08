Μετά από 30 χρόνια και 2 δις δολάρια, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ανοίξε τις πόρτες του - Και οι εικόνες μάς έπεισαν να κλείσουμε εισιτήρια

Ύστερα από τρεις δεκαετίες αναμονής, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι έτοιμο να μοιραστεί τους θησαυρούς του με τους επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ανoιξε - επιτέλους - τις πόρτες του για το κοινό. Ύστερα από χρόνια καθυστερήσεων, πολιτικών αναταραχών και μιας πανδημίας που πάγωσε τα πάντα, βρήκε - επιτέλους τον δρόμο του. Ένα έργο που ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1992 και ολοκληρώθηκε έπειτα από επενδύσεις άνω των δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα επανασυστήσει τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό στον κόσμο.

Ένα κέντρο πολιτισμού, τέχνης και ιστορίας, που στεγάζει πολύτιμα εκθέματα, σε απόσταση αναπνοής από τις φημισμένες Πυραμίδες της Γκίζας. Η ημέρα που πολλοί οραματίστηκαν, άλλοι δούλεψαν σκληρά γι’ αυτή και άλλοι περίμεναν πώς και πώς, ήρθε. Αδιαμφισβήτητα, λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και ξεχωριστό γεγονός για τη χώρα - και τον κόσμο ολόκληρο θα πούμε εμείς. Η κυβέρνηση, μάλιστα, θέλοντας να τιμήσει αυτό το ιστορικό επίτευγμα, αποφάσισε να ορίσει την ημέρα των εγκαινιών του ως αργία.

Το μουσείο - κόσμημα της Αιγύπτου είναι έτοιμο να υποδεχτεί τουρίστες απ' όλο τον κόσμο

Το κτίριο, έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου Heneghan Peng Architects, σχεδιάστηκε με στόχο να «συνομιλεί» με τις ίδιες τις Πυραμίδες - χωρίς να τις επισκιάζει. Η στέγη του ευθυγραμμίζεται με την κορυφή της Μεγάλης Πυραμίδας, δείχνοντας σεβασμό προς το εμβληματικό μνημείο. Με πρόσοψη από ντόπιο ασβεστόλιθο και γυαλί, με καθαρές, γεωμετρικές γραμμές, το μουσείο μοιάζει να «γεννήθηκε» μέσα από το τοπίο της ερήμου.

Στο εσωτερικό, η εμπειρία ξεκινά από τον εντυπωσιακό αίθριο χώρο, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Ραμσή Β΄ ύψους έντεκα μέτρων. Από εκεί, μια κεντρική σκάλα έξι επιπέδων οδηγεί τους επισκέπτες μέσα από τα σπουδαιότερα μνημεία της Αιγύπτου - σε μια διαδρομή που καταλήγει στην κορυφή, με θέα τις ίδιες τις Πυραμίδες.

Περισσότερα από 100.000 αντικείμενα εκτίθενται σε 24.000 τετραγωνικά μέτρα. Η συνολική έκταση του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου είναι 500.000 τετραγωνικά μέτρα. Η αφήγηση ακολουθεί τη χρονολογική πορεία του αιγυπτιακού πολιτισμού, από την προδυναστική περίοδο έως τη χριστιανική εποχή. Στην καρδιά του μουσείου, βρίσκεται η αίθουσα του Τουταγχαμών, με 5.000 ευρήματα από τον τάφο του νεαρού βασιλιά.

Γύρω από το κτίριο απλώνονται κήποι και μια μεγάλη πλατεία, όπου στέκει ένας οβελίσκος 16 μέτρων, που ζυγίζει 87 τόνους, ενώ λειτουργούν 17 σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης και αποθήκευσης των αντικειμένων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποδομή αυτού του είδους που δημιουργήθηκε ποτέ στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η αρχιτέκτονας Ροισίν Χένεγκαν δηλώνει πως το έργο άξιζε κάθε λεπτό αναμονής: «Όταν μεταφέρεις τόσο ευαίσθητους και ανεκτίμητους θησαυρούς, ο χρόνος δεν είναι καθυστέρηση, είναι σεβασμός».

Σήμερα, το νέο Αιγυπτιακό Μουσείο αποτελεί το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο, που είναι αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό. Μια ωδή στην ιστορία που υπενθυμίζει το μεγαλείο της Αιγύπτου. Ώρα να κλείσουμε εισιτήρια;

