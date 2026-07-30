Ο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη στην κορυφή των best sellers της Bookvoice

Ένα βιβλίο που μιλά για την πειθαρχία, τη συνέπεια και την αξιοπιστία φαίνεται πως βρήκε γρήγορα το δικό του κοινό

Ο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, μέσα στον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, κατάφερε να βρεθεί στις λίστες με τα best sellers και πρόσφατα κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων της πλατφόρμας Bookvoice.

Η επιτυχία αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο όπου τα βιβλία προσωπικής ανάπτυξης και οι ιστορίες ζωής συνεχίζουν να έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους αναγνώστες. Στην ίδια λίστα βρίσκονται τίτλοι που έχουν ήδη ξεχωρίσει στο κοινό, όπως το «Ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα» του James Clear, «Η Μέθοδος Αφήστε Τους» της Mel Robbins, «Οι 48 Νόμοι της Δύναμης» του Robert Greene, «Το λεξικό της ζωής σου» του Στέφανου Ξενάκη και η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο «Καθρέφτης» διαφοροποιείται από αρκετά σύγχρονα βιβλία αυτοβελτίωσης, καθώς δεν επικεντρώνεται σε γρήγορες λύσεις ή σε μια «συνταγή επιτυχίας». Αντίθετα, καταπιάνεται με έννοιες που συνδέονται με τη διαμόρφωση χαρακτήρα και τη στάση ζωής ενός ανθρώπου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις έννοιες: η πειθαρχία, η συνέπεια και η αξιοπιστία.

«Η πειθαρχία είναι η αόρατη δύναμη που μετατρέπει το όραμα σε πραγματικότητα», γράφει ο συγγραφέας, ενώ χαρακτηρίζει τη συνέπεια ως «τη γέφυρα ανάμεσα σε όσα λες και όσα κάνεις».

Το βιβλίο αποτελεί μια προσωπική αφήγηση που συνδέει εμπειρίες ζωής, επαγγελματικές επιλογές και συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από μια μακρά πορεία.

Ο Χάρης Πολίτης ξεκίνησε να εργάζεται από νεαρή ηλικία και μέσα από τα χρόνια δημιούργησε μια επιχειρηματική διαδρομή με δραστηριότητες στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της επικοινωνίας, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και της φιλοξενίας.

Ίσως αυτό να είναι και ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον «Καθρέφτη» να ξεχωρίζει: δεν παρουσιάζεται ως ένα βιβλίο με θεωρητικές συμβουλές, αλλά ως μια καταγραφή εμπειριών και σκέψεων ενός ανθρώπου που συνδέει τις ιδέες που περιγράφει με τη δική του διαδρομή.

Σε μια εποχή όπου πολλοί αναζητούν τρόπους να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ο «Καθρέφτης» προτείνει μια πιο διαχρονική προσέγγιση: ότι η αλλαγή δεν προκύπτει από μεγάλες κινήσεις, αλλά από μικρές, σταθερές επιλογές που επαναλαμβάνονται στον χρόνο.