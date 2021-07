Viral: To iPhone hack που θα κάνει τη ζωή σας ευκολότερη

Στο TikTok μπορούμε να βρούμε τα πάντα – από χορό μέχρι ιστορίες για κατά συρροή εγκληματίες. Αν, όμως, ξέρουμε πού να ψάξουμε, θα βρούμε χρήσιμα hacks για το iPhone μας.

Φαίνεται πως πλέον έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε τα μηνύματα που στέλνουμε – ναι, πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο για το smartphone που νομίζουμε ότι ξέρουμε καλά. Στο παρακάτω βίντεο του Frank McShan, λοιπόν, βλέπουμε την πολύ απλή διαδικασία. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, είναι να χρησιμοποιήσουμε το Shortcuts app.

Did you know you could do this? 🤯

Μπορεί να μας φαίνεται περιττό, όμως ο προγραμματισμός των μηνυμάτων μπορεί να αποβεί σωτήριος – ειδικά στις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε υπενθύμιση. Κι αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις του Twitter, οι χρήστες iPhone τον είχαν ανάγκη.

«Το iPhone χρειάζεται ένα χαρακτηριστικό που θα προγραμματίζει τα μηνύματα».

IPhone needs a feature where you can schedule to send a text message

«Μακάρι η Apple να μπορούσε να προσθέσει την επιλογή προγραμματισμού ενός μηνύματος. Είναι το μόνο που μου έλειψε από τότε που έκανα τη μετάβαση από Android σε iPhone».

Wish @Apple would add the option to schedule a text message. That’s one thing I’ve missed the most since switching from android to iPhone. @AppleSupport

— Pinche Gordo (@DiabloGordo) April 3, 2021