Από το 2019, όταν η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε το μεγάλο «μπαμ» ως Cassie Howard στην τολμηρή σειρά του HBO, Euphoria, η ηθοποιός είναι πανταχού παρούσα. Από τον ρόλο της προνομιούχας φοιτήτριας στην πρώτη σεζόν του The White Lotus, μέχρι την πρωταγωνιστική της εμφάνιση δίπλα στον Γκλεν Πάουελ στη ρομαντική κομεντί Anyone but You, η ηθοποιός απέδειξε γρήγορα τα πόσα μπορεί να κάνει.

Τον περασμένο χρόνο, το κοινό την είδε σε πολύ διαφορετικούς ρόλους: Αρχικά ως τοξικομανή που επιστρέφει σπίτι εν μέσω κρίσης στο Echo Valley, μετά για τη βιογραφική ταινία Christy, όπου η Σίντνεϊ Σουίνι υποδύθηκε την Christy Martin, την κόρη ενός ανθρακωρύχου που έγινε η κορυφαία γυναίκα πυγμάχος στην Αμερική τη δεκαετία του '90, πριν η προσωπική της ζωή πάρει βίαιη τροπή. Ο τρίτος της ρόλος, ως Millie Calloway, ήταν σε ένα θρίλερ τρόμου: Tο The Housemaid, μεταφορά του best-seller βιβλίου της Φρίντα Μακφάντεν. Στην ταινία, η ίδια υποδύεται, μια ταλαιπωρημένη νεαρή κοπέλα, που κάνει μια νέα αρχή ως εσωτερική οικιακή βοηθός για μια πλούσια γυναίκα και την οικογένειά της, που αποδεικνύονται διεστραμμένοι.

Αυτήν την άνοιξη, η ηθοποιός επιστρέφει επιτέλους ως Cassie στην πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του Euphoria και θα πρωταγωνιστήσει και στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, στο Scandalous. Ε, και για όλα αυτά, η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό W, ποζάροντας με λαμπερό μεταλλικό body paint, ένα κολιέ Chopard Haute Joaillerie — και τίποτα άλλο. Ναι.

Στις εικόνες, η ηθοποιός έχει μετατραπεί σε ένα «χρυσό» κορίτσι, ενώ το αποτέλεσμα θυμίζει τις περιβόητες φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν με ασημένια βαφή σώματος από το τεύχος του περιοδικού του Νοεμβρίου 2010. Η star του «Housemaid» φωτογραφήθηκε με απαλό φόντο, με τα χέρια της στρατηγικά τοποθετημένα στο στήθος της και τα μαλλιά της σε ένα κοντό, σγουρό καρέ. Η ίδια επαίνεσε τον φωτογράφο Tyrone Lebon στο Instagram, αποκαλώντας τον «απίστευτο». Κάπου εδώ, να πούμε ότι για το περιοδικό φωτογραφήθηκαν και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο A$AP Rocky και η Έμα Στόουν, για τα διάφορα εξώφυλλα του τεύχους.

Στη συνέντευξή της, η Σουίνι είπε ότι ως παιδί ήθελε να γίνει ηθοποιός. «Είναι τόσο διαφορετικό σήμερα. Όταν ήμουν μικρή, ήθελα περισσότερο να παίζω διαφορετικούς χαρακτήρες, και αυτό το κομμάτι βγήκε αληθινό. Αλλά δεν είχα ιδέα για όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύουν αυτή τη δουλειά». Μιλώντας για την παραγωγή του The Housemaid, επίσης, υποστήριξε: «Ήμουν τεράστια θαυμάστρια του βιβλίου. Από τη στιγμή που άνοιξα την πρώτη σελίδα, δεν το άφησα από τα χέρια μου μέχρι να το τελειώσω. Ήξερα ότι κυκλοφορούσε ένα σενάριο και το κυνήγησα. Μπήκα στην ομάδα και συνεργάστηκα με τη Lionsgate για να στήσουμε την ταινία. Μου αρέσει να συμμετέχω στο χτίσιμο ολόκληρου του κόσμου, όχι μόνο του κόσμου του χαρακτήρα μου. Είναι σαν ένα γιγάντιο παζλ που καλούμαι να συναρμολογήσω. Και έχω πάθος με την Αμάντα. Είναι το spirit animal μου. Με έκανε να νιώσω πιο άνετα να είμαι απλώς ο εαυτός μου».

