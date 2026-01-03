"Η Μεγάλη Χίμαιρα": Όσα είδαμε στα πρώτα δύο επεισόδια της πολυαναμενόμενης σειράς

Άξιζε όλη η αναμονή για τη νέα υπερπαραγωγή της ΕΡΤ, που μόλις ξεκίνησε στο Ertflix, ή οι μεγάλες προσδοκίες εξελίσσονται σε μεγάλη Χίμαιρα;

Ηπροοπτική τηλεοπτικής μεταφοράς του πολυδιαβασμένου έργου του Μ. Καραγάτση «Η Μεγάλη Χίμαιρα» ξεκίνησε από το 2022 κι από την πρώτη στιγμή προσεγγίστηκε ως κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός.

Οι υψηλές προσδοκίες κορυφώνονταν διαρκώς τα χρόνια που μεσολάβησαν, μετά και τις διαρροές περί της ακριβότερης και μεγαλύτερης ελληνικής τηλεοπτικής παραγωγής, με τους χιλιάδες κομπάρσους, τα εξωτερικά γυρίσματα σε Αθήνα, Σύρο, Τεργέστη, Δήλο, Μύκονο και τα εκατοντάδες σκηνικά και κοστούμια, που επιχειρούν να αποδώσουν λεπτομερώς την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1930. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται μετά την προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων στο Ertflix, είναι αυτονόητο: άξιζε όλη αυτή η αναμονή ή οι μεγάλες προσδοκίες εξελίσσονται σε μεγάλη Χίμαιρα;

Η απάντηση μπορεί να είναι θετική κι αρνητική μαζί. Όταν ο πήχης υψώνεται ψηλά, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Πόσω μάλλον όταν το νέο εγχείρημα βασίζεται σε ένα έργο υψηλής λογοτεχνικής αξίας, που δεν έχει ποτέ ξανά μεταφερθεί στην τηλεόραση. Η πρώτη αίσθηση, όμως, που αφήνει η μεγαλεπήβολη πρεμιέρα είναι αυτή του χρόνου, που κυλά απελπιστικά αργά, με όμορφα, αλλά βουβά και βαρετά, πλάνα μαλλιών, που ανεμίζουν κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου...

