Πάμε θέατρο τον Φεβρουάριο: 7 άχαστες παραστάσεις να δεις στην Αθήνα

Όσο ο χειμώνας οδεύει προς το τέλος του - το επίσημο τουλάχιστον - εμείς θα συνεχίσουμε να περνάμε τα βράδια μας σε θεατρικές αίθουσες, απολαμβάνοντας υπέροχες παραστάσεις.

Πόσο πιο ενδιαφέρουσα μπορεί να γίνει μια Δευτέρα ή μια Τετάρτη, όταν μετά τη δουλειά βρεθείς σε μια θεατρική αίθουσα; Αν και η απάντηση είναι προφανής, ας το γράψω: πολύ! Όσο ο ήλιος δύει νωρίς και ο χειμώνας μας υπενθυμίζει την παρουσία του, η απάντηση στο «τι θα κάνουμε απόψε», θα είναι η ίδια: πάμε θέατρο. Και κάπως έτσι, η ατζέντα μου γέμισε με παραστάσεις, ολοκληρώνοντας κάποιες ημέρες της εβδομάδας με τον καλύτερο τρόπο.

Καθώς η θεατρική σεζόν βρίσκεται στο πικ της, με τις παραστάσεις που ξεκίνησαν τον Οκτώβρη να συνεχίζουν τη «διαδρομή» τους και νέες να σηκώνουν τώρα αυλαία, οι επιλογές είναι δεκάδες. Σε περίπτωση τώρα, που δεν μπορείς να διαλέξεις, είμαι εδώ εγώ για εσένα. Επειδή, και ο Φεβρουάριος θα μας βρει στα θέατρα της πρωτεύουσας, να παρακολουθούμε εξαιρετικές δουλειές από εξαιρετικούς επαγγελματίες, αν αγαπάς το θέατρο, αλλά δεν μπορείς να διαλέξεις την επόμενη παράσταση που θα δεις, ίσως χρειάζεσαι αυτή τη λίστα με προτάσεις.

Ποιες παραστάσεις να δεις τον Φεβρουάριο στην Αθήνα

«Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, σε μία παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής, μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής. Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Θέατρο ΗΒΗ

Κείμενο: Ζαχαρένια Πετράκη

Ηθοποιοί: Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μιχάλης Αεράκης, Μέμος Μπεγνής, Γιάννης Μαθές, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια,Γιάννης Καλαντζόπουλος, Λίζυ Ξανθοπούλου, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος

«To 5ο βήμα» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου

Το έργο πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα σε δύο άντρες, έναν αλκοολικό και έναν πρώην αλκοολικό, που αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή βοηθώντας τον πρώτο να ολοκληρώσει τα «12 Βήματα», δηλαδή τα 12 στάδια απεξάρτησης, όπως τα ορίζουν οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ). Στις συναντήσεις τους μιλούν για φιλίες, οικογένεια, σεξ, αλκοόλ, πνευματικές αφυπνίσεις, Θεό, εθισμούς και πάθη ώσπου φτάνουν στο 5ο Βήμα : «Αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματα μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ΄ έναν άλλο άνθρωπο.» Πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν αυτό το Βήμα; Πόσο έτοιμοι είναι να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και να ομολογήσουν τις βαθύτερες αλήθειες τους;

Θέατρο Μικρό Χορν

Συγγραφέας: David Ireland

Μετάφραση: Μαριαλένα Κωτσάκη

Ηθοποιοί: Παντελής Δεντάκης & Θάνος Τοκάκης

«Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται για τέταρτη φορά με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ, διασκευάζοντας και σκηνοθετώντας την συγκλονιστική τραγικωμωδία του «Ιβάνοφ» για τη σύγχρονη σκηνή. Ο Ιβάνοφ δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό του. Νέος, ήταν γεμάτος ζωντάνια, ιδεολόγος και επαναστάτης, ήθελε να αγωνιστεί για μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμήσει τον συντηρητισμό της επαρχίας. Τώρα όλη του η ενέργεια έχει εξατμιστεί, και ούτε ο ίδιος ξέρει γιατί. Πριν από πέντε χρόνια παντρεύτηκε την Άννα, μια πλούσια Εβραία, που από αγάπη γι’ αυτόν, τα εγκατέλειψε όλα: την πίστη της, την κληρονομιά της, τους γονείς της. Τότε την αγαπούσε κι εκείνος - πολύ. Τώρα, ακόμα και η αγάπη του για την Άννα έχει εξαφανιστεί - ο Ιβάνοφ δεν μπορεί πια ούτε να αγαπήσει.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς

