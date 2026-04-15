5 πολύ καλές κλασικές ταινίες που θα βρεις στο Netflix

Στο Netflix θα βρεις κάποιες κλασικές ταινίες που αξίζουν κάθε λεπτό από τον χρόνο σου

Αν και το Netflix κάποιες πραγματικά καλές σειρές, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις ταινίες του. Είναι λίγες εκείνες που αξίζουν, κυρίως από το παρελθόν. Κατά καιρούς προσθέτει και ορισμένες κλασικές ταινίες, που έχουν αφήσει ιστορία, οπότε αυτή τη περίοδο θα βρεις σίγουρα τις ακόλουθες.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα με τις κλασικές ταινίες το Groundhog Day για παράδειγμα, με τον Μπιλ Μάρεϊ ζει ξανά και ξανά την ίδια μέρα. Ας τις δούμε όμως αναλυτικά.

5 κλασικές ταινίες να δεις στο Netflix

Grease

Το 1978 κυκλοφόρησε αυτό το μουσικό ρομαντικό δράμα, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1950. Στη σκηνοθεσία ήταν ο Ράνταλ Κλέιζερ και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον.

Αφηγείται την ερωτική ιστορία μεταξύ του Ντάνι Ζούκο, ενός δημοφιλούς μαθητή του γυμνασίου Rydell High, και της Σάντι Όλσον, μιας καλοσυνάτης κοπέλας που γνώρισε το καλοκαίρι πριν ξεκινήσει το σχολείο. Όταν ξανασυναντιούνται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, η σχέση τους δοκιμάζεται από κοινωνικές πιέσεις, σχολικές δυναμικές και τα κλισέ της εφηβικής κουλτούρας. Η ταινία συνδυάζει ρομαντισμό, κωμωδία και χορευτικές σκηνές, με διάσημα τραγούδια όπως “Summer Nights”, “Greased Lightnin’” και “You're the One That I Want”. Από τις πολύ κλασικές ταινίες που θα βρεις στο Netflix και αξίζει να (ξανα)δεις.

Pulp Fiction

Η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο είναι από αυτές που δεν γίνεται να μην έχεις δει. Ευτυχώς βρίσκεται στο Netflix. Πρωταγωνιστές οι Τζον Τραβόλτα, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Ούμα Θέρμαν.

Πρόκειται για ένα θρυλικό αστυνομικό δράμα με μαύρη κωμωδία. Η ταινία ακολουθεί πολλές παράλληλες ιστορίες εγκλήματος και εκδίκησης στο Λος Άντζελες, με επίκεντρο δύο επαγγελματίες δολοφόνους, τον πυγμάχο Μπουτς, και τη σύντροφο του Βινσέντ, Μία. Οι ιστορίες διαπλέκονται με ανατροπές, έντονους διαλόγους και χαρακτηριστικές σκηνές βίας που γίνονται αξέχαστες. Η ταινία συνδυάζει στυλ, χιούμορ και ένταση, καθιστώντας την μία από τις πιο επιδραστικές του σύγχρονου σινεμά.

Scent of a Woman

Το 1992 κυκλοφόρησε η ταινία με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Κρις Ο’Ντόνελ. Για αυτή την ερμηνεία, ο Αλ Πατσίνο κέρδισε και Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου.

Το Scent of a Woman (Άρωμα Γυναίκας) αφηγείται την ιστορία του Φρανκ Σλέιντερ, ενός τυφλού και συνταξιούχου αξιωματικού του στρατού, και του νεαρού μαθητή Τσάρλι, που αναλαμβάνει να τον φροντίσει για ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη. Μέσα από περιπέτειες, ανατροπές και βαθιές συζητήσεις, οι δύο άντρες αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση που τους αλλάζει. Η ταινία είναι γεμάτη έντονα συναισθήματα, χιούμορ και συγκινητικές στιγμές.

Boyz n the Hood

Μία από τις πολύ κλασικές ταινίες είναι και το Boyz n the Hood, που κυκλοφόρησε το 1991 με πρωταγωνιστές τους Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ, Λόρενς Φίσμπερν, Άις Κιουμπ.

Η ταινία αφηγείται τη ζωή τριών φίλων που μεγαλώνουν σε μια βίαιη γειτονιά του Λος Άντζελες. Ο Τρέι, ο Ντρέ και ο Ράιαν προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια, την εγκληματικότητα και την πίεση της κοινωνίας, ενώ προσπαθούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Το Boyz n the Hood παρουσιάζει με ρεαλισμό τις δυσκολίες της ζωής στα γκέτο, την φιλία, την οικογένεια και τις συνέπειες των επιλογών των νέων.

Groundhog Day

Κλείνω φυσικά με την Ημέρα της Μαρμότας, αυτή την πολύ κλασική ταινία, που όσες φορές και να τη δω θα την απολαύσω το ίδιο. Κυκλοφόρησε το 1993, με πρωταγωνιστές τους Μπιλ Μάρεϊ και Άντι ΜακΝτάουελ.

Ο Φιλ Κόνερς, ένας εγωιστής μετεωρολόγος, πηγαίνει στην Πενσυλβάνια για να καλύψει την ετήσια γιορτή της Μαρμότας. Όμως, ξαφνικά εγκλωβίζεται σε έναν «χρόνο-κύκλο», αναγκασμένος να ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Μέσα από συνεχόμενες αποτυχίες, χιουμοριστικές καταστάσεις και προσωπικές αποκαλύψεις, ο Φιλ αρχίζει να αλλάζει και να μαθαίνει για την αγάπη, την καλοσύνη και τη ζωή.