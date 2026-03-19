5 ταινίες που κάνουν πρεμιέρα σήμερα στους κινηματογράφους

Οι ταινίες που κυκλοφορούν από σήμερα Πέμπτη 19/3

Με την πολυαναμενόμενη «Τελευταία Κλήση» που κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Tanweer και την γαλλική δραματική ταινία «Couture», οι ταινίες που έχουν πρεμιέρα από σήμερα στους κινηματογράφους, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Τελευταία Κλήση με σκηνοθεσία του Sherif Francis και σενάριο της Κατερίνα Μπέη, εμπνέεται από την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι. Ακόμα και αν γνωρίζεις την υπόθεση, θα νιώσεις την αγωνία καθ΄όλη τη διάρκεια, αλλά κυρίως θα απολαύσεις εξαιρετικές ερμηνείες.

Η ταινία Couture της Αλίς Βινοκούρ έρχεται με φορά για να σε συγκινήσει, αλλά και να σου υπενθυμίσει την αλληλεγγύη που ενώνει τους ανθρώπους, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Couture

H νέα καθηλωτική ταινία της Αλίς Βινοκούρ διαδραματίζεται στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, παρουσιάζοντας ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών, που προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους. Oι ζωές τριών γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν, σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και επανασυνδέεται απροσδόκητα με έναν γνώριμο συνεργάτη, η Άντα, ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν και η Ανζέλ είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων.

Καθώς οι διαδρομές τους ενώνονται, η ταινία φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει αυτές τις γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους. Πρωταγωνιστούν οι: Αντζελίνα Τζολί, Λουί Γκαρέλ,Έλα Ραμφ, Ανιέρ Ανέι και Βενσάν Λιντόν.

Τελευταία Κλήση

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Από τις πολύ ωραίες ελληνικές ταινίες, που αξίζει να δεις.

Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου,Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, ΠολύδωροΒογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

Project Hail Mary

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Άντι Γουέιρ, η ιστορία ακολουθεί τον καθηγητή φυσικών επιστημών, Ράιλαντ Γκρέις που ξυπνά μόνος του σε ένα διαστημόπλοιο, χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Σταδιακά, καθώς η μνήμη του επιστρέφει, συνειδητοποιεί ότι αποτελεί την τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας.

Η Γη απειλείται από έναν μυστηριώδη οργανισμό που απορροφά ενέργεια από τον Ήλιο, προκαλώντας παγκόσμια καταστροφή. Ο Γκρέις καλείται να βρει λύση σε ένα μακρινό αστρικό σύστημα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκουμε τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

No Prior Appointment (Χωρίς Προηγούμενο Ραντεβού)

Η Γιασμίν, ζει και εργάζεται ως γιατρός στην Γερμανία. Η ίδια αναγκάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα της, το Ιράν, μετά από τρεις δεκαετίες, λόγω του θανάτου του πατέρα της. Σε αυτό το ταξίδι τη συντροφεύει ο γιος της, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στο Ιράν θα έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της και τις μνήμες της παιδικής της ηλικίας, που έχει ως αποτέλεσμα μια βαθιά προσωπική και συναισθηματική αναμέτρηση. Η ταινία Χωρίς Προηγούμενο Ραντεβού του Μπεχρούζ Σοεϊμπί έχει πρωταγωνίστρια την Πέγκα Αχανγκαράνι.

Marsupilami

Γαλλική κωμική περιπέτεια του 2012, βασισμένη στον διάσημο χαρακτήρα των κόμικς του Αντρέ Φράνκουιν. Η ιστορία ακολουθεί έναν δημοσιογράφο που ταξιδεύει σε μια φανταστική ζούγκλα στη Νότια Αμερική για να βρει ένα μεγάλο θέμα. Εκεί συναντά το μυστηριώδες και εξαιρετικά σπάνιο πλάσμα Marsupilami, ένα κίτρινο ζώο με μαύρες βούλες και πολύ μακριά ουρά. Στην πορεία μπλέκει σε μια τρελή περιπέτεια με επιστήμονες, δικτάτορες και κρυμμένα μυστικά της ζούγκλας.