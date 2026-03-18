Couture: Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη - Aποκλειστικό clip της ταινίας στο JennyGr

Η ταινία Couture κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 19 Μαρτίου από την TFG

Η ταινία Couture, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αλίς Βινοκούρ, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Τώρα, στις 19 Μαρτίου, θα απολαύσουμε επιτέλους την ταινία που φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει τις τρεις γυναίκες της ιστορίας, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη, σε έναν διαφορετικό από όσους την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως σε έναν ρόλο που τη συνδέει συναισθηματικά με τη μητέρα της. Η ηθοποιός υποδύεται την Μαξίν -σκηνοθέτιδα και μητέρας μιας 15χρονης κοπέλας- η οποία ταξιδεύει από το Λος Άντζελες στο Παρίσι, για να δημιουργήσει ένα μικρού μήκους φιλμ για μεγάλο οίκο μόδας, για να προβληθεί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Όσο βρίσκεται στην Πόλη του Φωτός, η 40χρονη Μαξίν μαθαίνει πως έχει καρκίνο του μαστού και πώς θα πρέπει να πατήσει φρένο στην επαγγελματική της καριέρα και να εστιάσει στην θεραπεία της. Ο μεγαλύτερός της φόβος όμως είναι το πώς θα πει στην κόρη της για την ασθένειά της.

Αυτή είναι η μία ιστορία από τις τρεις που παρακολουθούμε στο Couture. Εκτός από την Μαξίν, βλέπουμε και την Άντα ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, που προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν. Η 18χρονη παράτησε τη φαρμακευτική για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ωστόσο δεν διαθέτει τίποτα από τη σκληροτράχηλη, κοσμοπολίτικη νοοτροπία των Ευρωπαίων μοντέλων με τα οποία συναναστρέφεται.

Η τρίτη ιστορία αφορά την Ανζέλ, μια make-up artist που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων, που όμως θέλει να εκδόσει ένα μυθιστόρημα με αληθινές ιστορίες γυναικών που έχει συναναστραφεί. Στο Couture την βλέπουμε, επίσης, να κρύβει τις πληγές των μοντέλων στα πόδια, που έχουν δημιουργηθεί από τα παπούτσια.

Το Couture ουσιαστικά διεισδύει στον λαμπερό, αλλά και σκληρό, χώρο της μόδας, μέσα από τρεις ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών, που προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία Couture σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ταινία μυθοπλασίας γυρίζεται στο ατελιέ της Chanel στο Παρίσι. Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι: Λουί Γκαρέλ Έλα Ραμφ, Ανιέρ Ανέι και Βενσάν Λιντόν.

Το Couture έχει τρομερή σκηνοθεσία από την Άλις Βινοκούρ, αλλά και εξαιρετικές ερμηνείες.