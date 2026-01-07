5 παιδικές θεατρικές παραστάσεις που θα λατρέψει όλη η οικογένεια

Κλασικά διαχρονικά έργα και πρωτότυπα κείμενα νέων δημιουργών “ζωντανεύουν” στις αθηναϊκές σκηνές, ταξιδεύοντας μικρούς και μεγάλους σε έναν παραμυθένιο κόσμο.

Το παιδικό θέατρο δεν είναι απλώς ένα μέσο ψυχαγωγίας, αλλά μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία που καλλιεργεί τη φαντασία, ενισχύει τη συναισθηματική νοημοσύνη και προάγει τη δημιουργικότητα των παιδιών. Μέσα από τις παραστάσεις, τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν, να εκφράζονται και να αλληλεπιδρούν με ιστορίες και χαρακτήρες, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν την αγάπη τους για τις τέχνες και τη σκηνική έκφραση.

Αυτόν τον Ιανουάριο, οι αθηναϊκές σκηνές είναι γεμάτες παραγωγές που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο αγαπημένους ήρωες και κλασικές ιστορίες, ενώ, παράλληλα,δίνουν χώρο σε νέους δημιουργούς να «ζωντανέψουν» τα έργα τους. Κάθε παράσταση μεταμορφώνει τη σκηνή σε έναν παραμυθένιο κόσμο, όπου η φαντασία συναντά τη μαγεία της θεατρικής τέχνης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν αξέχαστες στιγμές μαζί.

Κάθε θεατρική έξοδος παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αντίληψή τους για την τέχνη, να αποκτήσουν νέα ερεθίσματα και να δημιουργήσουν οικογενειακές αναμνήσεις. Αν, λοιπόν, δεν έχεις ήδη κλείσει να παρακολουθήσεις κάποια παράσταση με τα παιδιά σου μέσα στον Ιανουάριο, παρακάτω θα βρεις τις προτάσεις του JennyGr.

5 παιδικές παραστάσεις να δεις στο θέατρο με τα παιδιά σου

Η Παναγία των Παρισίων του Βίκτορος Ουγκό σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Στο μεσαιωνικό Παρίσι ξετυλίγεται μια περιπετειώδης ιστορία με κέντρο δράσης της τον επιβλητικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Κεντρικοί ήρωες, ο Κουασιμόδος, ο παραμορφωμένος, καλοκάγαθος κωδωνοκρούστης της Παναγίας των Παρισίων που ζει απομονωμένος ψηλά στο καμπαναριό με μόνη του συντροφιά τα τερατόμορφα αγαλματάκια της εκκλησίας (γκαργκόιλς), η τσιγγάνα Εσμεράλδα, η οποία σαγηνεύει με την ομορφιά της, συγκινεί με την αγνότητα της ψυχής της και έχει πάντα δίπλα της την αγαπημένη της κατσίκα και ο σκοτεινός αρχιδιάκονος Φρόλο που ορμώμενος από το πάθος του για την Εσμεράλδα απομακρύνεται από τον δρόμο του Θεού και γίνεται επικίνδυνος.

Μαζί τους, οι κατατρεγμένοι τσιγγάνοι του Παρισιού με την αρχηγό τους, ο ρομαντικός ποιητής και φιλόσοφος Γκρεγκουάρ, ο λοχαγός Φοίβος με τη φρουρά, ο καλός ιερέας της εκκλησίας, μία τραγική και μυστηριώδης γυναίκα και φυσικά οι πολίτες του Παρισιού. Όλοι τους ζουν σε έναν σκληρό, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ρομαντικό κόσμο, όπου η αδικία και η προδοσία στέκονται απέναντι στη δικαιοσύνη και την ηθική. Σε μία τιμωρό κοινωνία που δεν αποδέχεται το διαφορετικό, η αγάπη γίνεται το ισχυρότερο καταφύγιο αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας.

