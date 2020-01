Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η φρικιαστική ιστορία πίσω από τα πειράματα ενός γιατρού σε δίδυμα του Άουσβιτς

View this post on Instagram

"Tutte le Dachau devono rimanere in piedi...⁣ Tutte devono rimanere in piedi a testimonianza di quando gli uomini cercarono di trasformare la terra in un cimitero. ⁣ Qui volevano seppellire la ragione,la logica,l'intelligenza e la coscienza. ⁣ Nel preciso istante in cui ci dimenticheremo, in cui non saremo più perseguitati da questo spettro diventeremo dei becchini. ⁣ Su tutto questo dobbiamo soffermarci con il ricordo.⁣ Non solo ai confini della realtà, ma ovunque il piede dell'uomo calpesti il suolo di Dio" Che non venga mai dimenticato l'orrore dell'Olocausto. In questo clima di rabbia verso le minoranze è importante ricordare le vittime dell'Olocausto. Buona giornata della memoria a tutti, ricordate di ricordare per non dimenticare. #giornatamondialedellamemoria #olocausto #holocaust #dachau #auswitch #campo #morte #judaism #ebrei #nazism #hitler #germany #memory #nazioniunite #holocaustmemorial #internationalholocaustremembranceday #Footballgoldenage