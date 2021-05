Ιταλία: Αποκαλύφθηκε η μαρμάρινη κεφαλή του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα ηλικίας 2.000 ετών

Μια μαρμάρινη κεφαλή 2.000 ετών του Αυγούστου, πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης, ανακαλύφθηκε στην Isernia, μια ιταλική πόλη στη νότια κεντρική περιοχή του Molise.

Ο αρχαιολόγος Francesco Giancola έκανε την εξαιρετική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης για την επισκευή ενός μεσαιωνικού τείχους που κατέρρευσε λόγω ισχυρών βροχών το 2013.

Ο Giancola παρακολουθούσε τις εργασίες εκ μέρους του δήμου Isernia, αλλά είπε στο CNN την Πέμπτη ότι δεν περίμενε ένα τόσο σημαντικό εύρημα. «Ενώ σκάψαμε πίσω από τον τοίχο, είδα ότι η γη άλλαξε χρώμα», είπε.

«Συνεχίσαμε το σκάψιμο με μυστρί ακριβείας και βγήκε ένα μπλοκ από μάρμαρο. Είδα αμέσως ότι ήταν ένα κεφάλι που αναγνώρισα ότι ανήκε σε ένα άγαλμα του Αυγούστου, λόγω των μαλλιών και του σχήματος και της κοπής των ματιών».

Ο Giancola είπε ότι κάλεσε αμέσως τις αρχές, τον δήμαρχο και το υπουργείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ 20 π.Χ. και 10 μ.Χ., σύμφωνα με τη Maria Diletta Colombo, μια αρχαιολόγο στο περιφερειακό τμήμα του υπουργείου.

«Ήταν ένα σημαντικό άγαλμα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί ήταν εδώ», είπε στο CNN. «Θα μπορούσε να είχε τοποθετηθεί σε ναό αφιερωμένο στη λατρεία της αυτοκρατορικής οικογένειας ή στο forum. Αλλά αυτές είναι απλώς υποθέσεις».

Κάποιοι από τους συναδέλφους της έκλαψαν από χαρά όταν έκαναν την ανακάλυψη, πρόσθεσε και ήταν μια στιγμή που είπε ότι θα θυμάται για πάντα.

