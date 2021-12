Timnit Gebru: Πέρσι, την απέλυσε η Google. Τώρα, ιδρύει το δικό της ερευνητικό ινστιτούτο

Ήταν μία από τις κορυφαίες ερευνήτριες της εταιρείας και την απέλυσαν εξαιτίας των απόψεών της.

Πριν από έναν χρόνο, η Timnit Gebru εργαζόταν στην Google. Ήταν μία από τις κορυφαίες ερευνήτριες της εταιρείας και συνεπικεφαλής του τομέα Ηθικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μία μέρα την απέλυσαν, επειδή τόλμησε να διαμαρτυρηθεί σε εσωτερική ομάδα του διαδικτυακού κολοσσού για το γεγονός ότι «φιμώνει τις φωνές των περιθωριοποιημένων».

I was fired by @JeffDean for my email to Brain women and Allies. My corp account has been cutoff. So I've been immediately fired :-)