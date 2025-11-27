Stranger Things: Δέκα άγνωστες και συναρπαστικές πτυχές που δεν γνωρίζεις για τη σειρά

Mε αφορμή την πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του Strangers Things, κάνουμε μια αναδρομή στο σύμπαν της σειράς μέσα από 10 συναρπαστικά facts

Ήξερες πως το Stranger Things θα είχε κανονικά άλλο όνομα ή ποιος ήταν ο χαρακτήρας που δυσκόλεψε περισσότερο στα κάστιγνκ τους δημιουργούς και παραγωγούς της σειράς Matt Duffer και ο Ross Duffer;

Αν θες να θεωρείσαι ένας αληθινός φαν της σειράς Stranger Things - ακόμη κι αν ξενύχτησες ως τις 3 το ξημέρωμα για να είσαι ο πρώτος που θα δει την 5η και τελευταία σεζόν - θα πρέπει να γνωρίζεις κάποιες βασικές λεπτομέρειες. Συντονιζόμαστε στον κόσμο του Stranger Things για την τελευταία σεζόν που έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα, το ξημέρωμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στο Netflix, διαβάζοντας τα πιο συναρπαστικά facts της δημοφιλούς σειράς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr