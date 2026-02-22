Τζον Φ. Κένεντι και Καρολίν Μπεσέτ: Η ιστορία τους έγινε σειρά και είναι ό,τι καλύτερο θα δεις αυτές τις μέρες

Ο Ράιαν Μέρφι επέστρεψε με νέα σειρά στο Disney+. Το Love Story αφηγείται την ιστορία του Τζον Φ. Κένεντι και της Καρολίν Μπεσέτ, που μέχρι σήμερα γοητεύει τον κόσμο

Στη δεκαετία του 1990, καμία ιστορία αγάπης δεν αιχμαλώτισε τη φαντασία του κόσμου όσο εκείνη του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Καρολίν Μπεσέτ. Η σχέση τους ήταν με μία μόνο λέξη: θυελλώδης. Ένας έρωτας γεμάτος λάμψη, στυλ, δράμα και δημόσιους καυγάδες, που όμως όλοι ήθελαν να έχουν και στη δική τους ζωή. Ενσάρκωναν την ιδέα πως η αγάπη δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, αλλά αληθινή.

Περίπου τρεις δεκατίες μετά τον θάνατό τους, η ιστορία τους εξακολουθεί να γοητεύει τον κόσμο. Κι αυτό αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά, από την απήχηση που σημειώνει η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι στο Disney+, που φέρει την ονομασία “Love Story”. Δεν πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, αλλά για μία αναπάρασταση της ιστορίας τους που θα σε κάνει να κολλήσεις από το πρώτο επεισόδιο, αλλά κυρίως να νιώσεις νοσταλγία για τα 90s σε κάθε σκηνή.

Με εννέα επεισόδια και μέχρι στιγμής διαθέσιμα τα τέσσερα, ο Ράιαν Μέρφι εμπνεύστηκε από το βιβλίο της Ελίζαμπεθ Μπελερ, Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy και φώτισε πλευρές δύο ανθρώπων που μέχρι σήμερα μνημονεύονται για το εμβληματικό στυλ και τον καταδικασμένο έρωτά τους. Αν και το τραγικό τέλος τους έχει μείνει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη, έχει τρομερό ενδιαφέρον που βλέπουμε το πώς γνωρίστηκαν και πώς άνθισε το ειδύλλιό τους. Και ακόμα και αν ο Μέρφι χρησιμοποιεί στοιχεία μυθοπλασίας, το νόημα της σειράς παραμένει ζωντανό -κι αυτό είναι το γεγονός πως σε βάζει σε μία θέση να αναρωτηθείς το κατά πόσο αν είχαν ιδιωτικότητα στη ζωή τους, θα είχαν διαφορετική τύχη. Ποιος ξέρει, δεν θα μάθουμε ποτέ.

Disney+

Από την αρχή της σειράς καταλαβαίνει κανείς πως ο Ράιαν Μέρφι δεν ήθελε να προσεγγίσει την ιστορία βιαστικά και επιφανειακά. Ξεκινά από το τέλος και επιστρέφει στην αρχή, όταν η Καρολίν Μπεσέτ εργαζόταν για τον Calvin Klein και ο Τζον Φ. Κένεντι προσπαθούσε να βρει τη θέση του: Είχε κοπεί για δεύτερη φορά στις εξετάσεις της Νομικής, είχε ανακυρηχθεί σέξι άντρας από το περιοδικό People και είχε σχέση με διάσημη ηθοποιό.

Disney+

Μέχρι που σε πάρτι του Calvin Klein γνώρισε την Καρολίν Μπεσέτ. Βλέπουμε στη σειρά, αμέσως τις σπίθες μεταξύ τους. Το ειδύλλιό τους ξεκινά αθόρυβα και ρομαντικά, με συζητήσεις σε κάποιο παγκάκι της Νέας Υόρκης, φαγητό χωρίς τα βλέμματα του κόσμου και εξορμήσεις χωρίς τους παπαράτσι. Ωστόσο, όλα αυτά κράτησαν λίγο. Οι πρώτες φωτογραφίες τους γίνονται πρωτοσέλιδο. Η ζωή τους όλη ήταν ένα πρωτοσέλιδο για την ακρίβεια. Αυτό που σίγουρα είναι πέρα για πέρα αληθινό, είναι πως η Καρολίν Μπεσέτ δεν άντεχε τη τόση δημοσιότητα. Ήθελε απλώς να αγαπά και να αγαπιέται. Από την άλλη, ο Τζον Φ. Κένεντι δεν ήξερε πώς να μην έχει τους παπαράτσι γύρω του.

Στην πραγματικότητα , δεν θα μάθουμε ποτέ ακριβώς τι έγινε. Ούτε θα δούμε ποτέ τη δική τους αλήθεια για τη σχέση τους. Γιατί τσακώθηκαν δημόσια σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης; Τι συνέβη πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο και τι κατά τη διάρκεια της μοιραίας πτήσης τους; Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά βέβαια, γιατί η σειρά παραμένει εθιστική.

Disney+

Πρωταγωνιστές του “Love Story” είναι οι Πολ Άντονι Κέλι και Σάρα Πίτζιον, ενώ η Ναόμι Γουότς υποδύεται την Τζάκι Κένεντι. Ο ανερχόμενος Πολ Άντονι Κέλι έχει τρομερή ομοιότητα με τον Τζον Φ. Κένεντι και δίνει υπόσταση σε έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε από μικρό παιδί -συγκεκριμένα από τη στιγμή που χαιρέτησε στρατιωτικά το φέρετρο του πατέρα του. Τον βλέπουμε να έχει μια σιγουριά για τον εαυτό του και ταυτόχρονα να νιώθει χαμένος. Από την άλλη, η Σάρα Πίτζιον δεν έχει την ομοιότητα της Καρολίν Μπέσετ, ωστόσο με την ερμηνεία της χρωματίζει υπέροχα τη ζωντάνια και τη γοητεία της -αν και δυσκολεύομαι να πιστέψω πως η Καρολίν δάγκωνε τόσο πολύ το κάτω χείλος της.

Ως πρωταγωνιστικό δίδυμο υπάρχει χημεία. Από την άλλη, η αισθητική του Ράιαν Μέρφι είναι το κάτι άλλο. Πλάνα από μία ρομαντική Νέα Υόρκη, μουσική από τα 90s και μόδα και εμβληματικά outfits από μία εποχή που όσοι τη ζήσαμε, θα τη νοσταλγούμε πάντα. Το Love Story είναι πραγματικά η σειρά που θα σε κάνει να δίνεις ραντεβού κάθε εβδομάδα με το Disney+.