Η Disney μας βάζει σε κλίμα γιορτών με μία διαφήμιση για τους πατριούς, κι εμείς ακόμα κλαίμε

Ξέρεις ότι τα Χριστούγεννα είναι κοντά, όταν η Disney έχει έτοιμη την ετήσια γιορτινή της διαφήμιση.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρκεί να ακούσω τη λέξη Disney. Οι ταινίες που με μεγάλωσαν, οι φθαρμένες βιντεοκασέτες με τον Αλαντίν, την Ωραία Κοιμωμένη, την Πεντάμορφη και το Τέρας. Ιστορίες που πλέον είναι απαρχαιωμένες και αυτό είναι το σωστό, εφόσον εξελισσόμαστε και ξέρουμε ότι δεν είναι ο πρίγκιπας που θα μας σώσει. Το Frozen, το Brave, ακόμα και το Toy Story τιμούν περισσότερο την αξία της φιλίας και την ανακάλυψη του εαυτού και αυτό με συγκινεί ακόμη περισσότερο.

Σαν τη νέα διαφήμιση, που αγγίζει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα. Όπως έκανε πέρυσι, με τη "Lola", τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία και τη σχέση γιαγιάς- εγγονής. Το φετινό κεντρικό θέμα είναι ο πατριός που μετακομίζει στο σπίτι της συντρόφου του και των παιδιών της. Ο Mike περνάει τα πρώτα Χριστούγεννα μαζί τους, τους κάνει δώρο ένα βιβλίο γεμάτο με χαρακτήρες της Disney και της Pixar και η μαγεία παίρνει σάρκα και οστά.

Οι μικρές καθημερινές επιτυχίες (και αποτυχίες) μίας νέας πραγματικότητας, η κορνίζα με τη φωτογραφία του μπαμπά των παιδιών, το σπίτι από τζίντζερ που φτιάχνουν παρέα, η αποδοχή. Η Disney ξετυλίγει τη μαγεία της μέσα σε 3 λεπτά και παντρεύει τον ρεαλισμό με το παραμύθι, που τόσο έχουμε ανάγκη. Βοηθάει και το υπέροχο τραγούδι Love Runs Deeper, από τον μουσικό της jazz, Gregory Porter.

Για ακόμη μία χρονιά, η Disney συνεργάζεται με το Make A Wish και την καμπάνια "From Our Family toy Yours" και πραγματοποιεί τις ευχές παιδιών με απειλητικές ασθένειες. Για κάθε download του τραγουδιού, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, το 100% των εσόδων θα δοθεί στον οργανισμό.