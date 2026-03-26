Οι ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (26/3) στους κινηματογράφους

Οι νέες ταινίες που θα μας απασχολήσουν από σήμερα Πέμπτη στις κινηματογραφικές αίθουσες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα, σήμερα, στους κινηματογράφους. Ξεχωρίζει η Σκιά της Πορτοκαλιάς, το βαθιά συγκινητικό δράμα της Σερίν Ντάμπις, αλλά και η αιματηρή, γεμάτη δράση κωμωδία τρόμου, Θα σε Σκοτώσουν. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως έχουμε και την επιστροφή του σκηνοθέτη της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Ο Γιος του Σαούλ», Λάζλο Νέμες, με το Χωρίς Πατέρα.

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας έχουμε και μία ελληνική. Η Άπειρη Γη του Βασίλη Μαζωμένου μας ταξιδεύει στα ορεινά τοπία της Ηπείρου, εκεί όπου μια οικογενειακή τραγωδία γίνεται η αρχή ενός ποιητικού κύκλου ζωής που εκτείνεται μέσα στον χρόνο.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (26/3)

Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς (All That’s Left of You)

Από τις πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες αυτής της εβδομάδας είναι η Σκιά της Πορτοκαλιάς. Ένα βαθιά συγκινητικό δράμα και μια ιστορία τριών γενεών μιας Παλαιστινιακής οικογένειας. Η ταινία ακολουθεί έναν Παλαιστίνιο έφηβο που εμπλέκεται σε μια διαδήλωση στην Κατεχόμενη Δυτική Όχθη και πέφτει θύμα μιας στιγμής βίας που συγκλονίζει την οικογένειά του.

Η υπόθεση ξετυλίγεται καθώς η μητέρα του αφηγείται τα πολιτικά και συναισθηματικά νήματα που οδήγησαν σε εκείνη τη μοιραία στιγμή. Καλύπτοντας επτά δεκαετίες, η Σκιά της Πορτοκαλιάς ακολουθεί τις ελπίδες και τις προσδοκίες μιας ξεριζωμένης οικογένειας, καταγράφοντας τις πληγές του εκτοπισμού και την ανθεκτική κληρονομιά της επιβίωσης.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σερίν Ντάμπις. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε τους: Σάλεχ Μπάκρι, Σερίν Ντάμπις, Άνταμ Μπάκρι, Μαρία Ζρέικ, Μοχάμαντ Μπάκρι, Μουχάμαντ Άμπεντ Ελραχμάν.

Θα σε Σκοτώσουν (They Will Kill You)

Μια νεαρή γυναίκα παλεύει να επιβιώσει τη νύχτα σε ένα ανατριχιαστικό ξενοδοχείο Virgil που είναι το κρησφύγετο μιας δαιμονικής σέκτας πριν γίνει η επόμενη θυσία τους. Μια αιματηρή, γεμάτη δράση κωμωδία τρόμου, σε μια μοναδικά θρασύτατη, επική μάχη με σκοτωμούς και σατανικά μαύρο χιούμορ. Τη σκηνοθεσία της ταινίας Θα σε Σκοτώσουν ανέλαβε ο Κίριλ Σοκόλοφ και πρωταγωνιστές είναι οι Ζάζι Μπιτζ, Μαϊχάλα, Τομ Φέλτον, Χίδερ Γκράχαμ, Πατρίτσια Αρκέτ.

Είσαι Έτοιμος; 2 (Ready or Not 2: Here I Come)

Λίγα λεπτά αφότου επιβίωσε της σφοδρής δολοφονικής επίθεσης από την οικογένεια Λε Ντομάς, η Γκρέις ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει στο επόμενο επίπεδο του εφιαλτικού παιχνιδιού -αυτή τη φορά με την αποξενωμένη αδελφή της Φέιθ στο πλευρό της. Η Γκρέις έχει μόνο μία ευκαιρία να επιβιώσει, να κρατήσει την αδελφή της ζωντανή και να διεκδικήσει την Ανώτατη Θέση του Συμβουλίου που ελέγχει τον κόσμο. Τέσσερις αντίπαλες οικογένειες την κυνηγούν για τον θρόνο, και όποιος κερδίσει θα κυβερνά τα πάντα. Στη σκηνοθεσία βρίσκονται οι Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζίλετ. Πρωταγωνιστές οι Σαμάρα Γούιβινγκ, Κάθριν Νιούτον, Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, Σον Χάτοσι, Νέστορ Κάρμπονελ, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Ελάιτζα Γουντ, Κέβιν Ντουράντ.

Ο Άγνωστος της Μεγάλης Αψίδας (L’Inconnu de la Grande Arche)

1983, και ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να διοργανώσει έναν διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς. Ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, ο Ότο Φον Σπρέκελσεν, ένας άγνωστος Δανός αρχιτέκτονας, κερδίζει τον διαγωνισμό και μέσα σε ένα βράδυ ταξιδεύει στο Παρίσι για να βάλει μπροστά το μεγαλεπήβολο σχέδιο. Οι ιδέες του όμως γρήγορα συγκρούονται με τους ρεαλιστικούς περιορισμούς και τις πολιτικές αντιξοότητες. Ο Άγνωστος της Μεγάλης Αψίδας σκηνοθετήθηκε από τον Στεφάν Ντεμουστιέ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Κλάες Μπανγκ, Σουάν Αρλό, Ξαβιέ Ντολάν, Σίντσε Μπαμπέτ Κνούντσεν, Μισέλ Φο

Άπειρη Γη (Endless Land)

Στα ορεινά τοπία της Ηπείρου, μια οικογενειακή τραγωδία γίνεται η αρχή ενός ποιητικού κύκλου ζωής που εκτείνεται μέσα στον χρόνο. Όταν ο Λάζαρος σκοτώνεται κατά λάθος σε ένα κυνήγι, αφήνει πίσω του μια έγκυο σύζυγο και μια απουσία που θα σημαδέψει τις επόμενες γενιές. Καθώς ο γιος του μεγαλώνει παίρνοντας το όνομά του, η ζωή συνεχίζεται μέσα από έρωτες, απώλειες, μετανάστευση και επιστροφές, σε έναν κόσμο όπου η μνήμη δεν χάνεται αλλά μετασχηματίζεται. Οι επόμενες γενιές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τους δεσμούς με τον τόπο τους. Μια ταινία του Βασίλη Μαζωμένου. Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Νταβρής, Ελένη Κόρδα, Βασίλης Σιάφης, Κατερίνα Τζημούλα, Γιολάντα Καπέρδα.

Δυστυχώς Βρίζω (I Swear)

Βρετανική δραματική ταινία που βασίζεται στη ζωή του Τζον Ντέιβιντσον, που διαγνώστηκε με το σύνδρομο Τουρέτ, τη δεκαετία του 1980. Μία πάθηση που παρέμενε άγνωστη στη Σκωτία. Να σημειωθεί πως η ταινία κυριάρχησε στα Βραβεία BAFTA τον Φεβρουάριο. Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε τον Κερκ Τζόουνς και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Ρόμπερτ Αραμάγιο, Μαξίν Πικ και Πίτερ Μούλαν.

Χωρίς Πατέρα (Οrphan)

Ένα νεαρό αγόρι μετά την ουγγρική εξέγερση του 1956, που μεγάλωσε από τη μητέρα του με την ιστορία ενός εξιδανικευμένου νεκρού πατέρα, έρχεται αντιμέτωπο με έναν κτηνώδη άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός του πατέρας. Από τον σκηνοθέτη της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Ο Γιος του Σαούλ», Λάζλο Νέμες.

Όργουελ: 2+2=5

Μέσα από πρωτότυπα χειρόγραφα και επιστολές του Τζορτζ Όργουελ, αναγνώσεις αποσπασμάτων και σπάνιο αρχειακό υλικό, αναδεικνύεται η διαχρονική και προφητική του σκέψη. Μετά το αριστουργηματικό «Δεν Είμαι Ο Νέγρος Σου», ο Ραούλ Πεκ επιστρέφει με ένα καταιγιστικό ντοκιμαντέρ που συνδέει τον λόγο του δημιουργού του «1984» και της «Φάρμας των Ζώων» με τη σημερινή εποχή της ψηφιακής χειραγώγησης.