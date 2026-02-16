Όσα ζήσαμε στον εθνικό τελικό Sing for Greece 2026 - Ο Akylas στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision

Akyla Ferto μας

Η Eurovision, από τη συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι και έπειτα, έχει μπει ξανά στο ραντάρ του ενδιαφέροντος του κόσμου. Η Κλαυδία, φυσικά, με την περσινή εκπροσώπηση έβαλε γερά θεμέλια και ανέβασε ψηλά τον πήχη για τους καλλιτέχνες που επιθυμούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό. Η ΕΡΤ αντιλήφθηκε τον ενθουσιασμό και μετά το τέλος του περσινού τελικού στη Βασιλεία, ανακοίνωσε πως η επόμενη επιλογή του ελληνικού τραγουδιού θα επιλεγεί μέσα από τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Για την ακρίβεια, είδαμε εγχώρια μια μικρογραφία του μουσικού διαγωνισμού, με α’ και β’ ημιτελικό και τελικό.

Ο εθνικός τελικός Sing for Greece 2026 δεν έκρυβε καμία έκπληξη ως προς το αποτέλεσμα. Το μεγάλο και απόλυτο φαβορί που λέγεται Akylas, πήρε το χρυσό εισιτήριο και τον Μάιο θα βρεθεί στη σκηνή της Βιέννης για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, για να τραγουδήσει το «Φέρτο» στους Ευρωπαίους.

Μια γιορτή για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πειραιώς 260, για να νιώσει από κοντά τον παλμό της Eurovision και του Εθνικού Τελικού. Το JennyGr βρέθηκε στη μεγάλη βραδιά, αφιερωμένη στη συμπεριλήψη, την ορατότητα και φυσικά τη μουσική.

Μαζί, υπήρξε και μια μικρή ομάδα διαδηλωτών που φώναζε υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της συμμετοχής του Ισραήλ, κάτι που είναι δεδομένο πως θα συμβεί και στη Βιέννη. Άλλωστε, ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού είναι πιο διχασμένος από ποτέ, με επτά χώρες -ανάμεσά τους και η Ισπανία που ανήκει στις Big 5- να μην στέλνουν τραγούδι, ζητώντας τη μη συμμετοχή του Ισραήλ - το οποίο θα διαγωνιστεί κανονικά.

Ο εθνικός τελικός Sing for Greece 2026 ήταν μία καλοστημένη γιορτή. Αγαπημένα τραγούδια από τη Eurovision έπαιζαν στα ηχεία - ξέρετε, από εκείνα που ο κόσμος μέχρι και σήμερα ακούει, χορεύει και θυμάται πως κάποτε ο διαγωνισμός τραγουδιού μας απασχολούσε ακόμα περισσότερο.

Συνολικά 14 συμμετοχές διεκδικούσαν το εισιτήριο για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, ωστόσο, ο κόσμος που βρισκόταν στην Πειραιώς 260, έδειχνε κάθε φορά την προτίμησή του, με το που ο Akylas εμφανιζόταν στην οθόνη ή ακουγόταν το όνομά του. Τα αποτέλεσματα έδειξαν ξεκάθαρα πως δεν υπήρχε αντίπαλος για τον ίδιο: 12αρι από τη διεθνή και ελληνική επιτροπή, αλλά και από τον κόσμο.

Ο Good Job Nicky που τον ακολουθούσε στα στοιχήματα, βρέθηκε όπως ήταν αναμενόμενο στη δεύτερη θέση, σε μια ομολογουμένως καλύτερη εμφάνιση από εκείνη του ημιτελικού. Η Marseaux, η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο κυριολεκτικά, τερμάτισε στην τρίτη θέση με το «Χάνομαι», ενώ η Evangelia με το «Parea», αν και είχε την σκηνική παρουσία δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη των επιτροπών και του κόσμου.

Φέτος, για πρώτη φορά στην ανάδειξη του νικητή συμμετείχε και διεθνής επιτροπή, που απαρτιζόταν από τις Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία και Σερβία. Ο Akylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, λαμβάνοντας 24 βαθμούς από το κοινό και 24 από τις επιτροπές. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με 33 βαθμούς και στην τρίτη η Marseaux με 32.

«Όποιος κι αν είσαι, απ’ όπου κι αν είσαι σημασία έχει να είσαι αληθινός, αυθεντικός, να σ’ αγαπάς και να ακολουθείς τα όνειρά σου», ανέφερε ο Akylas στον ευχαριστήριο λόγο του, ενώ η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η αγκαλιά με τη μητέρα του.

Τα highlights

Ο Εθνικός τελικός Sing for Greece 2026 είχε μια δυνατή έναρξη, με την Κλαυδία πρώτα να ερμηνεύει τραγουδία με τη συνοδεία κιθάρας και στη συνέχεια οι καλλιτέχνες να μπαίνουν ο ένας μετά τον άλλο στη σκηνή, με αγαπημένη κομμάτια της Eurovision, στήνοντας ένα πάρτι. Το κλίμα ήταν σε ολόκληρη τη βραδιά πολύ όμορφο και δη ανάμεσα στους καλλιτέχνες, που όπως είπαν και οι ίδιοι, ένιωθαν σαν να είναι σε συναυλία μεταξύ τους.

Όπως στους ημιτελικούς, έτσι και στον τελικό, οι καλύτερες στιγμές ήρθαν από την Κατερίνα Βρανά, η οποία έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Για πρώτη φορά (ελπίζουμε όχι και τελευταία) είδαμε γυναίκα σε αμαξίδιο σε ρόλο παρουσιάστριας, αποδεικνύοντας πως όλοι οι συνάνθρωποι μας με αναπηρία πρέπει να είναι ορατοί. Γενικά, οι τρεις παρουσιαστές, Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης ήταν εξαιρετικοί, όπως εξαιρετικά ήταν και τα σκετσάκια που έκαναν με τους καλλιτέχνες.

Ο Χρήστος Μάστορας ήταν η έκπληξη που επιφύλλασε η ΕΡΤ, ξεκινώντας το σόου του με το «Stand By Me Now» και συνεχίζοντας με άλλες επιτυχίες. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως είχε τρομερή σκηνοθεσία όλη η εμφάνιση, όπως και γενικότερα όλος ο εθνικός τελικός Sing for Greece 2026.

Ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026, στη Βιέννη.