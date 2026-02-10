Αντζελίνα Τζολί: Με «γυμνό» φόρεμα όλο λάμψεις, στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture»

Η Αντζελίνα Τζολί εντυπωσιάζει με ένα φόρεμα ορισμό της κομψότητας, στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στο Παρίσι.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζελίνα Τζολί, εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Couture τη Δευτέρα που πραγματοποιήθηκε στο Pathe Palace στο Παρίσι της Γαλλίας, και επέλεξε να προσαρμόσει την αισθητική του naked dress στα δικά της μέτρα.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα custom «γυμνό» φόρεμα από τον οίκο Givenchy με ασημένιες λαμπερές λεπτομέρειες επάνω σε nude τούλι. Το φόρεμα διέθετε κοντά μανίκια και μεταλλικά κρόσσια στο στρίφωμα, τα οποία πρόσθεταν μια πινελιά κίνησης στη σιλουέτα. Όσο για το υπόλοιπο look, διατήρησε απλό, τόσο το μακιγιάζ όσο και τα μαλλιά της ενώ επέλεξε επίσης μαύρες γόβες με μυτερή μύτη και μίνιμαλ κοσμήματα.

Δες την εμφάνισή της Αντζελίνα Τζολί

Η ταινία Couture, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αλίς Βινοκούρ, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη, με έναν ρόλο διαφορετικό από αυτούς που την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως με έναν ρόλο που τη συνδέει συναισθηματικά με τη μητέρα της.

Η δραματική ταινία εξερευνά τη σκληρότητα και τη λάμψη της μόδας, μέσα από τρεις αλληλένδετες ιστορίες γυναικών -μιας σκηνοθέτιδας, ενός ανερχόμενου μοντέλου και μια makeup artist- που προσπαθούν να επιβιώσουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με φόντο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Αντζελίνα Τζολί υποδύεται την Μαξίν Γουόκερ στο Couture, μία σκηνοθέτιδα που καλείται να δημιουργήσει ένα μικρού μήκους φιλμ, το οποίο θα συνοδεύσει την επίδειξη ενός σημαντικού γαλλικού οίκου μόδας, όσο παράλληλα πληροφορείται από τον γιατρό της πως πάσχει από καρκίνο του μαστού