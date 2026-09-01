Η αληθινή ιστορία της Λίζι Μπόρντεν: Το έγκλημα που συγκλόνισε την Αμερική και έγινε μέχρι και παιδικό τραγούδι

Τώρα, ο Ράιαν Μέρφι φέρνει την ιστορία της Λίζι Μπόρντεν στο Netflix. Το «Monster: The Lizzie Borden Story» έχει πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου

«Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μέρα». Κάπως έτσι ξεκινά το trailer της σειράς «Monster: The Lizzie Borden Story», της δημοφιλούς ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι στο Netflix, που διεισδύει στα άδυτα μιας από τις πιο μυστηριώδεις true crime υποθέσεις στην αμερικανική ιστορία. Δύο δολοφονίες, που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση όχι μόνο δεν ξεχάστηκε ποτέ, αλλά, στο πέρασμα των χρόνων, εξελίχθηκε στον πιο γνωστό αστικό μύθο των ΗΠΑ, χαρίζοντας έμπνευση σε βιβλία, ταινίες, θεατρικά έργα, ενώ έγινε ακόμη και παιδικό τραγούδι.

Ο Ράιαν Μέρφι, που ξέρει πολύ καλά πώς να μας μεταφέρει σε αυτού του είδους την ατμόσφαιρα, επιχειρεί να δώσει μια δική του εκδοχή της ιστορίας και να μας αφηγηθεί τόσο τα γεγονότα που προηγήθηκαν των δολοφονιών, όσο και της πολύκροτης δίκης που ακολούθησε και έγινε το «αγαπημένο» θέμα των μίντια εκείνης της εποχής.

Η πρεμιέρα για τη νέα σεζόν της ανθολογίας Monster, έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Τι συνέβη στον Άντριου και την Άμπι Μπόρντεν;

Το ημερολόγιο έγραφε 4 Αυγούστου 1892 όταν ο Άντριου και η Άμπι Μπόρντεν βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης. Ο Άντριου είχε φύγει από το σπίτι, αλλά όταν επέστρεψε και ξάπλωσε στον καναπέ για να κοιμηθεί, δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι με μπαλτά. Στον επάνω όροφο του σπιτιού, είχε δολοφονηθεί μία ώρα νωρίτερα η Άμπι Μπόρντεν, η οποία βρισκόταν μέσα σε λίμνη αίματος.

Επί της ουσίας, ο δράστης επιτέθηκε μέρα μεσημέρι, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, μόλις ένα τετράγωνο από το εμπορικό κέντρο της πόλης. Δεν υπήρχε προφανές κίνητρο, όπως ληστεία ή σεξουαλική επίθεση. Οι γείτονες και οι περαστικοί δεν είχαν ακούσει τίποτα. Κανείς δεν είδε κάποιον ύποπτο να μπαίνει ή να βγαίνει από την ιδιοκτησία της οικογένειας.

Η αστυνομία θεώρησε αρχικά πως οι δολοφονίες έγιναν από άνδρα και δη «ξένο». Μέσα σε λίγες ώρες συνέλαβε έναν ύποπτο: έναν αθώο Πορτογάλο μετανάστη, μέλος του νέου κύματος Ευρωπαίων εργατών που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη.

Στην πορεία, τα πράγματα πήραν τελείως διαφορετική τροπή.

Οι υποψίες της αστυνομίας στράφηκαν προς την 32χρονη κόρη του Άντριου, Λίζι Μπόρντεν, όταν η ίδια άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις της. Έγινε η βασική ύποπτος όταν ανακαλύφθηκε πως είχε προσπαθήσει να αγοράσει δηλητηριώδη ουσία στις 3 Αυγούστου, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε όταν λίγο μετά τις δολοφονίες έκαψε το φόρεμά της. Φυσικά, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός πως η ίδια δεν είχε καθόλου καλή σχέση με τη μητριά της, Άμπι.

Η Λίζι Μπόρντεν συνελήφθη τελικά στις 11 Αυγούστου. Ο δικαστής την έστειλε στις φυλακές της κομητείας. Η προνομιούχα ύποπτη βρέθηκε ξαφνικά περιορισμένη για εννέα μήνες σε ένα μικρό κελί. Η σύλληψή της προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, η οποία γρήγορα πήρε εθνικές διαστάσεις.

