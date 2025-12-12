Στο "The Drama" η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα έχουν τον πιο χαοτικό γάμο της χρονιάς

Όσα ξέρουμε για το The Drama, την επερχόμενη ταινία της A24

Μετά το Die My Love, ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει με νέο κινηματογραφικό ρόλο, με την Ζεντάγια συμπρωταγωνίστρια. Αυτό κι αν είναι unexpected couple. Προφανώς και αυτή η σύμπραξη μας κινεί την περιέργεια για το πόσο καλή χημεία θα έχουν μεταξύ τους. Το σίγουρο είναι πως το 2026 θα έχουμε δύο από τα πιο δημοφιλή και χαρισματικά ονόματα του σύγχρονου Χόλιγουντ στην μεγάλη οθόνη. Εξού και το The Drama, παραγωγή της A24, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον.

Σεναριογράφος και σκηνοθέτης είναι ο Κρίστοφερ Μπόργκλι, που με το The Drama υπογράφει την τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του και τη δεύτερη συνεργασία του με την A24. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πώς θα πάει στο box office η επερχόμενη ταινία, μιας και βλέπουμε σπουδαίες παραγωγές να μην σημειώνουν καλό άνοιγμα, ξέρουμε όμως πως αυτός θα είναι ο (χαοτικός) γάμος της χρονιάς.

Τι ξέρουμε για το The Drama

Το The Drama είναι μια ρομαντική κομεντί, με την υπόθεση να ακολουθεί την Έμμα και τον Τσάρλι. Η Έμμα κατάγεται από το Baton Rouge της Λουιζιάνα και ο πατέρας της έχει υπηρετήσει στον στρατό. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και εργάζεται στη Mission Books - χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρο αν πρόκειται για εκδοτικό οίκο ή βιβλιοπωλείο. Ο Τσάρλι είναι από το Λονδίνο και έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Tufts. Σήμερα είναι διευθυντής του Μουσείου Τεχνών του Cambridge.

Οι δυο τους ετοιμάζονται να παντρευτούν, ωστόσο η σχέση τους δοκιμάζεται αρκετά πριν την μεγάλη μέρα. Σύμφωνα με το trailer που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, τους βλέπουμε να φωτογραφίζονται για τον γάμο τους, με την ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Φαίνεται πως υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Όσο η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνεται, παίρνουμε γρήγορες, αποσπασματικές ματιές στη σύνθετη σχέση τους. Αυτό που ουσιαστικά θα δούμε στο The Drama είναι τον έρωτά τους να δοκιμάζεται.

Δίπλα στη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον θα δούμε τους Αλάνα Χάιμ, Μαμούντου Άτι και Χέιλι Γκέιτς, σε ένα καστ που υπόσχεται χημεία, συναίσθημα και χιούμορ.

Το The Drama κάνει πρεμιέρα στις 3 Απριλίου 2026.