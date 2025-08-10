Σπάνια πρώτη έκδοση του «Χόμπιτ» πουλήθηκε για 43.000 λίρες - Ήταν ξεχασμένο σε βιβλιοθήκη

Ανακαλύφθηκε σε βιβλιοθήκη σπιτιού στο Μπρίστολ και ξεπέρασε τέσσερις φορές την εκτίμηση σε δημοπρασία.

Μια «αφάνταστα σπάνια» πρώτη έκδοση του θρυλικού μυθιστορήματος φαντασίας “Το Χόμπιτ του” J.R.R. Tolkien πωλήθηκε σε δημοπρασία για το εντυπωσιακό ποσό των 43.000 λιρών Αγγλίας. Το βιβλίο εντοπίστηκε τυχαία σε βιβλιοθήκη σπιτιού στο Μπρίστολ κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης, χωρίς εξώφυλλο, και αναγνωρίστηκε από τους ειδικούς του οίκου δημοπρασιών Auctioneum ως ένα από τα 1.500 πρωτότυπα αντίτυπα που κυκλοφόρησαν το 1937.

Σύμφωνα με τον Auctioneum, μόνο «μερικές εκατοντάδες» από την αρχική έκδοση έχουν διασωθεί. Η ανακάλυψη αιφνιδίασε ακόμα και τους ίδιους τους εκτιμητές. Η Caitlin Riley, ειδικός στα σπάνια βιβλία του οίκου, δήλωσε: «Με την πρώτη ματιά ήταν ξεκάθαρα ένα πρώιμο Χόμπιτ. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι επρόκειτο για πραγματική πρώτη έκδοση».

Το αντίτυπο είναι δεμένο σε ανοιχτό πράσινο ύφασμα και περιλαμβάνει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις του ίδιου του Tolkien, ο οποίος δημιούργησε τον μαγευτικό κόσμο της Μέσης Γης όσο ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η ιστορία του βιβλίου συνδέεται με τον Hubert Priestley, βοτανολόγο που διατηρούσε επαφές με το πανεπιστήμιο και ήταν αδελφός του γνωστού εξερευνητή της Ανταρκτικής, Sir Raymond Edward Priestley. Ο οίκος δημοπρασιών εκτιμά ότι ο Tolkien και ο Priestley ενδέχεται να γνωρίζονταν, καθώς είχαν κοινούς γνωστούς, μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας C.S. Lewis.

Η τιμή πώλησης ξεπέρασε τέσσερις φορές την αρχική εκτίμηση, με πλειοδότες από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν στη δημοπρασία. Η αξία τέτοιων αντιτύπων είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς “Το Χόμπιτ” αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα έργα φαντασίας, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και κινηματογραφική τριλογία που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 2010.

Το 2015, μια άλλη πρώτη έκδοση του Χόμπιτ, με χειρόγραφο σημείωμα του Tolkien στα Elvish, είχε πωληθεί στον οίκο Sotheby’s για το ρεκόρ των 137.000 λιρών, αποδεικνύοντας τη διαχρονική γοητεία και συλλεκτική αξία του έργου.