Γυναικείες οργανώσεις τάχθηκαν στο πλευρό της, ιδιαίτερα η Woman’s Christian Temperance Union και οι σουφραζέτες. Οι υποστηρικτές της Λίζι Μπόρντεν διαμαρτύρονταν και για το γεγονός πως η δίκη αποτελούνταν μόνο από άντρες, αφού τότε οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα να υπηρετούν ως ένορκοι.

Βέβαια, η ανώτερη κοινωνική θέση της Λίζι Μπόρντεν λειτούργησε υπέρ της, καθώς κανείς δεν πίστευε πως μία γυναίκα και πόσω μάλλον η ίδια, θα μπορούσε να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα.

Στις 20 Ιουνίου 1893, αθωώθηκε και κανένας άλλος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τις δολοφονίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η ετυμηγορία «αθώα» έγινε δεκτή με μια «επευφημία που θα μπορούσε να είχε ακουστεί μέχρι και μισό μίλι μακριά από τα ανοιχτά παράθυρα».

Πώς έχει διασκευαστεί η ιστορία της Λίζι Μπόρντεν με τα χρόνια;

Η ιστορία έχει εμπνεύσει διάφορα βιβλία και έργα μυθοπλασίας. Το 1948 παρουσιάστηκε το μπαλέτο της Άγκνες ντε Μιλ «Fall River Legend», το οποίο έχει ανέβει ξανά πολλές φορές. Ακολούθησε, το 1965, η όπερα «Lizzie Borden» των Τζακ Μπίσον και Κένγουορντ Έλμσλι, καθώς και ένα παιδικό τραγούδι.

Οι στίχοι του έλεγαν: «Η Λίζι Μπόρντεν πήρε ένα τσεκούρι και έδωσε στη μητέρα της σαράντα χτυπήματα. Και όταν είδε τι είχε κάνει, έδωσε στον πατέρα της σαράντα ένα».

Αρκετά βιβλία έχουν επίσης καταγράψει την ιστορία της Λίζι, μεταξύ των οποίων το «The Trial of Lizzie Borden» της Κάρα Ρόμπερτσον, το οποίο περιλαμβάνει και επιστολές της ίδιας της Λίζι, το «A Private Disgrace: Lizzie Borden by Daylight» της Βικτόρια Λίνκολν, καθώς και το «The Fall River Tragedy», που εκδόθηκε το 1893 από τον τοπικό δημοσιογράφο Έντουιν Χ. Πόρτερ.

Πιο πρόσφατα, η ιστορία της Λίζι Μπόρντεν μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη. Η Κριστίνα Ρίτσι πρωταγωνίστησε στην ταινία του 2014 «Lizzie Borden Took an Ax», ενώ η Κλόι Σεβινί πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Lizzie» του 2018.

Ποιοι συμμετέχουν στο «Monster: The Lizzie Borden Story» του Netflix

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή αυτόν της Λίζι Μπόρντεν, θα δούμε την Έλα Μπίτι. Μιλώντας στο Tudum του Netflix τον Αύγουστο του 2026, η ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την πρεμιέρα της σειράς.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που οι θεατές θα γνωρίσουν τη δική μας εξερεύνηση της ιστορίας της Λίζι Μπόρντεν και τα ερωτήματα που εξακολουθεί να γεννά η ζωή της μέχρι και σήμερα. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα το να εξερευνήσω την ψυχολογία αυτού του περίπλοκου ανθρώπου και να εξετάσω ένα αμερικανικό έγκλημα που μοιάζει σχεδόν μυθικό ως προς τις διαστάσεις του».

Στο The Lizzie Borden Story θα εμφανιστεί επίσης ο Τσάρλι Χάναμ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον δολοφόνο Εντ Γκιν από το Ουισκόνσιν στην προηγούμενη σεζόν της ανθολογίας. Επιστρέφει στη σειρά για να υποδυθεί αυτή τη φορά τον πατέρα της Λίζι, Άντριου Μπόρντεν. Πρωταγωνιστούν επίσης η Βίκι Κριπς και η Ρεμπέκα Χολ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Μπίλι Λουρντ, Τζόι Πολάρι, Σάρα Πόλσον και Τζέσικα Μπάρντεν.