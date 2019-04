Ο λόγος που το φινάλε του Game of Thrones θα απογοητεύσει τους fans

To cast του Game of Thrones έχει υπάρξει αρκετά ειλικρινές σχετικά με το φινάλε της σειράς. Ξέρουν πως τα φινάλε τείνουν να διχάζουν το κοινό και μάλιστα ο Kit Harington είπε "δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι" με το τελευταίο επεισόδιο και τώρα η Sophie Turner ρίχνει κι εκείνη τις προσδοκίες. "Πολλά δάκρυα," δήλωσε η ηθοποιός για το τέλος της σειράς. "Νομίζω, ξέρετε, από την πλευρά του ηθοποιού ήταν πολύ απολαυστικό να μπορείς να υποδυθείς με τον τρόπο που τελειώνουν όλα. Ποιος ξέρει αν θα είναι απολαυστικό για τους fans. Πιστεύω πως πολλοί fans θα απογοητευθούν και πολλοί θα χαρούν πολύ, νομίζω. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου. Αλλά για εμένα, διαβάζοντας το σενάριο, ήταν πολύ πληγωτικό να διαβάζω κάθε σελίδα μέχρι το τέλος που απλά λέει 'Τέλος του Game of Thrones'. Αυτό ήταν πολύ συναισθηματικό".

Η Turner συμπλήρωσε πως η Sansa "κατακτά το ποια είναι και για το τι πιστεύει. Κατά τη διάρκεια της σειράς, δεν έχει ιδέα τι θέλει, πού θέλει να είναι, ποια είναι πραγμτικά και στο τέλος αυτής της σεζόν, νιώθω πως έχει την περισσότερη αυτοπεποίθηση από κάθε χαρακτήρα της σεριάς."

