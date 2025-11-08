Θριάμβευσε το «Hamnet» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου – Ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης για το BFI

Η ταινία «Hamnet» της Κλοέ Ζάο κέρδισε το βραβείο κοινού, με την προβολή να σημειώνει τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου.

Η ταινία «Hamnet» της Κλοέ Ζάο θριάμβευσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, αποσπώντας το Βραβείο Κοινού για την Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους, ενώ το BFI ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών που έχει καταγραφεί ποτέ στη διοργάνωση.

Το συγκινητικό δράμα, εμπνευσμένο από τη ζωή του Γουίλιαμ Σαίξπηρ και τη δημιουργία του «Άμλετ», προβλήθηκε στο Gala του Δημάρχου του Λονδίνου στις 11 Οκτωβρίου, παρουσία της ίδιας της Ζάο, των πρωταγωνιστών Πολ Μεσκάλ και Τζέσι Μπάκλεϊ, καθώς και του παραγωγού Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η διάκριση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της ταινίας ανάμεσα στα φαβορί για τα επερχόμενα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία.

Παράλληλα, το βραβείο κοινού για την Καλύτερη Βρετανική Ανακάλυψη απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ του Γέμι Μπαμίρο «Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story». Το φιλμ, αφιερωμένο στη μνήμη του πρωτοπόρου φωτογράφου και ακτιβιστή Κουέιμι Μπραθγουέιτ, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 9 Οκτωβρίου και συγκίνησε κοινό και κριτικούς.

Το φεστιβάλ προσέλκυσε 235.853 επισκέπτες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τόσο οι δωρεάν όσο και οι επί πληρωμή προβολές σημείωσαν πληρότητα 94%, έναντι 92% της περσινής χρονιάς. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός πως το 47% των εισιτηρίων αγοράστηκε από θεατές που συμμετείχαν για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τη μεγάλη οθόνη.

Το Φεστιβάλ φιλοξένησε περισσότερους από 1.000 κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες XR, δημιουργούς σειρών και συνεργεία, ενώ το φόρουμ της βιομηχανίας υποδέχτηκε πάνω από 3.400 επαγγελματίες του χώρου.

Η διευθύντρια του φεστιβάλ, Κρίστι Μαθέσον, εξέφρασε τη συγκίνησή της δηλώνοντας: «Τα θερμά μας ευχαριστώ απευθύνονται στους καλλιτέχνες που μοιράστηκαν μαζί μας τις μοναδικές τους απόψεις για τον κόσμο φέτος… ήταν μεγάλη χαρά να βλέπουμε τη βιομηχανία και το κοινό να αλληλεπιδρούν και να απολαμβάνουν τη μαγεία της οθόνης».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου θα επιστρέψει το 2026, από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου, με ακόμη πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για τους λάτρεις του σινεμά.