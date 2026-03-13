Το Netflix ετοιμάζει σειρά για τον θυελλώδη έρωτα της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η σειρά του Netflix, που προς το παρόν δεν έχει τίτλο, βασίζεται στο μυθιστόρημα της Κλερ Μπερέστ, Rien n’est noir

Το Netflix ετοιμάζεται να διεισδύσει στην θυελλώδη σχέση της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα, με την σειρά να βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Για την ακρίβεια, θα εξερευνήσει το πώς η αγάπη τους, οι προδοσίες τους και το έργο τους διαμορφώθηκαν μέσα σε ένα πολιτικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο που βρισκόταν σε διαρκή αναβρασμό.

Η σειρά, που προς το παρόν δεν έχει τίτλο, βασίζεται στο μυθιστόρημα της Κλερ Μπερέστ, Rien n’est noir, με τη σκηνοθεσία να αναλαμβάνουν οι Πατρίσια Ρίγκεν και Γκαμπριέλ Ρίπστεϊν.

Το νέο πρότζεκτ του Netflix αφηγείται την ιστορία μίας γυναίκας που αρνείται να περιοριστεί στον ρόλο της μούσας και επιλέγει να δώσει η ίδια φωνή στον πόνο της, και ενός άντρα που παλεύει να διατηρήσει τη δημιουργική του ιδιοφυΐα μέσα στις ίδιες του τις αντιφάσεις. Μέσα από αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτεται πώς η σχέση τους έγινε ταυτόχρονα κινητήριος δύναμη, πεδίο σύγκρουσης και δημόσιο θέαμα.

Η Carolina Leconte, αντιπρόεδρος περιεχομένου του Netflix του Μεξικό, δήλωσε: «Η φιλοδοξία αυτού του πρότζεκτ είναι πραγματικά μοναδική. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια αυθεντική Φρίντα - μια Φρίντα που μοιάζει να βγαίνει από την οθόνη και να σε παίρνει από το χέρι για να ζήσεις την ιστορία της δίπλα της, σε μία από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία του Μεξικού: το Μεξικό που η Φρίντα Κάλο και ο Ντιέγκο Ριβέρα βοήθησαν να μπει στον παγκόσμιο χάρτη».

Και συνέχισε: «Πρόκειται για μια τολμηρή προσέγγιση που μας οδηγεί στους πιο ιδιωτικούς και ανθρώπινους χώρους δύο μορφών οι οποίες συχνά έχουν καλυφθεί από τον μύθο, χωρίς όμως να έχουμε αντιμετωπίσει πραγματικά την ιστορία τους. Στο Netflix πιστεύουμε βαθιά στις τοπικές ιστορίες - και λίγες είναι τόσο μεξικανικές, τόσο εκρηκτικές, όσο η αγάπη, αλλά και η τοξικότητα, ανάμεσα στη Φρίντα και τον Ντιέγκο. Είναι προνόμιο να συνεργαζόμαστε με την Πατρίσια Ρίγκεν και τον Γκαμπριέλ Ρίπστεϊν για να δημιουργήσουμε μια Φρίντα και έναν Ντιέγκο που θα αναστατώνουν, θα γοητεύουν και θα μοιάζουν πιο ζωντανοί από ποτέ».

Παράλληλα, η σειρά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Μεξικό ανακοίνωσε ένα σημαντικό κίνητρο 30% για κινηματογραφικές παραγωγές, με στόχο να ενισχύσει τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς παραγωγές. Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα δυνατότητα επιστροφής 16% ΦΠΑ, καθώς και τα επιπλέον κίνητρα που προσφέρει η πολιτεία Jalisco. Στην ανακοίνωση του νέου προγράμματος βρέθηκε και η Σάλμα Χάγιεκ στο πλευρό της προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ. Η Χάγιεκ είχε πρωταγωνιστήσει και είχε αναλάβει την παραγωγή της βραβευμένης με Όσκαρ βιογραφικής ταινίας Frida το 2002.