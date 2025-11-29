Espace Gabrielle Chanel: Η Chanel άνοιξε την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη σύγχρονης τέχνης και ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενό μας ταξίδι

Το μουσείο Power Station of Art της Σαγκάης, το κορυφαίο μουσείο σύγχρονης τέχνης της Κίνας, με την υποστήριξη της Chanel, παρουσίασαν έναν ολοκαίνουριο χώρο αφιερωμένο στη δημιουργικότητα και τον διάλογο μεταξύ τέχνης και design.

Ο ανακαινισμένος τρίτος όροφος του κτηρίου, μετονομασμένος σε Espace Gabrielle Chanel, καλύπτει 5.466 τετραγωνικά μέτρα και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της Σαγκάης.

Το Espace Gabrielle Chanel αποτελεί μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής του Chanel Culture Fund, της πολιτιστικής πρωτοβουλίας που λανσαρίστηκε το 2021. Στόχος του είναι η υποστήριξη θεσμών και καλλιτεχνών που τολμούν να πειραματιστούν και να επαναπροσδιορίσουν τις σύγχρονες ιδέες. Χωρίς να δημιουργεί δικά της ιδρύματα, η Chanel επιλέγει να συνεργάζεται με κορυφαίους δημόσιους οργανισμούς, επενδύοντας σε υποδομές, έρευνα και προγράμματα σε περισσότερες από 15 χώρες.

Η φιλοσοφία σε αυτόν τον νέο χώρο είναι πως, η τέχνη γίνεται πιο προσβάσιμη όταν ενισχύεις αυτούς που ήδη υπηρετούν τον πολιτισμό.

Κεντρικό στοιχείο του ορόφου αποτελεί η βιβλιοθήκη, ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kazunari Sakamoto. Είναι σχεδιασμένη ως μια «οριζόντια προέκταση» του ποταμού Huangpu και μοιάζει σαν έναν λαβύρινθο που σε καλεί να τον εξερευνήσεις.

Instagram/@powerstationofart

Και τι ακόμη κάνει αυτή τη βιβλιοθήκη τόσο ενδιαφέρουσα; Επειτα από δέκα χρόνια προετοιμασίας, η βιβλιοθήκη «φυλάσσει» εκδόσεις σύγχρονης τέχνης, αρχιτεκτονικής και design από όλη την Ασία, ενώ παράλληλα διαθέτει και μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στην Coco Chanel.

Instagram/@powerstationofart

Παράλληλα με τη βιβλιοθήκη, ο νέος όροφος φιλοξενεί θέατρο, design center και έναν ατμοσφαιρικό εξωτερικό χώρο, όλα τμήματα της ενίσχυσης του πολιτιστικού αποτυπώματος του PSA.

