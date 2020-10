5 μοντέρνες λέξεις, που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά έχουν πολύ πιο παλιά ιστορία απ' ότι πιστεύαμε

"Politically correct", "unfriend" και "influencer", είναι μόνο μερικές από τις λέξεις που δανειζόμαστε από την αγγλική γλώσσα, και θεωρούμε ότι είναι μοντέρνες. Αλλά, η προέλευση και η ιστορία τους μάς δείχνουν ότι έχουν πολύ πιο μακρινές ρίζες από ότι πιστεύαμε.

Η ελληνική γλώσσα έχει ίσως, το πιο πλούσιο λεξιλόγιο για να εκφραστεί ένας άνθρωπος και να μεταφράσει εικόνες, συναισθήματα και καταστάσεις σε λέξεις.

Ωστόσο, στον καθημερινό μας λόγο, έχουμε υιοθετήσει κάποιες λέξεις, που δανειζόμαστε από την αγγλική γλώσσα και θεωρούνται "μοντέρνες". Η ιστορία τους όμως, τελικά αποδεικνύει ότι δεν είναι και τόσο μοντέρνες, αφού οι ρίζες τους, μας πηγαίνουν αρκετά πιο πίσω στον χρόνο.

Politically Correct

Πόσες φορές έχετε ακούσει εάν μια λέξη που χρησιμοποιείται σε ένα μέσο, είναι politically correct; Ο όρος μάς πάει πίσω στο 1793 όταν άρχισε να εμφανίζεται, έχοντας περιορισμένη χρήση, που συνήθως υποδήλωνε μια ειρωνική αυτο-περιγραφή. Η λέξη μπήκε σταδιακά σε κανονική χρήση στις ΗΠΑ όταν ο συντηρητικός συγγραφέας Dinesh D' Souza τον χρησιμοποίησε για να κατακρίνει αυτό που έβλεπε ως προσπάθειες της Αριστεράς για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας μέσω της γλώσσας, των θετικών δράσεων, της αντίθεσης στη ρητορική μίσους και αλλαγών στο περιεχόμενο των σχολικών και πανεπιστημιακών προγράμματα σπουδών. Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα σε έντυπα όπως η συντηρητική Daily Mail, που έγινε γνωστή για την έκφραση «τρελή πολιτική ορθότητα» (political correctness gone mad).

Barbecue

Το πρώτο μπάρμπεκιου ως μαγειρική μέθοδος, εφευρέθηκε από τους Ινδιάνους, όταν θέλησαν να ψήσουν τα ψάρια, που έβρισκαν σε αφθονία στην Καραϊβική. Οι Ισπανοί εξερευνητές υιοθέτησαν τη λέξη barbacoa και την έφεραν μέχρι τη χώρα τους, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε γραπτό το 1526. Για αρκετό καιρό, η λέξη barbacoa αναφερόταν στο σκεύος στο οποίο μαγειρευόταν το φαγητό, αλλά αργότερα, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται και για τη μέθοδο ψησίματος, αλλά και για το ίδιο το ψητό. Η πρώτη καταγεγραμμένη στα αγγλικά περίπτωση ψησίματος σε φωτιά, εμφανίζεται στο βιβλίο «A New Voyage Round the World» του William Dampier, που δημοσιεύτηκε το 1697. Σε αυτή την περίπτωση σήμαινε ένα μέρος φτιαγμένο από ξύλα, όπου κοιμούνταν. Το 1755, η λέξη «barbecue» εμφανίστηκε στο λεξικό του Samuel Johnson «The Dictionary of the English Language» για την έννοια του ψησίματος σε φωτιά.

Gossip

H λέξη "Gossip" χρησιμοποιείται αρκετά συχνά σήμερα, και το περιεχόμενό της παραπέμπει στην κίτρινη είδηση. Η λέξη μάς ταξιδεύει αρκετά πίσω, και μάλιστα είχε πολύ διαφορετική σημασία από τη σημερινή. Για την ακρίβεια, έγινε γνωστή ως "gossib", και σήμαινε τον πολύ κοντινό φίλο ή ένα έμπιστο άτομο. Λειτούργησε λοιπόν, ως προκάτοχος της σημερινής λέξης που χρησιμοποιούμε σήμερα με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, και μάλιστα με αρκετή συχνότητα.

Influencer

Tα τελευταία χρόνια, οι Influencers έχουν κατακλύσει το Instagram και ακόμη κι αν αγνοούσαμε τη λέξη, σήμερα όλο και περισσότερο κυριαρχεί στη ζωή μας. Ωστόσο, η ρίζα της λέξης μάς πάει πίσω στο 1660, τότε που η χρήση της περιέγραφε ένα άτομο ή μία συνθήκη, που είχε μεγάλη επιρροή και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή μία προκαθορισμένης απόφασης.

Unfriend

Η λέξη, που έχει γίνει σήμερα περισσότερο γνωστή μέσα από το Facebook, έχει τις ρίζες της στο μακρινό παρελθόν, απέχοντας πολύ από τον σύγχρονο κόσμο των social media. Για την ακρίβεια, άρχισε να χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1600 και σήμαινε το τέλος της φιλίας ενός ατόμου με ένα άλλο πρόσωπο. Πολλοί ήταν εκείνοι, που χρησιμοποιούσαν τον όρο για να εκφράσουν επισήμως τη λήξη μιας φιλίας, φυσικά όχι εικονικής όπως σήμερα, σε γράμματα, όπως ο Thomas Fuller το 1659.