Η Έμιλι Μπλαντ θυμήθηκε τότε που ο Στίβεν Σπίλμπεργκ την κάλεσε για το Disclosure Day - "Προσπάθησα να δείχνω ψύχραιμη, αλλά δεν ήμουν καθόλου"

Η Έμιλι Μπλαντ παραχώρησε συνέντευξη στους New York Times, με αφορμή το Disclosure Day που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους

Για την Έμιλι Μπλαντ, η κινηματογραφική χρονιά που διανύουμε είναι από τις καλύτερές στην καριέρα της. Την είδαμε στο «The Devil Wears Prada 2», που σημείωσε επιτυχία, αλλά και στο πολυσυζητημένο «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους. Σίγουρα μία από τις καλύτερες ταινίες του 2026, να τη δείτε. Προηγουμένως, βέβαια, η ηθοποιός συμμετείχε και στο «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, μία εξίσου επιτυχημένη παραγωγή που σάρωσε τα βραβεία Όσκαρ.

Στο «Disclosure Day», η Έμιλι Μπλαντ υποδύεται τη Μάργκαρετ, μια μετεωρολόγο στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, η οποία φαίνεται να καταλαμβάνεται από κάποια δύναμη κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής μετάδοσης. Διακόπτει το δελτίο και αρχίζει να βγάζει ανατριχιαστικούς ήχους που θυμίζουν εξωγήινη γλώσσα. Η παράξενη συμπεριφορά της τραβά την προσοχή μυστηριωδών κυβερνητικών πρακτόρων που ελπίζουν να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμά της, με αποτέλεσμα η Μάργκαρετ να βρίσκεται μπλεγμένη σε μια συνωμοσία δεκαετιών που ίσως αποδείξει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής στη Γη.

Με αφορμή αυτόν τον ρόλο, η ηθοποιός μίλησε στους New York Times, λέγοντας αρχικά πως όταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ την κάλεσε, εκείνη δεν γνώριζε περί τίνος πρόκειται. «Ήταν ένα μυστικό, αλλά μου άρεσε που ούτε ο ατζέντης μου γνώριζε κάτι για την ταινία». Όσο ο σκηνοθέτης της περιέγραφε το πρότζεκτ, η Έμιλι Μπλαντ δυσκολευόταν να πιστέψει ότι της ζητούσε να πρωταγωνιστήσει σε κάτι που εκείνος θεωρούσε συγγενικό με το E.T..

«Ως παιδί, θυμάμαι πόσο με είχε συγκλονίσει και πόσο ένιωθα σαν τον Έλιοτ όταν ο Ε.Τ. έφυγε. Θυμάμαι να έχω τραυματιστεί ψυχολογικά από τα “Σαγόνια του Καρχαρία” και να έχω ενθουσιαστεί με τον “Ιντιάνα Τζόουνς”. Οπότε είναι μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία να θέλει να σε συναντήσει και να συνεργαστεί μαζί σου», εξήγησε η Μπλαντ και συνέχισε: «Πέρασα όλη τη συνάντηση λέγοντας “Μμμ, ναι”, προσπαθώντας να δείχνω ψύχραιμη και ατάραχη, ενώ μέσα μου μόνο ατάραχη δεν ήμουν».

Στην ερώτηση για το κατά πόσο ισχύει πως ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι διάδοχος του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η Έμιλι Μπλαντ απάντησε πως «και οι δύο είναι απίστευτα θαρραλέοι, πολύ τολμηροί και ικανοί να διαχειριστούν τεράστιους, μυθικούς κόσμους. Αλλά ο ένας είναι πολύ Βρετανός και ο άλλος κάθε άλλο παρά Βρετανός. Ο Κρις μου θυμίζει πολλά μέλη της οικογένειάς μου, οπότε ένιωθα οικεία μαζί του. Αλλά και οι δύο έχουν ένα ενστικτώδες χάρισμα. Παρότι ο Στίβεν το δείχνει πιο ανοιχτά, και στους δύο συμβαίνει κάτι σχεδόν μαγικό, σαν να τους επισκέπτεται η έμπνευση. Δεν θα τους δεις ποτέ να κρατούν το κεφάλι τους λέγοντας “Και τώρα πώς θα το γυρίσουμε αυτό;”».

Η Έμιλι Μπλαντ απάντησε και στο κατά πόσο ο ρόλος της στο «The Devil Wears Prada» τη βοήθησε να ξεφύγει από το στερεότυπο της Βρετανίδας ηθοποιού εποχής, λέγοντας: «Αυτός ο χαρακτήρας, παρόλο που είναι εντελώς τρελή και καταστροφική ως άνθρωπος, μου άνοιξε πολλές πόρτες στην κωμωδία και στους ιδιαίτερους χαρακτήρες. Αν είσαι από την Αγγλία, συνήθως καταλήγεις να φοράς καπέλα εποχής ή να παίζεις σε σειρές όπως το “Foyle’s War”. Εκείνος ο ρόλος με βοήθησε να με βλέπουν διαφορετικά, και ήμουν πολύ ευγνώμων γι’ αυτό».