Δόθηκε στη δημοσιότητα το trailer της ταινίας Couture, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο

Η ταινία Couture, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αλίς Βινοκούρ, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη, με έναν ρόλο διαφορετικό από αυτούς που την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως με έναν ρόλο που τη συνδέει συναισθηματικά με τη μητέρα της. Η δραματική ταινία εξερευνά τη σκληρότητα και τη λάμψη της μόδας, μέσα από τρεις αλληλένδετες ιστορίες γυναικών -μιας σκηνοθέτιδας, ενός ανερχόμενου μοντέλου και μια makeup artist- που προσπαθούν να επιβιώσουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με φόντο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Αντζελίνα Τζολί υποδύεται την Μαξίν Γουόκερ στο Couture, μία σκηνοθέτιδα που καλείται να δημιουργήσει ένα μικρού μήκους φιλμ, το οποίο θα συνοδεύσει την επίδειξη ενός σημαντικού γαλλικού οίκου μόδας, όσο παράλληλα πληροφορείται από τον γιατρό της πως πάσχει από καρκίνο του μαστού. Η ηθοποιός έχει αναφέρει στο Variety πως δέχτηκε τον ρόλο, λόγω της προσωπικής της εμπειρίας με την ασθένεια - η μητέρα της πέθανε το 2007 από καρκίνο καρκίνου των ωοθηκών και του μαστού.

Τι ξέρουμε για την ταινία Couture

Εκτός από την Αντζελίνα Τζολί, πρωταγωνιστούν η Έλλα Ραμπφ ως μια έμπειρη make-up artist που γράφει βιβλίο για τη ζωή και τις εμπειρίες της στη βιομηχανία της μόδας, για το οποίο όμως της λένε πως δεν έχει καμία εμπορική προοπτική, και η Anyier Anei ως ένα ανερχόμενο μοντέλο που θέλει να ξεφύγει από ένα προκαθορισμένο μέλλον στο Σουδάν, ενώ δεν διαθέτει τίποτα από τη σκληροτράχηλη, κοσμοπολίτικη νοοτροπία των Ευρωπαίων μοντέλων με τα οποία συναναστρέφεται.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το Couture «υφαίνει πολλαπλά νήματα, μέσα από τα οποία γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμικών καταβολών προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της μοίρας τους». Ο γαλλικός οίκος μόδας Chanel, ο οποίος στήριξε την παραγωγή της ταινίας, με συγκεκριμένες σκηνές να γυρίζονται στο παριζιάνικο ατελιέ του οίκου, ανέφερε πως η ταινία «αποκαλύπτει τη σιωπηλή ανθεκτικότητα κάτω από την επιφάνεια της δημόσιας εικόνας και τιμά την άρρητη αλληλεγγύη που μοιράζονται αυτές οι γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, πολιτισμούς και ηπείρους».

Το trailer του Couture κυκλοφόρησε λίγες ώρες πριν. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο.