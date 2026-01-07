Το «The Housemaid» θα επιστρέψει στους κινηματογράφους με σίκουελ. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη

Το ψυχολογικό θρίλερ, βασισμένο στη σειρά βιβλίων της Φρίντα ΜακΦάντεν, πήρε και επίσημα το πράσινο φως

Ούτε μήνας δεν έκλεισε καλά καλά από την κινηματογραφική πρεμιέρα και ήδη ανακοινώθηκε πως το The Housemaid θα αποκτήσει σίκουελ. Όσοι έχουμε διαβάσει τα best seller βιβλία της Φρίντα ΜακΦάντεν - η ταινία βασίζεται στο πρώτο της ομώνυμο μυθιστόρημα - ήμασταν σίγουροι για αυτή την εξέλιξη. Συν τοις άλλοις, το ψυχολογικό θρίλερ είχε την εισπρακτική επιτυχία που ήθελε η Lionsgate (συγκέντρωσε 133 εκατ. δολάρια τις πρώτες δύο εβδομάδες), επομένως ήταν μονόδρομος για να πάρει το πράσινο φως.

Το σίκουελ του The Housemaid θα φέρει την ονομασία «Το μυστικό της Καμαριέρας» (The Housemaid’s Secret) και θα ακολουθεί τη συνέχεια του δεύτερου βιβλίου της ΜακΦάντεν, από τα συνολικά τρία αυτής της σειράς, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά, με τον Πολ Φέιγκ να κάθεται ξανά στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Η Σίντνεϊ Σουίνι θα επιστρέψει στον ρόλο της Μίλι (ένας ρόλος που "έσωσε", μιας και το εξίσου υπέροχο Christy, πήγε πολύ άσχημα στο box office) και μαζί και ο Μικέλε Μορόνε ως Ένζο.

«Είναι ξεκάθαρη, τόσο από το παγκόσμιο box office όσο και από τις αντιδράσεις στα social media, η ανταπόκριση των θεατών, οι οποίοι θέλουν να μάθουν τη συνέχεια», ανέφερε ο Άνταμ Φόγκελσον στο Variety, πρόεδρος του κινηματογραφικού τμήματος της Lionsgate και πρόσθεσε:

«Πιστέψαμε σε αυτές τις ιστορίες από την αρχή και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα φέρουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Μίλι στη μεγάλη οθόνη, σε συνεργασία με τους εξαιρετικούς δημιουργικούς μας συνεργάτες. Το The Housemaid’s Secret είναι, εξίσου, ένα άκρως συναρπαστικό βιβλίο της σειράς της ΜακΦάντεν που έχει καθηλώσει αναγνώστες σε όλο τον κόσμο και ανυπομονούμε να το μεταφέρουμε σε μια εξίσου εκρηκτική και απολαυστική κινηματογραφική εμπειρία».

Να σημειωθεί πως τα τρία βιβλία της σειράς έχουν πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα, με το δεύτερο να έχει καταγράψει, από τα 12 συνολικά, τα 4 εκατομμύρια. Μεταφρασμένο σε 40 γλώσσες, το πρώτο βιβλίο ήταν best seller των New York Times για 65 εβδομάδες και κέρδισε το βραβείο Goodreads Choice Award 2023 για το καλύτερο θρίλερ.

«The Housemaid»: Τι είδαμε στην πρώτη ταινία

Το ψυχολογικό θρίλερ είναι απολαυστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Έγινε ωραία δουλειά τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στις ερμηνείες, με την Σίντνεϊ Σουίνι και την Αμάντα Σέιφριντ να κλέβουν πραγματικά τις εντυπώσεις. Έχουν τρομερή χημεία ως δύο γυναίκες που κουβαλούν περισσότερα μυστικά από όσα μπορούν να αποκαλύψουν. To The Housemaid έχει πολλές ανατροπές, εκ των οποίων κάποιες απλά δεν τις περιμένεις.

Η υπόθεση ακολουθεί τη Μίλι, που μετά από δέκα χρόνια στη φυλακή αναζητά εργασία. Όταν βλέπει ότι μια πλούσια οικογένεια αναζητά οικιακή βοηθό, ελπίζει πως αυτή θα είναι η ευκαιρία που θα τη βγάλει από την απελπιστική της κατάσταση. Και τελικά, όσο κι αν δεν πίστευε στην τύχη της, αναλαμβάνει τη δουλειά και προσπαθεί να την κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Ωστόσο, πολλά ανησυχητικά σημάδια κάνουν την εμφάνισή τους από την αρχή και κυρίως οι παραξενιές και η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Νίνα. Μέχρι που όλα πάνε τελείως λάθος και πολλά μυστικά που κρύβονταν πίσω από την άψογη βιτρίνα της οικογένειας, βγαίνουν στην επιφάνεια.

Τι θα ακολουθήσει στο σίκουελ

Προς το τέλος της ταινίας, βλέπουμε την Μίλι να αναλαμβάνει νέα θέση ως οικιακή βοηθός στην οικογένεια Γκάρικ, που όπως μας άφησε να εννοηθεί, η γυναίκα έχει πρόβλημα με τον σύζυγό της. Όπως γνωρίζουμε από το βιβλίο, η εικόνα της τέλειας οικογένειας καταρρίπτεται γρήγορα. Η Μίλι παρατηρεί κηλίδες αίματος στην κυρία Γκάρικ, την οποία πολλές φορές ακούει να κλαίει πίσω από την κλειστή πόρτα του υπνοδωματίου της. Τότε είναι που η Μίλι δίνει μια υπόσχεση: να προστατεύει στην κυρία Γκάρικ. Όπως ακριβώς έκανε και στο παρελθόν.

Η δεύτερη ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2027, λογικά.