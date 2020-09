John Coates: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουλίου 2021 με ή χωρίς κορωνοϊό»

View this post on Instagram

Sí o sí habrá Juegos Olímpicos en 2021 😱🇯🇵 El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates, anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán lugar el próximo año, a pesar del COVID-19. 🗣 "Con o sin (coronavirus) empezarán el 23 de julio del próximo año. Serán los juegos que habrán conquistado al covid, la luz al final del túnel", afirmó. #juegosolimpicos #juegosolimpicos2020 #juegosolímpicos #olympicgames #2020 #2021 #deporte #deportes #tokio #pandemia #covid19 #covid #coi #comiteolimpicointernacional #olympicgames2020