«Θέλω να συμμετέχω σε ταινίες που επηρεάζουν τους ανθρώπους» - Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για το «The Housemaid»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την ταινία «The Housemaid» και τη φιλοσοφία της να δημιουργεί έργα που ευαισθητοποιούν και ενδεχομένως σώζουν ζωές.

Η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο BBC ότι επιθυμεί να συμμετέχει σε ταινίες που «επηρεάζουν και, ελπίζουμε, σώζουν ζωές», αναφερόμενη στις πρόσφατες κινηματογραφικές της δουλειές. Το 2025, η Σουίνι πρωταγωνίστησε στην ψυχολογική ταινία θρίλερ «The Housemaid» και στη βιογραφική ταινία «Christy», οι οποίες πραγματεύονται την ενδοοικογενειακή βία, ένα θέμα που η ίδια χαρακτηρίζει «διαδεδομένο» και το οποίο προσεγγίζει με μεγάλη ευαισθησία.

Στην ταινία The Housemaid, η Σουίνι υποδύεται την Millie Calloway, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Freida McFadden που εκδόθηκε το 2022 και γνώρισε μεγάλη απήχηση, ειδικά στο TikTok. Η ηθοποιός δήλωσε θαυμάστρια του βιβλίου και των χαρακτήρων του, προσθέτοντας ότι απολαμβάνει τις πολύπλοκες και έντονες ιστορίες, καθιστώντας την ταινία ένα «ονειρεμένο πρότζεκτ». Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αμάντα Σέιφριντ και Μπράντον Σκλέναρ, στους ρόλους της Nina και του Andrew Winchester, οι οποίοι προσλαμβάνουν την Millie στο σπίτι τους. Η Σέιφριντ και η Σουίνι επιλέχθηκαν για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους λόγω της φυσικής τους ομοιότητας, αλλά και της κοινής επαγγελματικής προσέγγισης και φιλοσοφίας ζωής.

Η ταινία χειρίζεται με ρεαλισμό σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας και ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχει συγκριθεί με θρίλερ της δεκαετίας του 1990 όπως τα «Το χέρι που κουνάει την κούνια», «Θανάσιμη Έλξη» και «Βασικό Ένστικτο», προσθέτοντας όμως μια σύγχρονη διάσταση στην αντιμετώπιση σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης. Η Σέιφριντ τόνισε ότι το καστ πέτυχε τον σωστό τόνο και ότι ελπίζει οι θεατές να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά όσοι δεν έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ δήλωσε ότι ήταν προσεκτικός ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στην ψυχολογική παρά στη σωματική βία, προσπαθώντας να χειριστεί το θέμα με ευαισθησία. Η ταινία έχει λάβει κυρίως θετικές κριτικές, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστέρων από την Guardian, η οποία χαρακτήρισε την ταινία «μια αθώα απόλαυση για τις διακοπές» παρά την ένταση των θεμάτων που πραγματεύεται.

Η Σουίνι βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο συζητήσεων το 2025 λόγω της καμπάνιας της για τα τζιν American Eagle, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις για θέματα φυλής και πρότυπα ομορφιάς. Παρά τις κριτικές για προηγούμενες αποτυχίες στο box office, η ταινία «The Housemaid» άνοιξε με 19 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, επιβεβαιώνοντας την εμπορική επιτυχία της.

Η ταινία προβάλλεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο Φιγκ επισημαίνει ότι η διασκευή περιλαμβάνει και επιπλέον στοιχεία που δεν υπάρχουν στο βιβλίο, προσφέροντας στο κοινό μια ανανεωμένη εμπειρία. Η φιλοσοφία της Σουίνι να συμμετέχει σε έργα που ευαισθητοποιούν και ενδεχομένως σώζουν ζωές παραμένει ο οδηγός της για τις μελλοντικές της επιλογές στον κινηματογράφο.