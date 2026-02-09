Στο Cleansed, η αγάπη και η βία συνυπάρχουν επί σκηνής - Είδα την παράσταση που έχει γίνει sold out και τον Φεβρουάριο

Πολλές φορές, το hype μιας παράστασης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλή. Στο Cleansed αυτό δεν ισχύει

Τα φώτα στην σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης ανάβουν και ένα μακρόσυρτο και παθιασμένο χειροκρότημα ακολουθεί. Μόλις έχει τελειώσει η παράσταση Cleansed και οι ηθοποιοί, έχοντας δώσει ψυχί τε και σώμα τι, υποκλίνονται. Αν και χειροκροτώ, νιώθω μουδιασμένη. Μόλις αποχωρούν από τη σκηνή οι ηθοποιοί, κοιτάξω δεξιά και αριστερά και παρατηρώ πως όλοι είναι στην ίδια κατάσταση με εμένα. Δεν μιλούν, ούτε σηκώνονται γρήγορα από τη θέση τους.

Το Cleansed το σκεφτόμουν για μέρες. Είχα καιρό να νιώσω τέτοιο συναισθηματικό βάθος από μία θεατρική παράσταση. Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθέτησε ένα αφοπλιστικό, ωμό και ταυτόχρονα τρυφερό έργο, που εξαρχής όταν συστήθηκε στο κοινό από τη Σάρα Κέιν, λογοκρίθηκε (όπως και το προηγούμενό της, το Blasted). Η αλήθεια είναι πως το έργο της δεν το γνώριζα, ούτε είχα δει την πρώτη μεταφορά του στο θέατρο το 2001 - αλλά, έστω και καθυστερημένα με έβαλε σε μια συνθήκη να αναζητήσω περισσότερα, σχεδόν με το που βγήκα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Εκτός από τις απορίες που ήθελα να λύσω, ήθελα ταυτόχρονα να μάθω και περισσότερα.

Η Σάρα Κέιν είχε γράψει το Cleansed λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή της την ίδια χρονιά, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Αν και το έργο της είναι ακραία βίαιο, δεν παύει να είναι μια ιστορία αγάπης - όχι μόνο ερωτικής.

Η υπόθεση του Cleansed

Η υπόθεση του Cleansed διαδραματίζεται σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο διαχειρίζεται ο Τίνκερ, ένα σαδιστής που υποβάλλει σε σκληρές δοκιμασίες έξι ανθρώπους - ανθρώπους περιθωριοποιημένους από την κοινωνία, που προσπαθούν να βρουν την ταυτότητα τους, τη φωνή τους και να ζήσουν έξω από ταξινομήσεις και στενά πλαίσια. Ο Γκράχαμ ψάχνει τον θάνατο, η Γκρέις ψάχνει τον αδελφό της και θέλει να γίνει αυτός, ο Καρλ ζητάει απόλυτη δέσμευση, ο Ροντ ψάχνει την ανεξαρτησία, ο Ρόμπιν προσπαθεί να σταματήσει τη φωνή που ακούει στο κεφάλι του, η Γυναίκα θέλει να βρει κάποιον να την σώσει και να την αναβαπτίσει. Όλοι ψάχνουν την αγάπη και την αποδοχή, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα σε μια κοινωνία πλήρως αποστεγνωμένη που “καθαρίζει” τους ανθρώπους από ό,τι θεωρεί απαγορευμένο.

Ανάμεσα σε αυτή την ακραία βία, που σε ζορίζει αρκετές φορές, η Σάρα Κέιν είχε ταυτόχρονα φωτίσει αυτές τις σκηνές, με φως, ομορφιά και αγάπη. Ο Δημήτρης Καραντζάς, σκηνοθετικά, το απέδωσε εξαιρετικά επί σκηνής.

Οι ερμηνείες

Το Cleansed είναι τόσο αφοπλιστικό, όχι μόνο για το σενάριο και τη σκηνοθεσία, αλλά και για τις ερμηνείες. Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος και Νατάσα Εξηνταβελώνη, είναι σοκαριστικά υπέροχοι και με κινησιολογία άξια θαυμασμού - τα εύσημα ανήκουν στον Τάσο Καραχάλιο.

Είναι σίγουρα από τις παραστάσεις που θα μνημονεύουμε για καιρό. Το Cleansed δεν είναι ένα ευκολοχώνευτο έργο, είναι όμως από εκείνα που αξίζει να δεις. Μην κάνεις όμως το λάθος να εστιάσεις μονάχα στη βία, γιατί θα χάσεις όλο το νόημα.

Info παράστασης:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Μουσική: Γιώργος Ραμαντάνης

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Φωτογραφίες & Trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα



Τίνκερ: Χρήστος Λούλης

Γκρέις: Μαίρη Μηνά

Γκράχαμ: Δημήτρης Καπουράνης

Γυναίκα: Νατάσα Εξηνταβελώνη

Ροντ: Γιώργος Ζυγούρης

Καρλ: Νικολάκης Ζεγκίνογλου

Ρόμπιν: Θανάσης Ραφτόπουλος