Ηθοποιοί: Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Θανάσης Δόβρης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής

«Misery» σε σκηνοθεσία Έλενας Καρακούλη

Ο διάσημος συγγραφέας Πωλ Σέλντον σώζεται από ένα αυτοκινητικό ατύχημα από την “νούμερο ένα θαυμάστριά του”, Άννι Γουιλκς. Ανίκανος να κινηθεί, σταδιακά συνειδητοποιεί πως είναι εγκλωβισμένος σε ένα απομονωμένο σπίτι, στη μέση μιας χιονοθύελλας, από μια διαταραγμένη γυναίκα που δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει ποτέ.

Θέατρο Άνεσις

Συγγραφέας: Stephen King

Θεατρική Διασκευή: William Goldman

Ηθοποιοί: Φιλαρέτη Κομνηνού, Αναστάσης Ροϊλός, Ευθύμης Χρήστου

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου

Μια καταιγίδα σκέψεων, λέξεων, νεύρων και γέλιου. Μια ιστορία που δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά. Η Αγάπη, που ερμηνεύει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ. Απ’τη σκηνή περνάνε σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν - γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές - με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν πρόσωπα και ρυθμούς και να οδηγούν την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική. Είναι μια παράσταση για το άγχος, τις κρίσεις, τις εμμονές, τις συγκρίσεις, το θεϊκό σεξ, το φρικτό σεξ, τα χάπια για την ακμή και την παρακμή. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προστατευτικά. Με χιούμορ που τσιμπάει και με τρυφερότητα που φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν.

Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Κείμενο: Φωτεινή Αθερίδου

Ηθοποιοί: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Φωτεινή Αθερίδου

«Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» σε σκηνοθεσία Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλου

Ο Άντι καταδικάζεται σε ισόβια για έναν φόνο που ισχυρίζεται πως δεν διέπραξε. Μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της φυλακής, δεν χάνει ποτέ την πίστη του. Παλεύει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, να καλλιεργήσει την ελπίδα, και να εμπνεύσει όσους έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η φιλία του με τον Ρεντ γίνεται το καταφύγιό του, και μαζί χτίζουν – σε έναν κόσμο χωρίς αύριο – μια πίστη σε κάτι μεγαλύτερο: την ελευθερία. Το φινάλε της ιστορίας συγκαταλέγεται στα πιο ανατρεπτικά που έχουν γραφτεί ποτέ. Μια κορύφωση βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστικά απρόσμενη, που αναδεικνύει τη δύναμη της ελπίδας εκεί όπου όλα φαίνονται χαμένα.

Θέατρο Άνεσις

Συγγραφέας: Stephen King

Θεατρική Διασκευή: Owen O’ Neill & Dave Johns

Ηθοποιοί: Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μάνος Βακούσης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιώργος Ρούφας, Κρις Ραντάνοφ, Αναστάσης Γεωργούλας, Βασίλης Μπεσίρης, Αντώνης Χρήστου, Νίκος Ιατρού.

«Άγριος Σπόρος» σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη

Σ’ ένα παρακμιακό επαρχιακό τοπίο, η αγωνία της ύπαρξης προηγείται από την εφαρμογή των διατάξεων, και η ανυπακοή στους νόμους γίνεται καθημερινή άσκηση επιβίωσης. Μέσα σε μία μόνο μέρα, σε μια μικρή ερημική παραλία, μια παράνομη καντίνα και η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Γερμανού παραθεριστή πυροδοτούν έναν αδυσώπητο μηχανισμό καχυποψίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ηθικής καταδίκης, πριν καν διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία.

Θέατρο Μικρό Χορν

Συγγραφέας: Γιάννης Τσίρος

Ηθοποιοί: Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαββάκη

