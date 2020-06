6 παράξενα πράγματα που συμβαίνουν μόνο το καλοκαίρι

View this post on Instagram

Nouvelle vie • Une naissance bouleverse toute une vie, c’est un fait. Mais alors imaginez deux naissances d’un coup ? On a beau se préparer on n’est jamais vraiment au raz de marée qui nous attend. Raz de marée d’amour certes, mais pas que! Avant, ma vie tournait autour de mon boulot, mon chéri, mes amis, ma famille. Et tout à coup toutes les priorités changent. Mais il ne faut pas oublier qu’avant d’être 4 on était 2. Ce couple qui a créé la vie, il faut le chérir. Il est le socle de cette famille, la base de toute chose. Alors chez nous, il est arrivé qu’on se perde de vue entre les nuits épuisantes, des journées difficiles, la fatigue, l’épuisement total. Mais on essaie de garder du temps ensemble « comme avant » : devant un film, à travers un repas, un resto, un cinéma, la tournée des bars aussi 😂. C’est une nouvelle vie oui, mais on n’est pas obligé d’oublier l’ancienne ! Les weekends sont possibles, les journées filles aussi! N’oubliez pas qui vous étiez avant d’être maman. Cette femme est toujours là ❤️. #nouvellevie #newborn #birth #naissance #babies #babyboy #twins #twinstagram #instatwins #jumeaux #twinslife #twinsofinstagram #mum #maman #mamanblogueuse #mamandejumeaux #momslife #family #instafamily #couple #couplegoals #pregnant #pregnancy #grossesse #grossessegemellaire #37weeks