Θεατρική διασκευή και Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Χαλκιάς, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλης Μαρκάτης, Νίκη Παλληκαράκη, Ορέστης Τρίκας, Χρυσάνθη Παπαλεβέντη και Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους, οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Ραφαέλ Αριστοτέλους, Ελίνα Γιαννάκη, Παναγιώτης Δελαβίνιας, Στεφανία Δράκου, Νικόλας Καλιδώνης, Μαρία Μέντζα, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Λυδία Μπουρτσάλα, Τζούλι Τσόλκα, Κωνσταντίνος Τσουμπάρης, Γιώργος Τσουρουνάκης, Γιάννης Φιλίππου.

Πού: Ελληνικός Κόσμος - ΘΕΑΤΡΟΝ (Αιθ. Αντιγόνη)

Εισιτήρια εδώ

To κλειδί της ευτυχίας του Μάριου Μάζαρη σε σκηνοθεσία Αναστάση Δεληγιάννη

Μια τρυφερή και συναρπαστική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο του Μάριου Μάζαρη «Το Κλειδί των Χριστουγέννων» (εκδόσεις Μεταίχμιο) ανεβαίνει στη σκηνή για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος παγώνει και η δύναμη του «μαζί» γίνεται το κλειδί που ξεκλειδώνει την αληθινή χαρά.

Σε ένα χωριό, όχι και τόσο μακριά από μας, οι κάτοικοι ετοιμάζονται για τη Μεγάλη γιορτή! Το ρολόι του χωριού όμως σπάει … ή μήπως κάποιος το έσπασε; Ποιος θρύλος από το παρελθόν τρομοκρατεί τους κατοίκους του χωριού και τι θα κάνουν για να βάλουν το ρολόι πάλι σε λειτουργία ; Πώς γίνεται να σταματά ο χρόνος , όταν όλα γύρω τρέχουν; Ο δήμαρχος, ο γιος του και δεκάδες πολίτες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν μπροστά και πάλι αυτό το ρολόι …μπορεί όμως και όχι!

Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Αναστάσης Δεληγιάννης

Παίζουν: Αλεξία Μουστάκα, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Βασίλης Τριανταφύλλου, Θανάσης Καφενταράκης, Λευτέρης Βαφειάδης, Γιώτα Πολύζου, Κωνσταντίνα Κορδώνη

Πού: Θέατρο Αλκυονίς

Εισιτήρια εδώ

Τα Στενά Παπούτσια της Ζωρζ Σαρή σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη

Το Kids Theater παρουσιάζει το εμβληματικό έργο της Ζωρζ Σαρή Τα Στενά Παπούτσια, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη, στο θέατρο Νέος Ακάδημος για τη σεζόν 2025-2026. Για πρώτη φορά το αγαπημένο βιβλίο μεταφέρεται στη σκηνή, ζωντανεύοντας με θεατρική δύναμη τις αγωνίες, τις χαρές και τα μπερδέματα των παιδιών όταν αφήνουν πίσω την παιδική ηλικία και κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την εφηβεία.

Τα Στενά Παπούτσια φωτίζουν τις στιγμές που γεννιούνται πρωτόγνωρα συναισθήματα, η φιλία δοκιμάζεται και το μεγάλωμα φαντάζει συναρπαστικό αλλά και δύσκολο. Με σύγχρονη θεατρική γραφή, μουσική, δράση και σκηνικά που κεντρίζουν τη φαντασία, η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη δίνει πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα διαχρονικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους.

