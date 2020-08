Βηρυτός: Οι δύο πράξεις ηρωισμού από μία μαία και μία γιαγιά τη στιγμή της έκρηξης, που έγιναν viral

Η έκρηξη στη Βηρυτό κόστισε τη ζωή πολλών ανθρώπων και άφησε συντρίμμια γύρω από τους ανθρώπους που επιβίωσαν και έμειναν να τα κοιτούν, θρηνώντας. Ανάμεσα σε όσα έγιναν στάχτη, διασώθηκαν κάποιες στιγμές ηρωισμού από ανθρώπους, που βρήκαν τη δύναμη να αντιδράσουν ψύχραιμα.

Πρωταγωνιστές ηρωισμού υπήρξαν μία μαία, που διέσωσε τρία νεογνά από την έκρηξη, τρέχοντας πανικόβλητη και σφίγγοντάς τα στην αγκαλιά της, αλλά και μία γιαγιά, η οποία παίζει πιάνο μέσα στο κατεστραμμένο από την έκρηξη, σπίτι της. Το συγκινητικό στιγμιότυπο με τη μαία έγινε αμέσως viral έπειτα από τη θαυμαστή της πράξη όταν τμήμα οροφής νοσοκομείου καταρρέει. Αντιδρώντας σπασμωδικά, η νοσηλεύτρια παίρνει τρία νεογνά στην αγκαλιά της από τον θάλαμο Εντατικής Φροντίδας και κατευθύνεται τρομοκρατημένη προς την έξοδο.

Η στιγμή καταγράφηκε από τον φωτορεπόρτερ, Bilal Jawich, ωστόσο το όνομα της μαίας δεν έχει γίνει γνωστό. Όπως γράφει ο ίδιος κάτω από το μοναδικό post, «16 χρόνια φωτορεπορτάζ και πολλοί πόλεμοι. Μπορώ να όμως, να πω ότι δεν έχω ξαναδεί αυτό που είδα σήμερα». Η εν λόγω δημοσίευση προκάλεσε μεταξύ άλλων, και επικριτικά σχόλια καθώς ο φωτορεπόρτερ έβγαζε φωτογραφίες τη στιγμή που θα μπορούσε να σπεύσει για βοήθεια κοντά στη γενναία νοσηλεύτρια αν και αυτό είναι κάτι που παραμένει άγνωστο.

Η επόμενη καταγραφή είναι εξίσου συγκινητική καθώς μια γιαγιά βρίσκει τη δύναμη να παίξει τον «Πιανίστα» του Roman Polanski. Διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι παρατηρούνται κατεστραμμένα αλλά η ηλικιωμένη γυναίκα δεν παραιτείται από τη μουσική και τη μελωδία, που θα γεμίσει την ψυχή της με θάρρος, ψυχραιμία και γενναιότητα.

A grandmother played "Auld Lang Syne" on a piano in her home surrounded by debris and devastation following the explosion in Beirut, Lebanon.

Her granddaughter said the woman was "pushing through her pain" in a moment she described as "beauty from ashes." https://t.co/voGycIFENh pic.twitter.com/9d7rGFQyIT

— ABC News (@ABC) August 5, 2020