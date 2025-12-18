Οι είκοσι μέρες της Μελάνια Τραμπ, πριν την ορκωμοσία του συζύγου της ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ

Στις 30 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, σε σκηνοθεσία του Μπρεντ Ράτνερ. Το "Melania" των 104 λεπτών, σηματοδοτεί και την επιστροφή του στους κινηματογράφους μετά από χρόνια απουσίας. Ωστόσο, η επιλογή του συνοδεύτηκε από αντιδράσεις, καθώς το 2017 βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, στο πλαίσιο του #MeToo.

Όπως και να 'χει, το Melania είναι έτοιμο να ανοίξει φτερά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της Amazon, που έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσει τα δικαιωμάτα του. Το πιστεύει τόσο πολύ, που έδωσε 40 εκατ. δολάρια. Από την άλλη, αποτελεί μεγάλο ρίσκο η προβολή του στις αίθουσες. Μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στον θεατή να δει μέσα από την κλειδαρότρυπα, αλλά όταν μεγάλες παραγωγές δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα έσοδα, η τύχη του ντοκιμαντέρ μοιάζει κάπως δυσοίωνη. Από την άλλη, είναι και το όνομα του Ράτνερ που δεν βοηθά, καθώς εκτός από τις καταγγελίες, έχει δηλώσει δημόσια πως είναι και «περήφανος Σιωνιστής», όπως αναφέρει ο Guardian.

Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ για την Μελάνια Τραμπ

Το Melania καταγράφει τις 20 κρίσιμες ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του 2025, ακολουθώντας την Πρώτη Κυρία σε μια περίοδο έντονης προετοιμασίας και επανόδου στη δημόσια ζωή. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, ο θεατής θα έχει μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση στην καθημερινότητα της Μελάνια Τραμπ, με αποκλειστικό υλικό από κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συζητήσεις και χώρους που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά.

Στο trailer που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες, βλέπουμε την Μελάνια Τραμπ την ημέρα της ορκομωσίας, να λέει «Πάμε ξανά», λίγο πριν εισέλθει στην ροτόντα του Καπιτωλίου. Σε ένα άλλο σημείο, την ακούμε να λέει: «Όλοι θέλουν να μάθουν, οπότε ορίστε». Το Melania καλεί τον θεατή να «γίνει μάρτυρας της ιστορίας τη στιγμή που γράφεται».

Η ιδέα για το ντοκιμαντέρ γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον αμέσως επόμενο μήνα, όταν ο σύζυγός της κέρδισε και τις εκλογές. Όπως γράφει ο Independent, η ίδια η Μελάνια Τραμπ είχε ζητήσει να παρουσιάσει στιγμές από τη ζωή της με κινηματογραφικό τρόπο, μετά και την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της. Αυτό ώθησε στο να πάρει, τελικά, σάρκα και οστά το Melania.

Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends τον Ιανουάριο, η Μελάνια Τραμπ είχε δηλώσει, εκτός των άλλων, για το ντοκιμαντέρ: «Πρόκειται για την καθημερινότητά μου, δηλαδή τι κάνω, τι είδους ευθύνες έχω. Είναι μέρα με τη μέρα, από τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, το πακετάρισμα, τη συγκρότηση της ομάδας μου, τη σύσταση του γραφείου της Πρώτης Κυρίας, πώς μετατρέπεις την κατοικία σε σπίτι σου, ποιο προσωπικό πρέπει να προσλάβεις κτλ.».

Αν και η Μελάνια Τραμπ εξήγησε πως το ντοκιμαντέρ έπεσε στο τραπέζι εν μέρει ως αποτέλεσμα της επιτυχίας που γνώρισε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο, το Melania δεν θα είναι μια αυτοβιογραφία της. Βέβαια, ίσως στο μέλλον να τη δούμε κι αυτή - θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον άλλωστε.