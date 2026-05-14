Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (14/5) στους κινηματογράφους

Νέες ταινίες στους κινηματογράφους από σήμερα, με Iron Maiden και πρωταγωνιστικό δίδυμο Τζέικ Τζίλενχαλ και Χένρι Κάβιλ

Από νέες ταινίες, η προσοχή είναι στραμμένη στην περιπέτεια δράσης του Γκάι Ρίτσι, με πρωταγωνιστές τους Τζέικ Τζίλενχαλ και Χένρι Κάβιλ - ένα δίδυμο που ανυπομονούμε να δούμε. Έχουμε όμως και το θρυλικό συγκρότημα Iron Maiden στην μεγάλη, που μπαίνει στο μικροσκόπιο με αποκλειστικές συνεντεύξεις, αλλά και τη συμμετοχή διάσημων προσώπων όπως του Χαβιέ Μπαρδέμ.

Την κινηματογραφική αυτή εβδομάδα, εκτός από νέες ταινίες θα κυκλοφορήσουν και αρκετές παλιές, ανάμεσά τους και δύο από το franchise Top Gun.

Οι νέες ταινίες που έχουν πρεμιέρα σήμερα Πέμπτη (14/5)

Γκρίζα Ζώνη

Μια περιπέτεια δράσης με τους Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Κάβιλ και Έιζα Γκονζάλες έρχεται από σήμερα στους κινηματογράφους, με τον Γκάι Ρίτσι στη σκηνοθεσία. Η υπόθεση ακολουθεί μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων που ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά.

Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης.

Iron Maiden: Burning Ambition

Με αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μέλη των Iron Maiden και τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Λαρς Ούλριχ και Τσακ Ντι, καθώς και ολοκαίνουργιες animated σκηνές με τη θρυλική μασκότ του συγκροτήματος, τον Eddie, η ταινία μας φέρνει κοντά στο αδιαπραγμάτευτο όραμα των Iron Maiden και στην ακλόνητη σχέση τους με την παγκόσμια στρατιά των θαυμαστών τους.

Διανύοντας πέντε δεκαετίες, το δυναμικό ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος από τις παμπ του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου.

Αυτόματος Τηλεφωνητής (Le Repondeur)

Μία feelgood ταινία, η ιστορία της οποίας ακολουθεί τον Μπατίστ, έναν χαρισματικό μίμο φωνών που παλεύει να κάνει καριέρα. Μέχρι που ο Πιερ Σοζέν, ένας διάσημος συγγραφέας, του προτείνει μια «ιδιαίτερη» δουλειά: να απαντά στα τηλεφωνήματά του παριστάνοντας τον ίδιο. Κυνηγημένος από θαυμαστές, δημοσιογράφους και αδιάκριτους γνωστούς, ο Πιερ χρειάζεται ηρεμία για να ολοκληρώσει το πιο προσωπικό του μυθιστόρημα. Ο Μπατίστ δέχεται και γίνεται η επίσημη «φωνή» του συγγραφέα, όμως σύντομα συνειδητοποιεί πως το να μπει στη θέση του Πιερ φέρνει πολλές επιπλοκές.

Ανάμεσα σε Τρεις Ζωές

Η Χάνα και το non-binary έφηβο παιδί της, το Φράνσις, επισκέπτονται τον γκέι παππού τους, τον Τζίμπα, στο Άμστερνταμ. Το Φράνσις εκφράζει την επιθυμία να μείνει με τον παππού του για έναν χρόνο, αμφισβητώντας τις γονεϊκές πεποιθήσεις της Χάνα και αναγκάζοντάς την να

αντιμετωπίσει ζητήματα του παρελθόντος.

Το Τροχόσπιτο

Η Έστερ μόλις έκλεισε τα 45 και δεν κάνει τίποτα στη ζωή της εκτός από το να φροντίζει τον γιο της Ντειβιντ που εχει σοβαρή διανοητική αναπηρία. Ο Ντέιβιντ δεν μπρεί να μιλήσει και χρειάζεται συνεχή προσοχή. Η Έστερ τον αγαπά βαθιά, αλλά έχει κουραστεί από τη ρουτίνα και να τα καταφέρνει μόνη της. Φίλοι στην Ιταλία την προσκαλούν για μια επίσκεψη, αλλά βρίσκουν ότι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Ντέιβιντ προκαλεί προβλήματα. Τους ζητούν να μείνουν σε ένα τροχόσπιτο στον κήπο. Για την Έστερ , είναι το τελευταίο ποτήρι. Δεν θέλει πια να νιώθει βάρος. Όταν έρθει η νύχτα, ξεκινά το τροχόσπιτο και ξεκινά ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή τους.

Για Σένα

Ο Πάολο μόλις έγινε 40 χρονών ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Άντι όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι, να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του απολαμβάνοντάς την με αγάπη, δύναμη και κουράγιο. Μαζί με το γιο του Ματία και τη γυναίκα του Μικέλα, ο Πάολο επικεντρώνεται στο να δημιουργεί αναμνήσεις και να μαθαίνει πράγματα για τη ζωή στο γιο του, ώστε και αυτός να του τις μεταφέρει όταν η μνήμη του αρχίζει να εξασθενεί.

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη για τη ζωή, με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειές τους.