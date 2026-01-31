Είδα την παράσταση «Λόλα» στο θέατρο Παλλάς και ξέρω γιατί θα μιλάνε όλοι γι’ αυτή

Η Λόλα άνοιξε αυλαία, χθες, στο θέατρο Παλλάς

Πέμπτη, και έξω από το θέατρο Παλλάς πλήθος κόσμου περιμένει στωικά να δει την τελευταία πρόβα της παράστασης «Λόλα», λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της Παρασκευής. Ο Χρήστος Σουγάρης έφερε την θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, έξι δεκαετίες από τότε που συστήθηκε για πρώτη φορά στους θεατές. Αν και η παράσταση βασίζεται στο εμβληματικό κινηματογραφικό φιλμ, με τη νουάρ ατμόσφαιρα, η παράσταση τοποθετείται καθολικά στο σήμερα.

Άλλωστε, όπως εξήγησε και ο ίδιος μιλώντας στο JennyGr προ ολίγων ημερών αυτός ήταν και ο σκοπός του. Δεν ήθελε να δημιουργήσει το αίσθημα της νοσταλγίας. Ουσιαστικά, ο Χρήστος Σουγάρης συστήνει μια σύγχρονη εκδοχή της Λόλας, που όμως καθρεφτίζει, ξανά, την κοινωνία και τις παθογένειες της.





Λόλα, μία σύγχρονη ηρωίδα

Η ιστορία της Λόλας είναι μια ιστορία επιβίωσης. Σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και δέσμια ενός ισχυρού άντρα, του Στέλιου, εκείνη παλεύει για το αυτονόητο: την ελευθερία της. Κινητήριος δύναμη γίνεται ο Άρης, ο έρωτας της ζωής της, ο οποίος αποφυλακίζεται μετά από τρία χρόνια. Εκείνος την επισκέπτεται στο μαγαζί που δουλεύει, για να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα που τον βασανίζουν, αλλά κυρίως για να τη συναντήσει ξανά. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινούν όλα: απειλές και επίδειξη δύναμης παίρνουν σάρκα και οστά στον υπόκοσμο της Τρούμπας.

Αν και η πλοκή παραμένει ίδια, για όσους έχουν δει την ταινία ή ξέρουν γι’αυτή, ο Χρήστος Σουγάρης έχει δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική θεατρική εμπειρία και συνθήκη. Όχι μόνο ακουστικά, αλλά και οπτικά. Η πιο σημαντική σκηνοθετική πινελιά, είναι η οθόνη πάνω από τη σκηνή, που μεταφέρει όσα συμβαίνουν στο σανίδι. Νομίζεις πως βλέπεις ταυτόχρονα θέατρο και κινηματογράφο. Βλέμματα και συναισθήματα, αποτυπώνονται όλα. Δύο κάμερες ακολουθούν συνεχώς τους ηθοποιούς, που όμως παίζουν σαν να μην υπάρχει μπροστά τους. Κοντινά πλάνα και εφέ, δίνουν άλλη διάσταση στο έργο.

Επιπλέον, η μουσική δια χειρός Τζεφ Βάνγκερ, ακόμα και με σαξόφωνο επί σκηνής, συνθέτει ένα ηχητικό περιβάλλον απόλυτα συνυφασμένο με την νύχτα.

Φυσικά, εκτός από τη σκηνοθεσία, βαρυσήμαντο ρόλο παίζουν και οι ερμηνείες. Η Έλλη Τρίγγου ως δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη Λολα, αποδεικνύει ως ηθοποιός το πόσο εύκολα ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Ο Γιάννης Στάνκογλου ως Άρης, χαρίζει με άνεση την εικόνα του άντρα που αψηφά τον κίνδυνο και διεκδικεί τον έρωτα της ζωής του. Ο Γιώργος Γάλλος ως Στέλιος, ερμηνεύει υπέροχα τον άντρα που εξωτερικά δείχνει δυναμικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι ανασφαλής. Ο Νίκος Αρβανίτης είναι επίσης εξαιρετικός. Ένας επιπλέον ρόλος είναι και αυτός της Μαρίζας Τσάρη, που δεν υπήρχε στην ταινία, αλλά θα σε αφήνω να τον ανακαλύψεις βλέποντας την παράσταση.

Info παράστασης:

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος. Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