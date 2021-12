Η Celine Dion γίνεται ταινία αλλά δεν είναι αυτοβιογραφική.

Η ζωή της Celine Dion μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και αυτά είναι τα νέα που μου έφτιαξαν τη μέρα.

Είμαι ορκισμένη θαυμάστρια της Celine από τότε που την άκουσα να τραγουδά It's All Coming Back To Me Now, με αυτή τη φωνή που διαπερνά κάθε εκατοστό της ύπαρξής σου. Μπορεί το soundtrack του Τιτανικού να την καθιέρωσε σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά οι γαλλικές επιτυχίες της είναι αριστουργηματικές.

Τώρα όμως ανακαλύπτουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022 θα είμαστε σε θέση να δούμε μία ταινία, η οποία βασίζεται στη ζωή της, άρα δεν είναι βιογραφική. Η Celine δεν είχε καμία ανάμιξη στη δημιουργία της ταινίας Aline. Σαν να λέμε Celine. Ωστόσο, αναφέρεται στην αρχή του trailer ότι η ταινία εμπνέεται ελεύθερα από τη ζωή της τραγουδίστριας. Επίσης ακούμε πολύ γνωστά τραγούδια της, όπως το I'm Alive και το My Heart Will Go On.

Η περιγραφή της γαλλικής ταινίας έχει ως εξής: «Για την Aline Dieu, τίποτα στον κόσμο δεν είναι πιο σημαντικό από τη μουσική, την οικογένεια και την αγάπη. Η δυνατή και συναισθηματική φωνή της αιχμαλωτίζει όποιον την ακούει, μεταξύ αυτών και ο επιτυχημένος μάνατζερ Guy-Claude Kamar, που κάνει ό,τι είναι στο χέρι του για να την κάνει σταρ. Κατά τη διάρκεια της ανόδου της, ξεκινούν δύο μεγάλες αγάπες για εκείνη. Αυτή με τον δεκαετίες μεγαλύτερό της Guy-Claude και αυτή με τον κοινό που τη λατρεύει».

Οι φήμες θέλουν τον κύκλο της Celine Dion να έχει αποδοκιμάσει την ταινία, που ανήκει εν μέρει στην πραγματικότητα, αλλά το trailer, και η ομοιότητα της Valerie Lemercier (η οποία σκηνοθέτησε και έγραψε επίσης την ταινία) με την Dion μάλλον θα αποζημιώσουν τους fans.

Η τραγουδίστρια ερωτήθη τον περασμένο Μάιο για το πώς είναι η ζωή μετά τον θάνατο του συζύγου της, Rene Angelil, ο οποίος πέθανε το 2016 από καρκίνο. «Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, αγαπώ τη ζωή μου και τα παιδιά μου. Δεν σκέφτομαι τον έρωτα ή μία καινούρια σχέση. Είναι κάτι που δεν θα συμβεί ποτέ; Δεν ξέρω».