@Πάτροκλος Σκαφίδας

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη

Ηθοποιοί: Κορίνα Αλεξανδρίδου, Δέσποινα Αμαράντου, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Δημήτρης Νάστος, Μαρία Ντούρου

Πού: ΝΕΟΣ Ακάδημος

Εισιτήρια εδώ

IN MOTION: Ένα άγαλμα που το ΄σκασε σε κείμενο - σκηνοθεσία Δανάης Μέγα

Μια παράσταση που σπάει τα στερεότυπα. Μια πρωτοποριακή εμπειρία για το παιδικό θέατρο που αγγίζει μικρούς και μεγάλους. Η ιστορία ενός αγάλματος που τόλμησε να κινηθεί και να αλλάξει τη ζωή του. Ένα θέατρο που μεταμορφώνεται σε μουσείο. Ένα άγαλμα που το έσκασε… Ένα κορίτσι, συλλέκτρια τέχνης… Στο θέατρο λένε να μην κουνιέσαι και να κάνεις απόλυτη ησυχία. Στο μουσείο, να μην αγγίζεις τίποτα, μόνο να κοιτάς. Αυτή τη φορά όμως, δεν είπε κανείς τίποτα. Τρίτο κουδούνι και η παράσταση ξεκινά! Ή μήπως όχι;

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προσγειώνεται ένα άγαλμα που αποφασίζει να γράψει τη δική του ιστορία. Το Bien, ένα γλυπτό που ξέμεινε για χρόνια στο μουσείο του, παίρνει τη μεγάλη απόφαση, να το σκάσει, να αφήσει τη βάση του και να κυνηγήσει το όνειρό του. Θέλει να βρει τη θέση του, να μην μένει πια ακίνητο και να λάμψει στο φως που τόσο του έλειψε. Εκεί, συναντά τη Σελίν, μια μικρή συλλέκτρια τέχνης γεμάτη φαντασία και τόλμη. Εκείνη αγαπά τις ιστορίες πίσω από τα αντικείμενα – εκείνο θέλει να δημιουργήσει τη δική του ιστορία από την αρχή και διεκδικεί το δικό του φως. Μαζί ξεκινούν μια απρόβλεπτη περιπέτεια μέσα σε ένα θέατρο που μεταμορφώνεται σε ζωντανό μουσείο.

@Χρήστος Συμεωνίδης

Σκηνοθεσία: Δανάη Μέγα

Πρωτότυπο Κείμενο: Δανάη Μέγα, Στρατής Νταλαγιώργος

Παίζουν: Ελένη Μιχαηλίδου, Στρατής Νταλαγιώργος

Πού: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά - Φουαγιέ

Εισιτήρια εδώ

Ταξίδι στην Ανθοχώρα σε κείμενο-σκηνοθεσία Βάσιας Αργέντη

Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2124 όταν η μικρή μας φίλη Μαργαρίτα, ενημερώνεται για την επικείμενη οικολογική καταστροφή, που μετρά 24 ώρες μόνο για να καταστρέψει όλα τα λουλούδια. Η καλύτερη της φίλη όμως η Τριανταφυλλιά θα την οδηγήσει στον σοφό της λουλουδοοικογένειας της, τον Γερο-Πλάτανο, και μέσα από εκείνον θα πληροφορηθεί για το πώς μπορεί να σώσει τη φίλη της αλλά και όλη της την οικογένεια.

Σκοπός είναι, να μαζέψει όλα τα λουλούδια και να τα μεταφέρει στον πλανήτη Ανθοχώρα που με πολύ κόπο έχουν δημιουργήσει τα ίδια τα λουλούδια , ώστε να σωθούν από τους ανθρώπους και τις καταστροφικές συμπεριφορές τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια ξετυλίγονται οι μύθοι των λουλουδιών ταξιδεύοντας στη χώρα προέλευσής τους και μαθαίνοντας την ιστορία τους.

Το έργο πραγματεύεται την οικολογική καταστροφή και το πώς εμείς οι άνθρωποι (μικροί και μεγάλοι) μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας.

Πρωτότυπο κείμενο: Βάσια Αργέντη

Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη

Παίζουν: Θανάσης Βισκαδουράκης, Πάνος Βαβάμης, Χρυσαφένια Λουγιάκη, Σίμος Τζίτζης, Λία Ζαγκοβά.

Πού: Θέατρο Αθηνών

Εισιτήρια εδώ