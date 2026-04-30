Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (30/4) στους κινηματογράφους

Οι νέες ταινίες που μπορείς να δεις από σήμερα στους κινηματογράφους

Από τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους από σήμερα, Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και πώς θα γινόταν διαφορετικά, αφού το αρχικό καστ επιστρέφει στους εμβληματικούς του ρόλους. Όμως, αυτή η εβδομάδα έχει και ένα διαμάντι που λέγεται ο Κύριος Κανένας Εναντίον του Πούτιν και πρόκειται για το φετινό Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Αναλυτικά οι νέες ταινίες που έχουν πρεμιέρα σήμερα Πέμπτη

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Είναι αναμφίβολα από τις ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε, με το αρχικό καστ επιστρέφει είκοσι χρόνια μετά και μαζί στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway. Η Μιράντα Πρίστλι ενώνει τις δυνάμεις της με την Άντι Σακς για να αντιμετωπίσει την Έμιλι Τσάρλτον, την πρώην βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος. Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε ξανά τον Ντέιβιντ Φράνκελ και στο σενάριο την Αλίν Μπρός Μακένα.

Ομάχα

Ένας χήρος πατέρας ξυπνάει ένα πρωινό τα δύο παιδιά του, τα βάζει βιαστικά στο αυτοκίνητο και μαζί ξεκινούν ένα φαινομενικά αμέριμνο ταξίδι στην αμερικανική ενδοχώρα, με αβέβαιο όμως προορισμό και με ένα κρυμμένο μυστικό που μόλις στο τέλος θα μας αποκαλυφθεί. Και το οποίο υπόσχεται να μας ραγίσει την καρδιά. Γιατί, πέρα από μια λυρική ταινία δρόμου, το συγκινητικό αυτό ντεμπούτο είναι η γεμάτη συμπόνοια ματιά στις ζωές των απλών και λιγότερο προνομιούχων ανθρώπων για τους οποίους κανένα happy end δεν είναι δεδομένο και κανένα ταξίδι δεν καταλήγει ξένοιαστο και εντελώς αθώο. Παίζουν: Τζον Μαγκάρο, Μόλι Μπελ Ράιτ, Γουάιατ Σόλις, Τάλια Μπάλσαμ, Ρέιτσελ Άλιγκ, Μαξ Κάρπεντερ, Λίζα Κάρσγουελ, Τζανέλ Φορ.

Τρίχες Κατσαρές

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης αποφασίζει να αφήσει την ήσυχη ζωή στο νησί των τρολ και να δραπετεύσει στον κόσμο των ανθρώπων προκειμένου να ζήσει μία ανεπανάληπτη περιπέτεια. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη κινδύνους, μαγεία και εμπειρίες μεγαλύτερες από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης.

Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε τον Γιαν Ράμπεκ, ενώ τις φωνές της ελληνικής μεταγλώττισης δίνουν οι Μαριλένα Χατζηνικολαίδη, Βασιλική Σούτη, Βαγγέλης Στρατηγάκος Κατερίνα Γκίργκις, Ντίνος Σούτης, Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαμπέλη, Θάνος Λέκκας, Άγγελος Λιάγκος, Γιάννης Υφαντή,ς Δημήτρης Ζαπατίνας, Γιώργος Νικόπουλος και η μικρή Νάρια Αθανασοπούλου. Η μεταγλώττιση έγινε στην Tanweer studios.

Ο Κύριος Κανένας Εναντίον του Πούτιν

Ο Pasha Talanki, ένας αγαπητός Ρώσος δάσκαλος δημοτικού, γνωστός ως μέντορας και πειραχτήρι, που προσφέρει στους μαθητές του ένα ασφαλές καταφύγιο στο γραφείο του. Όταν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο ρόλος του στο σχολείο αλλάζει δραματικά, καθώς παρασύρεται παρά τη θέληση του στη μηχανή προπαγάνδας του Πούτιν. Αναγκασμένος να προωθεί αποκλειστικά μηνύματα εγκεκριμένα από το κράτος και σοκαρισμένος από τη μεταμόρφωση του σχολείου και της κοινότητάς του, παλεύει με ενοχές και ένα αίσθημα ανημποριάς.