8 ολιγοσέλιδα βιβλία που μπορείς να διαβάσεις μέσα σε μία μέρα

Για όταν δεν έχεις πολύ χρόνο, αλλά θέλεις να απολαύσεις ένα καλό βιβλίο

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, η ανάγνωση μοιάζει συχνά με πολυτέλεια. Κι όμως, οι στιγμές με ένα καλό βιβλίο είναι από τις λίγες που μας ανήκουν πραγματικά· μια μικρή παύση από τον θόρυβο της καθημερινότητας, μια ευκαιρία για αυτοφροντίδα και ηρεμία. Δεν χρειάζονται πάντα εκατοντάδες σελίδες για να αλλάξει κάτι μέσα μας. Μερικές φορές, ένα μικρό βιβλίο - που διαβάζεται σε λίγες μόνο ώρες - αρκεί για να αφήσει πίσω του ένα αποτύπωμα ικανό να μας συνοδεύει για μια ολόκληρη ζωή.

8 βιβλία - με λιγότερες από 200 σελίδες - που πρέπει να διαβάσεις:

Τραγούδια του έρωτα και της βροχής, Σέρζι Πάμιες

Μια συλλογή 26 διηγημάτων που αγγίζει ζητήματα από τον έρωτα έως τον θάνατο, άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με μελαγχολία. Τα κείμενά του, αν και είναι σύντομα, σε καλούν να σταθείς λίγο περισσότερο σε όσα συνήθως προσπερνάς. Κάθε διήγημα λειτουργεί σαν ένα μικρό παράθυρο σε διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, αφήνοντας στον αναγνώστη χώρο να σκεφτεί, να αισθανθεί και να ερμηνεύσει. Με αυτό το βιβλίο ο Πάμιες επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους καλύτερους σύγχρονους Ισπανούς διηγηματογράφους.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος

Ζητείται ελπίς, Αντώνης Σαμαράκης

Μέσα από 12 σύντομα διηγήματα, ο Σαμαράκης αποτυπώνει την αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου σε έναν κόσμο γεμάτο ματαιώσεις. Οι ήρωές του είναι απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που αναζητούν απεγνωσμένα μια χαραμάδα φωτός. Παρότι το έργο αντλεί έμπνευση από τη μεταπολεμική Ελλάδα, τα θέματα που αναδεικνύει παραμένουν διαχρονικά: η μοναξιά, η απώλεια νοήματος και η ανάγκη για ελπίδα.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Λευκές Νύχτες, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Ένα από τα πιο τρυφερά και μελαγχολικά έργα του Ντοστογιέφσκι. Μέσα από την ιστορία ενός ανώνυμου, ονειροπόλου νέου στην Αγία Πετρούπολη, αναδεικνύεται η βαθιά μοναξιά των μεγαλουπόλεων και η σύγκρουση ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Η σύντομη αλλά έντονη γνωριμία του με τη Νάστενκα γίνεται αφορμή για έναν έρωτα που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - και ίσως ακριβώς για αυτό θα μείνει αξέχαστος. Ένα βιβλίο για το ανεκπλήρωτο ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να ξεφύγει από τη ρουτίνα και να συνδεθεί ουσιαστικά με τους γύρω του.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη

Ασκητική, Νίκος Καζαντζάκης

Η «Ασκητική» δεν είναι ένα κλασικό λογοτεχνικό έργο, αλλά ένα φιλοσοφικό μανιφέστο που περιγράφει την πορεία του ανθρώπου προς την πνευματική τελείωση. Είναι η απόπειρα του Καζαντζάκη να απαντήσει στα πιο θεμελιώδη ερωτήματα της ύπαρξης: Θεός, ζωή, φύση, αγώνας, χρέος. Πρόκειται για ένα βιβλίο που έχει διαβαστεί από πολλές γενιές αναγνωστών και συνεχίζει μέχρι σήμερα να προβληματίζει και να εμπνέει.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Η μεταμόρφωση, Φραντς Κάφκα

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η ξαφνική μεταμόρφωση του πρωταγωνιστή σε έντομο δεν είναι το μοναδικό σοκ σε αυτή την ιστορία - είναι και όσα ακολουθούν. Ο Κάφκα εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με την οικογένεια, την κοινωνία και την αξία του ως «χρήσιμου» όντος. Η «Μεταμόρφωση» ξεχωρίζει γιατί, μέσα από μια παράδοξη ιστορία, καθρεφτίζει τη μοναξιά, την εκμετάλλευση και την αποξένωση του σύγχρονου κόσμου.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη

Η σονάτα του σεληνόφωτος, Γιάννης Ρίτσος

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μια ηλικιωμένη γυναικά, που ζει μόνη σε ένα παρακμιακό σπίτι, απευθύνεται σε έναν νεαρό άνδρα - που δεν της απαντά ποτέ - και προχωρά σε μια εξομολόγηση της ζωής της. Μέσα από αυτόν τον εκτενή μονόλογο, αναπολεί το ένδοξο παρελθόν της και έρχεται αντιμέτωπη με το παρόν, τη φθορά και την ανάγκη για επικοινωνία. Ένα κείμενο βαθιά ποιητικό και ανθρώπινο που αξίζει να διαβάσεις.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος

Ο γέρος και η θάλασσα, Έρνεστ Χέμινγουεϊ

Η ιστορία του Σαντιάγο, ενός ηλικιωμένου ψαρά που παλεύει μόνος του με έναν τεράστιο ξιφία, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια περιπέτεια - είναι ένας ύμνος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την επιμονή και την ψυχική δύναμη. Μέσα από τη σιωπηλή αυτή μάχη, αναδεικνύεται η δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Ένα βιβλίο που σου θυμίζει πως, όσο σκληρή κι αν γίνει η ζωή, η στάση σου απέναντί της είναι αυτό που τελικά σε καθορίζει.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη

Το μονόγραμμα, Οδυσσέας Ελύτης

Ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο έρωτας εδώ δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά μεταμορφώνεται σε μια σχεδόν ιερή εμπειρία. Με καθαρές, διαυγείς εικόνες και μουσικότητα, ο Ελύτης μιλάει για το πάθος, την αφοσίωση, την απουσία και την ολοκληρωτική παράδοση του ενός στον άλλον.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος