Nitro 98.6: Το ραδιόφωνο που κάνει τη μουσική να ακούγεται ξανά διαφορετική

Ναι, ο Nitro 98,6 ο σταθμός που σου θυμίζει ότι η μουσική δεν δημιουργήθηκε για να προβλέπεται, εκπέμπει ξανά!

Κάποιες φορές αρκούν λίγα λεπτά στο ραδιόφωνο για να καταλάβεις ότι κάτι είναι διαφορετικό. Όχι γιατί παίζει το αγαπημένο σου τραγούδι, αλλά γιατί η μία επιλογή διαδέχεται την άλλη με έναν τρόπο που δεν περίμενες. Κι όμως, όλα μοιάζουν να βρίσκονται ακριβώς στη σωστή θέση. Έτσι συνέβη και με τον Nitro 98.6. Έναν σταθμό που δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει. Απλώς σε κάνει να αφήνεις το ραδιόφωνο ανοιχτό.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες playlists μοιάζουν μεταξύ τους και οι αλγόριθμοι αποφασίζουν τι θα ακούσεις στη συνέχεια, ο Nitro 98.6 θυμίζει ότι η μουσική μπορεί ακόμη να σε εκπλήσσει. Να μη σε οδηγεί εκεί που περιμένεις, αλλά εκεί που ταιριάζει στη στιγμή.

Το σύνθημά του, Never in the right order, δεν είναι απλώς ένα tagline. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τη μουσική του ταυτότητα. Από την alternative και την electronica μέχρι τη deep house, την afro house, τη nu-disco και τα διαχρονικά classics, η μουσική κυλά χωρίς στεγανά και χωρίς να εγκλωβίζεται σε προβλέψιμες επιλογές. Δεν υπάρχουν εκπομπές, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Μόνο μια συνεχής μουσική ροή που δύσκολα σε αφήνει να αλλάξεις σταθμό.

Και κάπως έτσι ο Nitro 98.6 μοιάζει να είναι το ιδανικό soundtrack για τον Αύγουστο. Για όσους θα μείνουν στην Αθήνα και θέλουν να δώσουν διαφορετικό ρυθμό στις μέρες τους, αλλά και για εκείνους που ετοιμάζουν βαλίτσες και θέλουν να πάρουν μαζί τους τη μουσική τους όπου κι αν βρεθούν. Στο αυτοκίνητο, στο πλοίο, στο εξοχικό ή στην παραλία.

Στους 98.6 FM, αλλά και μέσα από το nitro986.gr, ο Nitro σε ακολουθεί παντού.

Γιατί η καλή μουσική δεν χρειάζεται να φωνάζει για να ξεχωρίσει. Αρκεί να την ακούσεις.

Nitro 98.6. Never in the right order.